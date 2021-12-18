Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
13
Буну
Яссин
23
Кунде
Жюль
18
Делани
Томас
10
Ракитич
Иван
36
Ромеро
Иван
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Делани ТомасПолузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
36 Ромеро ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
-
27 Луисми КрусНападающий
-
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Севилья
Атлетико М
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед
33 матча
27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
21.2%
45.5%
33.3%
7 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|5
|0.31
|Ламела Эрик
|4
|0.25
|Окампос Лукас
|3
|0.19
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.19
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.13
|Акунья Маркос
|1
|0.06
|Монтьель Гонсало
|1
|0.06
|Ракитич Иван
|1
|0.06
|Фернандо Режес
|1
|0.06
|Делани Томас
|1
|0.06
|Торрес Оливер
|1
|0.06
|Гомес Алехандро
|1
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.06
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|7 (1)
|0.44
|Корреа Анхель
|4
|0.25
|Лемар Тома
|3
|0.19
|Гризманн Антуан
|3
|0.19
|Кунья Матеус
|3
|0.19
|Карраско Янник
|2
|0.13
|Врсалько Шиме
|1
|0.06
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0.06
|Фелиш Жоау
|1
|0.06
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|5
|0
|Фернандо Режес
|5
|0
|Ламела Эрик
|4
|0
|Делани Томас
|2
|1
|Карлос Диего Сантос
|2
|1
|Окампос Лукас
|3
|0
|Акунья Маркос
|3
|0
|Хордан Хоан
|3
|0
|Мир Рафа
|3
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Гомес Алехандро
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|6
|0
|Эрмосо Марио
|3
|1
|Суарес Луис
|4
|0
|Хименес Хосе
|4
|0
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Карраско Янник
|3
|0
|Диего Симеоне
|1
|1
|Коке Хорхе
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
17
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
4
22%
1
6%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
3
17%
8
47%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
50%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Забито
25
27
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
5
20%
1
4%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
5
20%
3
11%
31-45
5
20%
5
19%
46-60
2
8%
4
15%
61-75
4
16%
11
41%
76-90
Пропущено
12
18
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
17%
2
11%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
4
33%
3
17%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
2
17%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0
Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4
Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 15
|42
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|26 - 11
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 18
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|20 - 20
|29
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|27 - 18
|29
|7.
|Барселона
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 21
|27
|8.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 23
|25
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 21
|22
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 18
|22
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|13 - 12
|21
|13.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|15.
|Гранада
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 24
|16
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 24
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|18.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 31
|13
|19.
|Хетафе
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 20
|12
|20.
|Леванте
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|5.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|6.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|15.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|18.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|11.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Барселона
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Севилья - Атлетико М
Исход игры
Севилья
35.6% (52)
Ничья
43.8% (64)
Атлетико М
20.5% (30)
Тотал 2.5
Больше
43.61% (58)
Меньше
56.39% (75)
Обе команды забьют
Да
82.71% (110)
Нет
17.29% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (52)
2:1 Севилья
18.5% (27)
1:2 Атлетико М
13.7% (20)
1:0 Севилья
10.3% (15)
2:2 Ничья
4.1% (6)
0:1 Атлетико М
2.1% (3)
2:0 Севилья
1.4% (2)
3:1 Севилья
1.4% (2)
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