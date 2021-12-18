Испания: Ла Лига 2021-2022
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
30
Гави
29
Ютгла
Ферран
13
Бадия
Эдгар
22
Мохика
Хоан
23
Марконе
Иван
16
Фидель
Чавес
12
Лукас
Перес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Ютгла ФерранНападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Хайме ГиллемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Санс АльвароПолузащитник
- Нападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
12 Лукас ПересНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 ХосемаЗащитник
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
11 Моренте ТетеНападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Барселона
Эльче
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|8 (3)
|0.5
|Фати Ансу
|3
|0.19
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.13
|Роберто Серхи
|2
|0.13
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.13
|Де Йонг Френки
|1
|0.06
|Гонсалес Нико
|1
|0.06
|Пике Херард
|1
|0.06
|Бускетс Серхио
|1
|0.06
|Де Йонг Люк
|1
|0.06
|Агуэро Серхио
|1
|0.06
|Араухо Рональд
|1
|0.06
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.06
|Альба Жорди
|0
|0
|Дест Серджино
|0
|0
|Гави
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|5
|0.29
|Фидель Чавес
|2 (1)
|0.12
|Бенедетто Дарио
|2
|0.12
|Лукас Перес
|2
|0.12
|Мохика Хоан
|1
|0.06
|Милья Пере
|1
|0.06
|Моренте Тете
|1
|0.06
|Фернандес Хосан
|1
|0.06
|Роко Энсо
|1
|0.06
|Гумбау Херард
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|5
|0
|Де Йонг Френки
|3
|1
|Бускетс Серхио
|4
|0
|Гави
|4
|0
|Гарсия Эрик
|2
|1
|Альба Жорди
|3
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Гонсалес Нико
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Абдессамад Эззалзули
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|6
|0
|Фидель Чавес
|4
|0
|Маскарель Омар
|4
|0
|Роко Энсо
|4
|0
|Гутьеррес Хосе
|2
|1
|Касилья Кико
|3
|0
|Паласиос Элибельтон
|3
|0
|Барраган Антонио
|2
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Бигас Педро
|2
|0
|Гумбау Херард
|2
|0
|Бое Лукас
|2
|0
|Моренте Тете
|2
|0
|Диего Гонсалес VII
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
7
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
4
25%
1
14%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
22%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
44%
4
29%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
22%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
1
10%
76-90
Забито
25
16
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
6
24%
3
19%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
1
4%
5
31%
61-75
7
28%
3
19%
76-90
Пропущено
19
24
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
16%
3
13%
1-15
3
16%
5
21%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
3
16%
5
21%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
7
37%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1
Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3
Эльче
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2
Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 15
|42
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|26 - 11
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 18
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|20 - 20
|29
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|27 - 18
|29
|7.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 23
|25
|8.
|Барселона
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 19
|24
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 21
|22
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 18
|22
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|13 - 12
|21
|13.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|15.
|Гранада
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 24
|16
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 24
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 24
|15
|18.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 31
|13
|19.
|Хетафе
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 20
|12
|20.
|Леванте
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|5.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|15.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|18.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|11.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Барселона
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Барселона - Эльче
Исход игры
Барселона
93.4% (155)
Ничья
3.6% (6)
Эльче
3% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.81% (47)
Меньше
66.19% (92)
Обе команды забьют
Да
27.34% (38)
Нет
72.66% (101)
Популярный счёт
2:0 Барселона
45.2% (75)
2:1 Барселона
13.3% (22)
1:0 Барселона
8.4% (14)
3:1 Барселона
6.6% (11)
3:0 Барселона
6% (10)
1:1 Ничья
1.8% (3)
4:0 Барселона
1.2% (2)
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