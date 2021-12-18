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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
13
Буну
Яссин
2
Монтьель
Гонсало
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
4
Рекик
Карим
8
Хордан
Хоан
18
Делани
Томас
10
Ракитич
Иван
5
Окампос
Лукас
36
Ромеро
Иван
24
Гомес
Алехандро
13
Облак
Ян
18
Фелипе
Аугусто
IV
4
Кондогбия
Жоффрей
22
Эрмосо
Марио
6
Коке
Хорхе
23
Триппьер
Киран
14
Льоренте
Маркос
11
Лемар
Тома
21
Карраско
Янник
10
Корреа
Анхель
9
Суарес
Луис
Севилья
4-3-3
Атлетико М
3-1-4-2

История личных встреч

Севилья
Атлетико М

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед

33 матча

27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.2%
45.5%
33.3%
7 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:5
КК
3:1
КК
1:2
П
2:0
П
3:1
П
1:0
П
0:0
П
0:3
П
0:0
П
4:0
П
1:1
П
1:3
П
0:1
КК
2:2
КК
2:1
П
4:0
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
3:1
КК
0:2
П
3:1
П
2:1
П
1:0
П
0:1
ПД
1:2
ПД
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 5 0.31
Ламела Эрик 4 0.25
Окампос Лукас 3 0.19
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.19
Карлос Диего Сантос 2 0.13
Акунья Маркос 1 0.06
Монтьель Гонсало 1 0.06
Ракитич Иван 1 0.06
Фернандо Режес 1 0.06
Делани Томас 1 0.06
Торрес Оливер 1 0.06
Гомес Алехандро 1 0.06
Мунир Эль-Хаддади 1 0.06
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Буну Яссин 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 7 (1) 0.44
Корреа Анхель 4 0.25
Лемар Тома 3 0.19
Гризманн Антуан 3 0.19
Кунья Матеус 3 0.19
Карраско Янник 2 0.13
Врсалько Шиме 1 0.06
Фелипе Аугусто IV 1 0.06
Фелиш Жоау 1 0.06
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Льоренте Маркос 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 5 0
Фернандо Режес 5 0
Ламела Эрик 4 0
Делани Томас 2 1
Карлос Диего Сантос 2 1
Окампос Лукас 3 0
Акунья Маркос 3 0
Хордан Хоан 3 0
Мир Рафа 3 0
Навас Хесус 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Гомес Алехандро 1 0
Гудель Неманья 1 0
Рекик Карим 1 0
Буну Яссин 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Кунде Жюль 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 6 0
Эрмосо Марио 3 1
Суарес Луис 4 0
Хименес Хосе 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Карраско Янник 3 0
Диего Симеоне 1 1
Коке Хорхе 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Корреа Анхель 2 0
Кунья Матеус 2 0
Врсалько Шиме 1 0
Триппьер Киран 1 0
Эррера Эктор 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Лоди Ренан 1 0
Мартин Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
17
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
4
22%
1
6%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
3
17%
8
47%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
50%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Забито

25
27
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
5
20%
1
4%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
5
20%
3
11%
31-45
5
20%
5
19%
46-60
2
8%
4
15%
61-75
4
16%
11
41%
76-90

Пропущено

12
18
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
17%
2
11%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
4
33%
3
17%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
2
17%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0
Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4
Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 3 1 39 - 15 42
2. Севилья Заявка 16 10 4 2 26 - 11 34
3. Бетис Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Райо Вальекано Заявка 18 9 3 6 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 5 5 20 - 20 29
6. Атлетико М Заявка 16 8 5 3 27 - 18 29
7. Барселона Заявка 17 7 6 4 28 - 21 27
8. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
9. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
10. Осасуна Заявка 17 5 7 5 17 - 21 22
11. Вильярреал Заявка 17 5 7 5 21 - 18 22
12. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 13 - 12 21
13. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
14. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
15. Гранада Заявка 16 3 7 6 17 - 24 16
16. Алавес Заявка 17 4 3 10 13 - 24 15
17. Эльче Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
18. Кадис Заявка 17 2 7 8 15 - 31 13
19. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
3. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
4. Реал Мадрид Заявка 8 6 2 0 18 - 5 20
5. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
6. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
7. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
8. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
9. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
11. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
12. Атлетик Б Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
14. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
15. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
16. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
17. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
19. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
6. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
13. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
15. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Алавес Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
17. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
    Ассистент: Роберто Диас Перес Дель Паломар (Витория-Гастейс, Испания);
    Ассистент: Хон Нуньес Фернандес (Испания);
    Резервный: Виктор Перес Пераса (Испания).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу! В рамках одного из матчей 18-го тура Примеры схлестнутся основные силы «Севильи» и мадридского «Атлетико». Встреча состоится в Севилье, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

    Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2021, осталось 17 минут.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 143
Севилья 35.7% (51)
X 44.1% (63)
Атлетико М 20.3% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Атлетико М
3.06
3.10
2.90
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Севилья - Атлетико М онлайн


Прогнозы на матч Севилья - Атлетико М

Исход игры
Севилья
35.6% (52)
Ничья
43.8% (64)
Атлетико М
20.5% (30)
Тотал 2.5
Больше
43.61% (58)
Меньше
56.39% (75)
Обе команды забьют
Да
82.71% (110)
Нет
17.29% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (52)
2:1 Севилья
18.5% (27)
1:2 Атлетико М
13.7% (20)
1:0 Севилья
10.3% (15)
2:2 Ничья
4.1% (6)
0:1 Атлетико М
2.1% (3)
2:0 Севилья
1.4% (2)
3:1 Севилья
1.4% (2)
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Севилья
Атлетико М

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