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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу! В рамках одного из матчей 18-го тура Примеры схлестнутся основные силы «» и «». Встреча состоится в Барселоне, на стадионе «Камп Ноу».Для вас текстовую трансляцию встречи проведет. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!