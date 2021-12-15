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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Барселона
 
Позже

Стадион:
Эльче

История личных встреч

Барселона
Эльче

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
КЖГ
0:1
П
0:6
КК
0:4
КК
5:0
П
3:0
П
0:0
П
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 8 (3) 0.5
Фати Ансу 3 0.19
Брайтвайт Мартин 2 0.13
Роберто Серхи 2 0.13
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.13
Де Йонг Френки 1 0.06
Гонсалес Нико 1 0.06
Пике Херард 1 0.06
Бускетс Серхио 1 0.06
Де Йонг Люк 1 0.06
Агуэро Серхио 1 0.06
Араухо Рональд 1 0.06
Абдессамад Эззалзули 1 0.06
Альба Жорди 0 0
Дест Серджино 0 0
Гави 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 5 0.29
Фидель Чавес 2 (1) 0.12
Бенедетто Дарио 2 0.12
Лукас Перес 2 0.12
Мохика Хоан 1 0.06
Милья Пере 1 0.06
Моренте Тете 1 0.06
Фернандес Хосан 1 0.06
Роко Энсо 1 0.06
Гумбау Херард 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 5 0
Де Йонг Френки 3 1
Бускетс Серхио 4 0
Гави 4 0
Гарсия Эрик 2 1
Альба Жорди 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Гонсалес Нико 2 0
Араухо Рональд 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Абдессамад Эззалзули 2 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 6 0
Фидель Чавес 4 0
Маскарель Омар 4 0
Роко Энсо 4 0
Гутьеррес Хосе 2 1
Касилья Кико 3 0
Паласиос Элибельтон 3 0
Барраган Антонио 2 0
Марконе Иван 2 0
Бигас Педро 2 0
Гумбау Херард 2 0
Бое Лукас 2 0
Моренте Тете 2 0
Диего Гонсалес VII 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Мохика Хоан 1 0
Фернандес Хосан 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
7
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
4
25%
1
14%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
22%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
44%
4
29%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
22%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Забито

25
16
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
6
24%
3
19%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
1
4%
5
31%
61-75
7
28%
3
19%
76-90

Пропущено

19
24
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
16%
3
13%
1-15
3
16%
5
21%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
3
16%
5
21%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
7
37%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1
Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3
Эльче
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2
Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 3 1 39 - 15 42
2. Севилья Заявка 16 10 4 2 26 - 11 34
3. Бетис Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Реал Сосьедад Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
5. Атлетико М Заявка 16 8 5 3 27 - 18 29
6. Райо Вальекано Заявка 17 8 3 6 24 - 18 27
7. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
8. Барселона Заявка 16 6 6 4 25 - 19 24
9. Эспаньол Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
10. Осасуна Заявка 17 5 7 5 17 - 21 22
11. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 13 - 12 21
12. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
13. Вильярреал Заявка 16 4 7 5 18 - 17 19
14. Сельта Заявка 17 4 5 8 17 - 21 17
15. Гранада Заявка 16 3 7 6 17 - 24 16
16. Алавес Заявка 16 4 3 9 13 - 22 15
17. Эльче Заявка 17 3 6 8 16 - 24 15
18. Кадис Заявка 17 2 7 8 15 - 31 13
19. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 2 0 18 - 5 20
4. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
5. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
6. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
8. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
9. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
11. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
12. Атлетик Б Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
14. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
15. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
16. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
20. Сельта Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
6. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
12. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
13. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
16. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
17. Эльче Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Эльче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2021, осталось 2 дня 17 часов 35 минут.

    Главный судья: Альберола Хавьер

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Барселона 95.6% (43)
    X 4.4% (2)
    Эльче 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Эльче
    1.40
    5.32
    9.66
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Барселона - Эльче онлайн


    Прогнозы на матч Барселона - Эльче

    Исход игры
    Барселона
    95.6% (43)
    Ничья
    4.4% (2)
    Эльче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.11% (14)
    Меньше
    68.89% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    22.22% (10)
    Нет
    77.78% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    53.3% (24)
    3:0 Барселона
    11.1% (5)
    1:0 Барселона
    11.1% (5)
    2:1 Барселона
    11.1% (5)
    3:1 Барселона
    6.7% (3)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
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    Эльче

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