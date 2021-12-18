Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Райо Вальекано играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Н'Диайе Лум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Агиррегабириа Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Альваро III получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Гарсия Альваро III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Опасность предотвращена - Тачи из команды Алавес вступил в отбор удачно

40' Хорошую попытку сделал Хоселу Санмартин . Удар в створ, но вратарь начеку

40' ШТАНГА! Так было близко к голу - Гарсия Альваро III нанес удар в каркас ворот!

39' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Мойя Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Хорошую попытку сделал Катена Алехандро . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Хоселу Санмартин из команды Алавес делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

34' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Отличный пас сделал Понс Пере из команды Алавес . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

30' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

28' Удар от ворот произведет Алавес

27' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

25' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Дуарте Рубен получил желтую карточку от судьи

23' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Паласон Иси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Г О О О О Л - Гвардиола Серхи забивает с правой ноги!

17' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

17' Димитриевски Столе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Хороший удар издали нанес Риоха Луис , но отличный сейв сделал Столе Димитриевски. Угловой.

14' Тачи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Трехо Оскар получил желтую карточку от судьи

9' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Риоха Луис бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

7' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Алавес

6' Гвардиола Серхи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

3' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола