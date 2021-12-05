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США: МЛС: Плей-офф 2021

2021
Портленд Тимберс
2:0
Конец матча

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
5' Гол
Мора Фелипе
58' Желтая карточка
Эррера Аарон
2:0
61' Гол
Santiago Moreno
61' Желтая карточка
Santiago Moreno
79' Вторая желтая карточка
Эррера Аарон
90' Желтая карточка
Руис Пабло
90'+5
12
Кларк
Стив
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
23
Чара
Йимми
44
Лориа
Марвин
30
Santiago
Moreno
9
Мора
Фелипе
1
Очоа
Дэвид
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
13
Беслер
Ник
6
Руис
Пабло
8
Крейлах
Дамир
11
Руснак
Альберт
29
Джулио
Андерсон
14
Рубин
Рубио
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

32 матча

37.5%
25%
37.5%
12 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
12 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

М
1:3
М
6:1
М
3:2
М
2:1
М
4:4
М
2:1
М
1:0
М
1:2
М
3:0
М
1:4
М
2:1
М
1:3
М
1:0
М
2:2
М
2:2
М
0:1
М
0:1
ОК
2:0
М
0:0
М
0:0
М
1:3
М
1:0
М
0:1
М
4:2
М
0:0
М
4:2
М
3:3
ОК
2:1
М
2:1
М
3:0
М
1:1
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бланко Себастьян 2 0.67
Мабьяла Ларрис 2 0.67
Мора Фелипе 1 0.33
Santiago Moreno 1 0.33
Ванранкин Хосе Карлос 0 0
Жупарич Дарио 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 1 0.33
Джулио Андерсон 1 0.33
Мерам Джастин 0 0
Броди Эндрю 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асприлья Дайрон 0 1
Бланко Себастьян 1 0
Мабьяла Ларрис 1 0
Жупарич Дарио 1 0
Santiago Moreno 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Аарон 1 1
Луис Эвертон 2 0
Руис Пабло 1 0
Глэд Джастин 1 0
Очоа Дэвид 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2
1/4 финала
0 Колорадо Рэпидс
1 Портленд Тимберс
1 Спортинг Канзас-Сити
2 Реал Солт-Лейк
3 Филадельфия Юнион
1 Нэшвилл
5 Нью-Инглэнд Революшн
7 Нью-Йорк Сити
1/2 финала
2 Портленд Тимберс
0 Реал Солт-Лейк
0 Филадельфия Юнион
0 Нью-Йорк Сити
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Мора Фелипе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Портленд Тимберс 2:0 Реал Солт-Лейк онлайн


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