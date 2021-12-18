  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 29679
Вильярреал
0'
26' Желтая карточка
Эступиньян Первис
1:0
32' Гол
Исак Александр
1:1
38' Гол
Морено Херард
43' Желтая карточка
Мерино Микель
44' Желтая карточка
Торрес Пау
49' Красная карточка
Оярсабаль Микель
1:2
68' Гол
Морено Херард
81' Желтая карточка
Парехо Даниэль
88' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
1:3
90' Гол
Чуквезе Саму
90'+7

Ход матча

26'
 
Эступиньян Первис
32'
Исак Александр
(Ле Норман Робен)
1:0
38'
1:1
Морено Херард
(Парехо Даниэль)
43'
Мерино Микель
 
44'
 
Торрес Пау
49'
Оярсабаль Микель
 
52'
Порту Кристиан
Янузай Аднан
 
53'
Барренечеа Андер
Сильва Давид
 
61'
 
Чуквезе Саму
Пино Йереми
61'
 
Педраса Альфонсо
Эступиньян Первис
65'
Ариц Элустондо
Мерино Микель
 
68'
1:2
Морено Херард
(Морено Альберто)
81'
 
Парехо Даниэль
82'
Рико Диего
Муньос Айхен
 
82'
Сорлот Александр
Субельдия Игор
 
82'
 
Тригерос Мануэль
Морено Альберто
82'
 
Гомес Мойсес
Диа Булайе
88'
Сальдуа Хосеба
 
90'
 
Иборра Висенте
Капу Этьен
90'
1:3
Чуквезе Саму
(Морено Херард)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 141
Реал Сосьедад 48.2% (68)
X 39% (55)
Вильярреал 12.8% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости LiveResult
Новости
13
Райан
Мэтт
2
Сальдуа
Хосеба
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
21
Сильва
Давид
3
Субименди
Мартин
11
Янузай
Аднан
8
Мерино
Микель
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
21
Пино
Йереми
6
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
18
Морено
Альберто
7
Морено
Херард
16
Диа
Булайе
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Вильярреал

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

28 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

14.3%
53.6%
32.1%
4 победы 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ТМС
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
П
0:1
П
1:2
П
4:2
П
3:0
П
0:1
КК
1:1
КК
3:1
П
2:1
ТМК
1:1
П
0:0
П
0:2
П
0:0
КК
2:2
КК
1:0
П
4:0
П
1:2
КК
0:1
П
5:1
КК
0:0
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 6 (2) 0.33
Исак Александр 4 (1) 0.22
Ариц Элустондо 3 0.17
Мерино Микель 2 0.11
Лобете Хулен 2 0.11
Барренечеа Андер 1 0.06
Сорлот Александр 1 0.06
Янузай Аднан 1 (1) 0.06
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Порту Кристиан 0 0
Ле Норман Робен 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 5 0.29
Морено Херард 4 (1) 0.24
Тригерос Мануэль 3 0.18
Морено Альберто 2 0.12
Чуквезе Саму 2 0.12
Пино Йереми 1 0.06
Диа Булайе 1 0.06
Коклен Франсис 1 0.06
Манди Аисса 1 0.06
Торрес Пау II 1 0.06
Парехо Даниэль 0 0
Алькасер Пако 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Айхен 3 1
Мерино Микель 4 0
Ариц Элустондо 2 1
Янузай Аднан 3 0
Горосабел Андони 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Сальдуа Хосеба 2 0
Рико Диего 2 0
Порту Кристиан 2 0
Исак Александр 2 0
Субельдия Игор 2 0
Гевара Андер 2 0
Субименди Мартин 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Сорлот Александр 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фойт Хуан 3 1
Альбиоль Рауль 4 0
Капу Этьен 4 0
Торрес Пау II 3 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Альберто 2 0
Морено Херард 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Парехо Даниэль 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Алькасер Пако 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Данджума Арно 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

14
14
1 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
7%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
6
43%
4
29%
76-90

Пропущено

14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
3
33%
76-90

Забито

20
22
3 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
1
5%
2
9%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
10%
7
32%
31-45
5
25%
3
14%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
8
40%
6
27%
76-90

Пропущено

20
17
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
10%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
3
15%
3
18%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
6
30%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2
Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0
Вильярреал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0
Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 3 1 39 - 15 42
2. Севилья Заявка 16 10 4 2 26 - 11 34
3. Бетис Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Райо Вальекано Заявка 18 9 3 6 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 5 5 20 - 20 29
6. Атлетико М Заявка 16 8 5 3 27 - 18 29
7. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
8. Барселона Заявка 16 6 6 4 25 - 19 24
9. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
10. Осасуна Заявка 17 5 7 5 17 - 21 22
11. Вильярреал Заявка 17 5 7 5 21 - 18 22
12. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 13 - 12 21
13. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
14. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
15. Гранада Заявка 16 3 7 6 17 - 24 16
16. Алавес Заявка 17 4 3 10 13 - 24 15
17. Эльче Заявка 17 3 6 8 16 - 24 15
18. Кадис Заявка 17 2 7 8 15 - 31 13
19. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 2 0 18 - 5 20
4. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
5. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
6. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
8. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
9. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
11. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
12. Атлетик Б Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
14. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
15. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
16. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
17. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
19. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
6. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
13. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
15. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Алавес Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
17. Эльче Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Реал Сосьедад 48.2% (68)
X 39% (55)
Вильярреал 12.8% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости LiveResult
Новости
Где смотреть матч Реал Сосьедад 1:3 Вильярреал онлайн


Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:3 Вильярреал

Исход игры
Реал Сосьедад
48.2% (68)
Ничья
39% (55)
Вильярреал
12.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
42.54% (57)
Меньше
57.46% (77)
Обе команды забьют
Да
76.87% (103)
Нет
23.13% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.6% (46)
2:1 Реал Сосьедад
22.7% (32)
1:0 Реал Сосьедад
19.1% (27)
1:2 Вильярреал
7.8% (11)
2:2 Ничья
4.3% (6)
0:1 Вильярреал
1.4% (2)
2:0 Реал Сосьедад
1.4% (2)
1:3 Вильярреал
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 