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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7911
Алавес
0'
10' Желтая карточка
Трехо Оскар
1:0
19' Гол
Гвардиола Серхи
24' Желтая карточка
Дуарте Рубен
2:0
26' Гол
Катена Алехандро
70' Желтая карточка
Тачи
90'+5

Ход матча

10'
Трехо Оскар
 
19'
Гвардиола Серхи
(Гарсия Альваро III)
1:0
24'
 
Дуарте Рубен
26'
Катена Алехандро
(Трехо Оскар)
2:0
43'
Бебе Тьягу
Гарсия Альваро
 
54'
 
Эдгар Мендес
Мойя Антонио
61'
 
Силла Мамаду
Де ла Фуэнте Мигель
61'
 
Гарсия Мануэль
Понс Пере
70'
 
Тачи
76'
Нтекья Ранди
Гвардиола Серхи
 
76'
Лопес Унаи
Трехо Оскар
 
76'
 
Пельистри Факундо
Риоха Луис
76'
 
Alexandru Tirlea
Агиррегабириа Мартин
87'
Сисс Пате
Комесанья Санти
 
87'
Фалькао Радамель
Паласон Иси
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 142
Райо Вальекано 85.9% (122)
X 10.6% (15)
Алавес 3.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
6
Комесанья
Санти
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
16
Гвардиола
Серхи
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
2
Тачи
5
Лагуардия
Виктор
3
Дуарте
Рубен
6
Н'Диайе
Лум
24
Де
ла
Фуэнте
Мигель
20
Понс
Пере
15
Мойя
Антонио
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
Райо Вальекано
4-2-3-1
Алавес
4-1-4-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Алавес

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

П
0:1
П
1:5
С
0:2
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.28
Фалькао Радамель 5 0.28
Трехо Оскар 3 (3) 0.17
Гвардиола Серхи 3 0.17
Нтекья Ранди 3 0.17
Паласон Иси 2 0.11
Комесанья Санти 1 0.06
Катена Алехандро 1 0.06
Сисс Пате 1 0.06
Эрнандес Марио 1 0.06
Бебе Тьягу 0 0
Балью Иван 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 8 (4) 0.47
Лагуардия Виктор 2 0.12
Риоха Луис 1 0.06
Н'Диайе Лум 1 0.06
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 7 0
Балью Иван 6 0
Комесанья Санти 5 0
Паласон Иси 4 0
Валентин Оскар 4 0
Савельич Эстебан 3 0
Гарсия Альваро III 3 0
Катена Алехандро 3 0
Сисс Пате 3 0
Гарсия Франсиско III 3 0
Гвардиола Серхи 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Лопес Унаи 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 7 1
Лежён Флорьян 5 1
Химо Наварро 4 0
Лагуардия Виктор 3 0
Н'Диайе Лум 3 0
Миазга Мэтт 2 0
Риоха Луис 2 0
Мойя Антонио 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Хави Лопеc 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Эдгар Мендес 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Тачи 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
5
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
3
19%
2
40%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
20%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
25%
2
18%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
3
38%
3
43%
76-90

Пропущено

14
12
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
7%
2
17%
1-15
4
29%
3
25%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Забито

24
12
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
4
17%
3
25%
1-15
5
21%
1
8%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
6
25%
4
33%
76-90

Пропущено

18
23
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
2
11%
4
17%
1-15
5
28%
3
13%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
3
17%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1
Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1
Алавес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Депортиво Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3
Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 3 1 39 - 15 42
2. Севилья Заявка 16 10 4 2 26 - 11 34
3. Бетис Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Райо Вальекано Заявка 18 9 3 6 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
6. Атлетико М Заявка 16 8 5 3 27 - 18 29
7. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
8. Барселона Заявка 16 6 6 4 25 - 19 24
9. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
10. Осасуна Заявка 17 5 7 5 17 - 21 22
11. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 13 - 12 21
12. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
13. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Вильярреал Заявка 16 4 7 5 18 - 17 19
15. Гранада Заявка 16 3 7 6 17 - 24 16
16. Алавес Заявка 17 4 3 10 13 - 24 15
17. Эльче Заявка 17 3 6 8 16 - 24 15
18. Кадис Заявка 17 2 7 8 15 - 31 13
19. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 2 0 18 - 5 20
4. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
5. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
6. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
8. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
9. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
11. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
12. Атлетик Б Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
14. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
15. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
16. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
17. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
18. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
19. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
6. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
12. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
13. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
14. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
15. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Алавес Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
17. Эльче Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Райо Вальекано 85.9% (122)
X 10.6% (15)
Алавес 3.5% (5)
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Где смотреть матч Райо Вальекано 2:0 Алавес онлайн


Прогнозы на матч Райо Вальекано 2:0 Алавес

Исход игры
Райо Вальекано
85.9% (122)
Ничья
10.6% (15)
Алавес
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
41.61% (57)
Меньше
58.39% (80)
Обе команды забьют
Да
49.64% (68)
Нет
50.36% (69)
Популярный счёт
1:0 Райо Вальекано
37.3% (53)
2:1 Райо Вальекано
32.4% (46)
2:0 Райо Вальекано
9.2% (13)
1:1 Ничья
9.2% (13)
3:1 Райо Вальекано
3.5% (5)
1:2 Алавес
2.1% (3)
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