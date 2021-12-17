Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
3' ГолМина Сантьяго
2:0
47' ГолАспас Яго
3:0
82' ГолДенис Суарес
89' Желтая карточкаМина Сантьяго
90' Желтая карточкаДидак Вилья
90' Желтая карточкаМальо Уго
3:1
90' ГолМорон Лоренцо
Ход матча
3'
1:0
47'
2:0
82'
3:0
89'
90'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
6 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
13
Лопес
Диего
24
Серхи
Гомес
22
Видаль
Алеш
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Альварес УгоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сотело Хьюго
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Баре КейдиПолузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Рубен СуаресНападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Сельта
Эспаньол
11 матчей
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
20 матчей
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|8 (1)
|0.44
|Мина Сантьяго
|6
|0.33
|Браис Мендес
|2
|0.11
|Денис Суарес
|2
|0.11
|Серви Франко
|1
|0.06
|Нолито Агудо
|1
|0.06
|Мальо Уго
|0
|0
|Тьяго Гальярдо
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|8 (2)
|0.44
|Видаль Алеш
|2
|0.11
|Пуадо Хавьер
|2
|0.11
|Серхи Гомес
|1
|0.06
|Дардер Серхи
|1
|0.06
|Эррера Янгель
|1
|0.06
|Педроса Адриа
|1
|0.06
|Кабрера Леандро
|1
|0.06
|Морон Лоренцо
|1
|0.06
|Ману Морланес
|1
|0.06
|Рибаудо Нико
|1
|0.06
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|6
|0
|Тапия Ренато
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Мальо Уго
|3
|1
|Солари Аугусто
|4
|0
|Мина Сантьяго
|3
|0
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Нолито Агудо
|2
|0
|Араухо Нестор
|2
|0
|Денис Суарес
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрера Леандро
|4
|0
|Видаль Алеш
|4
|0
|Баре Кейди
|4
|0
|Рауль де Томас
|2
|1
|Педроса Адриа
|3
|0
|Хиль Оскар II
|3
|0
|Серхи Гомес
|1
|1
|Лопес Диего
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Пуадо Хавьер
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Рибаудо Нико
|2
|0
|Мерида Фран
|0
|1
|Гори
|1
|0
|Дидак Вилья
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
27%
3
43%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Пропущено
15
13
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
7%
2
15%
1-15
4
27%
2
15%
16-30
4
27%
3
23%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
1
11%
2
14%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Забито
20
21
5 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
4
20%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
5%
5
24%
31-45
5
25%
7
33%
46-60
6
30%
1
5%
61-75
4
20%
4
19%
76-90
Пропущено
22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
5%
3
15%
1-15
6
27%
3
15%
16-30
4
18%
3
15%
31-45
6
27%
5
25%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
3
14%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5
Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1
Эспаньол
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3
Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 15
|42
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|26 - 11
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|27 - 18
|29
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 18
|27
|7.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 23
|25
|8.
|Барселона
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 19
|24
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 21
|22
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|13 - 12
|21
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|13.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 17
|19
|15.
|Гранада
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 24
|16
|16.
|Алавес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 22
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 24
|15
|18.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 31
|13
|19.
|Хетафе
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 20
|12
|20.
|Леванте
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|5.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|5 - 3
|15
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|17.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|18.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|11.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|13.
|Барселона
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 8
|5
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Сельта 3:1 Эспаньол
Исход игры
Сельта
51.3% (81)
Ничья
40.5% (64)
Эспаньол
8.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
37.86% (53)
Меньше
62.14% (87)
Обе команды забьют
Да
74.29% (104)
Нет
25.71% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.3% (51)
2:1 Сельта
24.7% (39)
1:0 Сельта
17.7% (28)
1:2 Эспаньол
3.8% (6)
2:2 Ничья
1.9% (3)
2:0 Сельта
1.9% (3)
3:3 Ничья
1.3% (2)
0:2 Эспаньол
1.3% (2)
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