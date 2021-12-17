Второй тайм

96' Сельта заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Матч возобновится спорным мячом

93' Тапия Ренато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

93' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

92' Г О О О О Л - Морон Лоренцо из команды Эспаньол правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

91' Мальо Уго получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Дидак Вилья получает желтую карточку за неспортивное поведение

90' Матч возобновится спорным мячом

90' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

89' Мина Сантьяго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

89' Денис Суарес из команды Сельта делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

89' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Тактическая замена. Браис Мендес уходит с поля и его заменяет Габриэль Вейга

87' Удар от ворот произведет Сельта

86' Отличный пас сделал Педроса Адриа из команды Эспаньол . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

85' Удар от ворот произведет Сельта

84' Рибаудо Нико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Отличный командный гол!

82' Г О О О О Л - Денис Суарес забивает с правой ноги!

82' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Сельта

79' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Тапия Ренато получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Тапия Ренато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Рибаудо Нико не смог попасть в створ ударом издали

77' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Пуадо Хавьер из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

75' Хорошую попытку сделал Аспас Яго . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Тактическая замена. Видаль Алеш уходит с поля и его заменяет Ruben Sanchez

74' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Сельта

72' Дардер Серхи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Браис Мендес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Аспас Яго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Отличные скиллы показывает Педроса Адриа , обводя своих соперников

67' Денис Суарес из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

67' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Эспаньол выполняет удар от ворот.

65' Мина Сантьяго не смог попасть в створ ударом издали

65' Эспаньол выполняет удар от ворот.

65' Браис Мендес из команды Сельта наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

64' Эспаньол выполняет удар от ворот.

64' Игрок Мина Сантьяго из команды Сельта неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

63' Эспаньол выполняет удар от ворот.

63' Как он промахнулся? Браис Мендес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

63' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Браис Мендес пробует нанести удар издали, но Диего Лопес держит все под контролем

58' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Педроса Адриа пробует нанести удар издали, но Матиас Дитуро держит все под контролем

56' Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

53' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

53' Отличные скиллы показывает Пуадо Хавьер , обводя своих соперников

51' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Эспаньол выполняет удар от ворот.

51' Тапия Ренато не смог попасть в створ ударом издали

50' Плохо сыграл Серхи Гомес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' Отличный командный гол!

47' Г О О О О Л - Аспас Яго забивает с левой ноги!

47' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля