Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Вильярреал

43' Мерино Микель получил желтую карточку от судьи

43' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Какой шанс! Морено Херард почти забил, но мяч вынесли с линии!

42' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Команда Вильярреал сравняла счет! Игра продолжается!

38' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Реал Сосьедад пробьет пенальти!

37' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

37' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Альбиоль Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Морено Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Фантастический гол, где все сам сделал Исак Александр

32' Команда Реал Сосьедад забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

32' Г О О О О Л - Исак Александр забивает с правой ноги!

32' Отличные скиллы показывает Исак Александр , обводя своих соперников

31' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Вильярреал

28' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Так близко к голу! Исак Александр имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Херонимо Рульи!

26' Эступиньян Первис получил желтую карточку от судьи

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Как он промахнулся? Диа Булайе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

23' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Райан Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Морено Альберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Матч возобновлен

21' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Как он промахнулся? Пино Йереми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

18' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Херонимо Рульи не дал случится голу! Исак Александр должен был забивать, но Херонимо Рульи сделал отличный сейв

17' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Отличные скиллы показывает Исак Александр , обводя своих соперников

12' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Игрок Диа Булайе из команды Вильярреал неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

9' Морено Херард разрезает оборону соперника отличным пасом

7' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Субельдия Игор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Парехо Даниэль из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

2' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вильярреал начинает с центра поля