Испания: Ла Лига 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Reale Seguros Stadium Зрители: 29679
26' Желтая карточкаЭступиньян Первис
1:0
32' ГолИсак Александр
1:1
38' ГолМорено Херард
43' Желтая карточкаМерино Микель
44' Желтая карточкаТоррес Пау
49' Красная карточкаОярсабаль Микель
1:2
68' ГолМорено Херард
81' Желтая карточкаПарехо Даниэль
88' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
1:3
90' ГолЧуквезе Саму
Ход матча
32'
38'
1:1
43'
44'
49'
68'
1:2
81'
88'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 8
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
13
Райан
Мэтт
12
Муньос
Айхен
21
Сильва
Давид
11
Янузай
Аднан
21
Пино
Йереми
16
Диа
Булайе
- Основной состав
-
13 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Реал Сосьедад
Вильярреал
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
28 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
14.3%
53.6%
32.1%
4 победы 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|6 (2)
|0.33
|Исак Александр
|4 (1)
|0.22
|Ариц Элустондо
|3
|0.17
|Мерино Микель
|2
|0.11
|Лобете Хулен
|2
|0.11
|Барренечеа Андер
|1
|0.06
|Сорлот Александр
|1
|0.06
|Янузай Аднан
|1 (1)
|0.06
|Сильва Давид
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Ле Норман Робен
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Субименди Мартин
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|5
|0.29
|Морено Херард
|4 (1)
|0.24
|Тригерос Мануэль
|3
|0.18
|Морено Альберто
|2
|0.12
|Чуквезе Саму
|2
|0.12
|Пино Йереми
|1
|0.06
|Диа Булайе
|1
|0.06
|Коклен Франсис
|1
|0.06
|Манди Аисса
|1
|0.06
|Торрес Пау II
|1
|0.06
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Айхен
|3
|1
|Мерино Микель
|4
|0
|Ариц Элустондо
|2
|1
|Янузай Аднан
|3
|0
|Горосабел Андони
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|Рико Диего
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Субельдия Игор
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Субименди Мартин
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|1
|Сорлот Александр
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фойт Хуан
|3
|1
|Альбиоль Рауль
|4
|0
|Капу Этьен
|4
|0
|Торрес Пау II
|3
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Диа Булайе
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Парехо Даниэль
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Тригерос Мануэль
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Забито
14
14
1 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
7%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
6
43%
4
29%
76-90
Пропущено
14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
3
33%
76-90
Забито
20
22
3 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
1
5%
2
9%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
10%
7
32%
31-45
5
25%
3
14%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
8
40%
6
27%
76-90
Пропущено
20
17
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
10%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
3
15%
3
18%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
6
30%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2
Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0
Вильярреал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0
Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 15
|42
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|26 - 11
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 18
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|20 - 20
|29
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|27 - 18
|29
|7.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 23
|25
|8.
|Барселона
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 19
|24
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 21
|22
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 18
|22
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|13 - 12
|21
|13.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|15.
|Гранада
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 24
|16
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 24
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 24
|15
|18.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 31
|13
|19.
|Хетафе
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 20
|12
|20.
|Леванте
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|5.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|15.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|18.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|11.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Барселона
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:3 Вильярреал
Исход игры
Реал Сосьедад
48.2% (68)
Ничья
39% (55)
Вильярреал
12.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
42.54% (57)
Меньше
57.46% (77)
Обе команды забьют
Да
76.87% (103)
Нет
23.13% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.6% (46)
2:1 Реал Сосьедад
22.7% (32)
1:0 Реал Сосьедад
19.1% (27)
1:2 Вильярреал
7.8% (11)
2:2 Ничья
4.3% (6)
0:1 Вильярреал
1.4% (2)
2:0 Реал Сосьедад
1.4% (2)
1:3 Вильярреал
1.4% (2)
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