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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
3:1
Конец матча

Стадион:
Эспаньол
0'
1:0
3' Гол
Мина Сантьяго
2:0
47' Гол
Аспас Яго
3:0
82' Гол
Денис Суарес
89' Желтая карточка
Мина Сантьяго
90' Желтая карточка
Дидак Вилья
90' Желтая карточка
Мальо Уго
3:1
90' Гол
Морон Лоренцо
90'+6

Ход матча

3'
Мина Сантьяго
(Аспас Яго)
1:0
46'
Денис Суарес
Пейнадо Франсиско
 
47'
Аспас Яго
(Денис Суарес)
2:0
58'
 
Ману Морланес
Мелендо Оскар
58'
 
Морон Лоренцо
Льямбрич Мигель
58'
 
Рибаудо Нико
Эррера Янгель
74'
 
Рубен Суарес
Видаль Алеш
82'
Денис Суарес
(Мальо Уго)
3:0
85'
Нолито Агудо
Аспас Яго
 
87'
 
Дидак Вилья
Педроса Адриа
87'
Вейга Габриэль
Браис Мендес
 
89'
Мина Сантьяго
 
90'
Сотело Хьюго
Мина Сантьяго
 
90'
 
Дидак Вилья
90'
Мальо Уго
 
90'
3:1
Морон Лоренцо
(Серхи Гомес)

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 6 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 158
Сельта 51.3% (81)
X 40.5% (64)
Эспаньол 8.2% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
8
Пейнадо
Франсиско
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
13
Лопес
Диего
2
Льямбрич
Мигель
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
22
Видаль
Алеш
25
Эррера
Янгель
14
Мелендо
Оскар
10
Дардер
Серхи
11
Рауль
де
Томас
9
Пуадо
Хавьер
Сельта
4-1-3-2
Эспаньол
4-4-2

История личных встреч

Сельта
Эспаньол

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2
П
2:1
П
2:2
П
0:2
П
1:1
П
1:0
П
3:2
П
1:0
П
1:0
П
2:2
П
1:0
П
1:0
КК
4:2
КК
0:0
КК
3:0
КК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 8 (1) 0.44
Мина Сантьяго 6 0.33
Браис Мендес 2 0.11
Денис Суарес 2 0.11
Серви Франко 1 0.06
Нолито Агудо 1 0.06
Мальо Уго 0 0
Тьяго Гальярдо 0 0
Васкес Кевин 0 0
Галан Хави 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 8 (2) 0.44
Видаль Алеш 2 0.11
Пуадо Хавьер 2 0.11
Серхи Гомес 1 0.06
Дардер Серхи 1 0.06
Эррера Янгель 1 0.06
Педроса Адриа 1 0.06
Кабрера Леандро 1 0.06
Морон Лоренцо 1 0.06
Ману Морланес 1 0.06
Рибаудо Нико 1 0.06
Эмбарба Адриан 0 0
Баре Кейди 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 6 0
Тапия Ренато 6 0
Браис Мендес 6 0
Мальо Уго 3 1
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Нолито Агудо 2 0
Араухо Нестор 2 0
Денис Суарес 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Тьяго Гальярдо 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Галан Хави 1 0
Домингес Карлос 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрера Леандро 4 0
Видаль Алеш 4 0
Баре Кейди 4 0
Рауль де Томас 2 1
Педроса Адриа 3 0
Хиль Оскар II 3 0
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Эррера Янгель 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Ману Морланес 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Мерида Фран 0 1
Гори 1 0
Дидак Вилья 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Дардер Серхи 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
27%
3
43%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Пропущено

15
13
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
7%
2
15%
1-15
4
27%
2
15%
16-30
4
27%
3
23%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
1
11%
2
14%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Забито

20
21
5 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
4
20%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
5%
5
24%
31-45
5
25%
7
33%
46-60
6
30%
1
5%
61-75
4
20%
4
19%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
5%
3
15%
1-15
6
27%
3
15%
16-30
4
18%
3
15%
31-45
6
27%
5
25%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
3
14%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5
Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1
Эспаньол
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3
Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 3 1 39 - 15 42
2. Севилья Заявка 16 10 4 2 26 - 11 34
3. Бетис Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Реал Сосьедад Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
5. Атлетико М Заявка 16 8 5 3 27 - 18 29
6. Райо Вальекано Заявка 17 8 3 6 24 - 18 27
7. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
8. Барселона Заявка 16 6 6 4 25 - 19 24
9. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
10. Осасуна Заявка 17 5 7 5 17 - 21 22
11. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 13 - 12 21
12. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
13. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Вильярреал Заявка 16 4 7 5 18 - 17 19
15. Гранада Заявка 16 3 7 6 17 - 24 16
16. Алавес Заявка 16 4 3 9 13 - 22 15
17. Эльче Заявка 17 3 6 8 16 - 24 15
18. Кадис Заявка 17 2 7 8 15 - 31 13
19. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 2 0 18 - 5 20
4. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
5. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
6. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
8. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
9. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
11. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
12. Атлетик Б Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
14. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
15. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
16. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
17. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
18. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
19. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
6. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
12. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
13. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
16. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
17. Эльче Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
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Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Сельта 51.3% (81)
X 40.5% (64)
Эспаньол 8.2% (13)
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Где смотреть матч Сельта 3:1 Эспаньол онлайн


Прогнозы на матч Сельта 3:1 Эспаньол

Исход игры
Сельта
51.3% (81)
Ничья
40.5% (64)
Эспаньол
8.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
37.86% (53)
Меньше
62.14% (87)
Обе команды забьют
Да
74.29% (104)
Нет
25.71% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.3% (51)
2:1 Сельта
24.7% (39)
1:0 Сельта
17.7% (28)
1:2 Эспаньол
3.8% (6)
2:2 Ничья
1.9% (3)
2:0 Сельта
1.9% (3)
3:3 Ничья
1.3% (2)
0:2 Эспаньол
1.3% (2)
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