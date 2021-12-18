Испания: Ла Лига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Кампо де Вальекас Зрители: 7911
10' Желтая карточкаТрехо Оскар
1:0
19' ГолГвардиола Серхи
24' Желтая карточкаДуарте Рубен
2:0
26' ГолКатена Алехандро
70' Желтая карточкаТачи
Ход матча
10'
19'
24'
26'
2:0
70'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
9 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
20
Балью
Иван
2
Тачи
20
Понс
Пере
15
Мойя
Антонио
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Гарсия СаульЗащитник
-
19 Мартин ИванЗащитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
28 Alex Balboa
-
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Райо Вальекано
Алавес
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро III
|5
|0.28
|Фалькао Радамель
|5
|0.28
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.17
|Гвардиола Серхи
|3
|0.17
|Нтекья Ранди
|3
|0.17
|Паласон Иси
|2
|0.11
|Комесанья Санти
|1
|0.06
|Катена Алехандро
|1
|0.06
|Сисс Пате
|1
|0.06
|Эрнандес Марио
|1
|0.06
|Бебе Тьягу
|0
|0
|Балью Иван
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|8 (4)
|0.47
|Лагуардия Виктор
|2
|0.12
|Риоха Луис
|1
|0.06
|Н'Диайе Лум
|1
|0.06
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|7
|0
|Балью Иван
|6
|0
|Комесанья Санти
|5
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Валентин Оскар
|4
|0
|Савельич Эстебан
|3
|0
|Гарсия Альваро III
|3
|0
|Катена Алехандро
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Гарсия Франсиско III
|3
|0
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Ираола Андони
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Мараш Никола
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|7
|1
|Лежён Флорьян
|5
|1
|Химо Наварро
|4
|0
|Лагуардия Виктор
|3
|0
|Н'Диайе Лум
|3
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Риоха Луис
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Агиррегабириа Мартин
|2
|0
|Хави Лопеc
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Пина Томас
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Эдгар Мендес
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Тачи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
5
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
3
19%
2
40%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
20%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
25%
2
18%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
3
38%
3
43%
76-90
Пропущено
14
12
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
7%
2
17%
1-15
4
29%
3
25%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
2
14%
3
25%
76-90
Забито
24
12
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
4
17%
3
25%
1-15
5
21%
1
8%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
6
25%
4
33%
76-90
Пропущено
18
23
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
2
11%
4
17%
1-15
5
28%
3
13%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
3
17%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1
Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1
Алавес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Депортиво Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3
Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 15
|42
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|26 - 11
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 18
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|27 - 18
|29
|7.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 23
|25
|8.
|Барселона
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 19
|24
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 21
|22
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|13 - 12
|21
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|13.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 17
|19
|15.
|Гранада
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 24
|16
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 24
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 24
|15
|18.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 31
|13
|19.
|Хетафе
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 20
|12
|20.
|Леванте
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|5.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|5 - 3
|15
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|17.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|18.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|11.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|13.
|Барселона
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 8
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Райо Вальекано 2:0 Алавес
Исход игры
Райо Вальекано
85.9% (122)
Ничья
10.6% (15)
Алавес
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
41.61% (57)
Меньше
58.39% (80)
Обе команды забьют
Да
49.64% (68)
Нет
50.36% (69)
Популярный счёт
1:0 Райо Вальекано
37.3% (53)
2:1 Райо Вальекано
32.4% (46)
2:0 Райо Вальекано
9.2% (13)
1:1 Ничья
9.2% (13)
3:1 Райо Вальекано
3.5% (5)
1:2 Алавес
2.1% (3)
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