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Аргентина: Лига професьональ 2021

Бока Хуниорс
0:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
45' Желтая карточка
Перес Пабло
45' Желтая карточка
Francisco Gonzalez2
73' Желтая карточка
Альмендра Агустин
82' Желтая карточка
Jeronimo Cacciabue
90'+6
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
2
Лопес
Лисандро
II
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
32
Альмендра
Агустин
21
Кампусано
Хорман
20
Juan
Edgardo
Ramirez
11
Сальвио
Эдуардо
38
Васкес
Луис
30
Себальос
Эсекиэль
12
Ramiro
Macagno
4
Эскобар
Франко
15
Diego
Calcaterra
6
Jose
Maria
Canale
28
Биттоло
Мариано
20
Julian
Fernandez
II
31
Jeronimo
Cacciabue
17
Justo
Giani
8
Перес
Пабло
II
44
Francisco
Gonzalez2
24
Juan
Fernando
Garro
Бока Хуниорс
4-3-3
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

25 матчей

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
0:1
КДМЗ4
2:0
КДМЗ4
0:2
С
1:1
С
1:1
С
3:1
П
1:0
П
4:1
П
4:0
П
0:1
П
0:0
П
2:3
КЛ
0:0
П
4:0
КЛ
0:0
П
0:0
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
4:2
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
2:4
ПАК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Луис 6 0.26
Альмендра Агустин 3 0.13
Павон Кристиан 2 (1) 0.09
Фабра Франк 2 0.09
Кардона Эдвин 1 0.04
Самбрано Очандарте 1 0.04
Лопес Лисандро II 1 0.04
Орсини Николас 1 0.04
Гонсалес Диего Эрнан 1 0.04
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.04
Вилья Себастьян 1 0.04
Вейгандт Марсело 1 0.04
Agustin Obando 1 0.04
Монтес Родриго 1 0.04
Рохо Маркос 1 (1) 0.04
Juan Edgardo Ramirez 0 0
Кампусано Хорман 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Искиэрдос Карлос 0 0
Себальос Эсекиэль 0 0
Молинас Аарон 0 0
Сандез Агустин 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Castro 5 0.22
Игнасио Скокко 5 0.22
Juan Fernando Garro 2 0.09
Кристальдо Хонатан 2 (1) 0.09
Justo Giani 1 0.04
Maximiliano Comba 1 0.04
Gabriel Compagnucci 1 0.04
Перес Пабло II 1 0.04
Manuel Capasso 1 0.04
Maxi Rodriguez1 1 0.04
Facundo Mansilla Zahir 1 0.04
Roman Bravo 1 0.04
Белуччи Фернандо 0 0
Биттоло Мариано 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рохо Маркос 5 1
Кампусано Хорман 5 0
Альмендра Агустин 5 0
Сандез Агустин 4 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Кардона Эдвин 1 1
Павон Кристиан 2 0
Эстебан Ролон 2 0
Вейгандт Марсело 2 0
Alan Varela 2 0
Фернандес Игнасио 1 0
Фабра Франк 1 0
Орсини Николас 1 0
Israel Escalante 1 0
Медина Кристиан 1 0
Васкес Луис 1 0
Valentin Barco 1 0
Gabriel Aranda 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 6 0
Игнасио Скокко 4 1
Juan Sforza 5 0
Jeronimo Cacciabue 4 0
Julian Fernandez II 3 0
Franco Negri 3 0
Mateo Maccari 3 0
Marco Campagnaro 1 1
Биттоло Мариано 2 0
Nicolas Castro 2 0
Перес Пабло II 2 0
Alan Aguerre 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Maximiliano Comba 2 0
Francisco Gonzalez2 2 0
Facundo Mansilla Zahir 2 0
Кристальдо Хонатан 0 1
Manuel Capasso 1 0
Jose Maria Canale 1 0
Justo Giani 1 0
Maxi Rodriguez1 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
4
40%
2
25%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
1
13%
5
36%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
6
40%
61-75
4
27%
5
33%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
40%
3
21%
76-90

Забито

25
23
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
11 Не забивали 7
2
8%
2
9%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
6
24%
3
13%
31-45
4
16%
5
22%
46-60
3
12%
6
26%
61-75
6
24%
5
22%
76-90

Пропущено

18
28
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
2
11%
2
7%
1-15
5
28%
2
7%
16-30
4
22%
6
21%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
5
28%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 23 16 5 2 50 - 15 53
2. Тальерес Кордоба 23 13 4 6 35 - 25 43
3. Дефенса и Хустисия 23 11 8 4 38 - 21 41
4. Эстудиантес Ла Плата 23 10 8 5 37 - 24 38
5. Велес Сарсфилд 23 10 8 5 32 - 18 38
6. Бока Хуниорс 23 10 7 6 26 - 17 37
7. Ланус 23 10 6 7 41 - 39 36
8. Колон 23 10 6 7 23 - 28 36
9. Индепендьенте Авельянеда 0:0 23 9 8 6 23 - 18 35
10. Химнасия Ла-Плата 23 9 7 7 23 - 24 34
11. Уракан 23 8 8 7 23 - 24 32
12. Унион Санта-Фе 23 9 4 10 29 - 30 31
13. Росарио Сентраль 23 9 4 10 36 - 35 31
14. Годой Крус 23 8 6 9 32 - 29 30
15. Аргентинос Хуниорс 23 7 8 8 22 - 22 29
16. Расинг Авельянеда 23 7 8 8 22 - 21 29
17. Альдосиви 23 8 3 12 23 - 35 27
18. Ньюэллс Олд Бойз 23 7 6 10 22 - 29 27
19. Атлетико Платенсе 23 6 9 8 31 - 32 27
20. Сармиенто 23 6 6 11 22 - 29 24
21. Банфилд 0:0 23 4 11 8 16 - 24 23
22. Сан-Лоренсо 23 6 5 12 19 - 30 23
23. Патронато Парана 23 5 8 10 23 - 35 23
24. Сентраль Кордоба Росарио 23 5 8 10 27 - 28 23
25. Атлетико Тукуман 23 5 6 12 21 - 42 21
26. Арсенал Саранди 23 4 7 12 11 - 33 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 9 2 1 29 - 6 29
2. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
3. Велес Сарсфилд 12 7 4 1 24 - 8 25
4. Дефенса и Хустисия 11 7 3 1 22 - 10 24
5. Индепендьенте Авельянеда 0:0 12 6 4 2 14 - 7 22
6. Колон 11 6 3 2 13 - 11 21
7. Эстудиантес Ла Плата 11 5 5 1 18 - 8 20
8. Химнасия Ла-Плата 12 5 5 2 14 - 9 20
9. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 2 4 15 - 14 20
10. Бока Хуниорс 11 5 4 2 11 - 7 19
11. Росарио Сентраль 11 6 1 4 19 - 13 19
12. Уракан 12 5 4 3 11 - 10 19
13. Ланус 12 4 6 2 22 - 19 18
14. Аргентинос Хуниорс 11 5 3 3 14 - 8 18
15. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 19 - 13 17
16. Сан-Лоренсо 11 5 2 4 12 - 10 17
17. Арсенал Саранди 12 4 5 3 9 - 9 17
18. Сармиенто 12 5 2 5 15 - 14 17
19. Годой Крус 12 4 4 4 17 - 16 16
20. Патронато Парана 11 4 4 3 14 - 13 16
21. Альдосиви 12 5 0 7 14 - 20 15
22. Сентраль Кордоба Росарио 12 4 3 5 19 - 17 15
23. Атлетико Платенсе 11 3 5 3 14 - 12 14
24. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
25. Расинг Авельянеда 11 3 4 4 10 - 9 13
26. Банфилд 0:0 11 2 3 6 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 7 3 1 21 - 9 24
2. Эстудиантес Ла Плата 12 5 3 4 19 - 16 18
3. Бока Хуниорс 12 5 3 4 15 - 10 18
4. Ланус 11 6 0 5 19 - 20 18
5. Дефенса и Хустисия 12 4 5 3 16 - 11 17
6. Тальерес Кордоба 12 5 2 5 17 - 20 17
7. Расинг Авельянеда 12 4 4 4 12 - 12 16
8. Колон 12 4 3 5 10 - 17 15
9. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 17 14
10. Годой Крус 11 4 2 5 15 - 13 14
11. Банфилд 0:0 12 2 8 2 7 - 8 14
12. Химнасия Ла-Плата 11 4 2 5 9 - 15 14
13. Индепендьенте Авельянеда 0:0 11 3 4 4 9 - 11 13
14. Велес Сарсфилд 11 3 4 4 8 - 10 13
15. Атлетико Платенсе 12 3 4 5 17 - 20 13
16. Уракан 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Альдосиви 11 3 3 5 9 - 15 12
18. Росарио Сентраль 12 3 3 6 17 - 22 12
19. Аргентинос Хуниорс 12 2 5 5 8 - 14 11
20. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
21. Ньюэллс Олд Бойз 11 1 4 6 7 - 15 7
22. Патронато Парана 12 1 4 7 9 - 22 7
23. Сармиенто 11 1 4 6 7 - 15 7
24. Атлетико Тукуман 12 2 1 9 9 - 27 7
25. Сан-Лоренсо 12 1 3 8 7 - 20 6
26. Арсенал Саранди 11 0 2 9 2 - 24 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Франциско Гонсалес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Бока Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз онлайн


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