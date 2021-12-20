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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Валенсия
0' 3'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 158
Леванте 6.3% (10)
X 24.7% (39)
Валенсия 69% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Валенсия
3.06
3.47
2.80
Все Коэффициенты
Новости
34
Карденас
Дани
42
Marc
Pubill
6
Дуарте
Оскар
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
8
Пепелу
24
Кампанья
Хосе
11
Моралес
Луис
9
Рохер
Марти
21
Гомес
Даниэль
13
Силлессен
Яспер
24
Пиччини
Кристиано
12
Дьякаби
Муктар
6
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
11
Кошта
Элдер
10
Солер
Карлос
8
Рачич
Урош
17
Черышев
Денис
7
Гуэдеш
Гонсалу
19
Дуро
Уго
Леванте
4-4-2
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Леванте
Валенсия

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед

26 матчей

19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

ТМК
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:2
ТМС
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:4
П
3:1
П
2:2
П
3:1
П
1:1
П
1:0
П
3:0
П
3:0
П
2:1
П
2:0
П
2:0
П
2:2
П
1:0
П
1:1
КК
0:3
КК
4:1
П
0:2
П
0:0
П
0:1
ПД
1:5
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 5 0.29
Де Фрутос Хорхе 2 0.12
Рохер Марти 2 (1) 0.12
Барди Энис 2 (2) 0.12
Мелеро Гонсало 1 0.06
Мустафи Шкодран 1 0.06
Кампанья Хосе 1 0.06
Сон 1 0.06
Робер Пьер 1 0.06
Гомес Даниэль 0 0
Малса Микаэль 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солер Карлос 5 (4) 0.29
Дуро Уго 5 0.29
Гуэдеш Гонсалу 4 0.24
Гайя Хосе 2 0.12
Макси Гомес 2 0.12
Васс Даниэль 1 0.06
Габриэль Паулиста 1 0.06
Андре Маркос 1 0.06
Пиччини Кристиано 1 0.06
Альдерете Омар 1 0.06
Гильямон Уго 1 0.06
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малса Микаэль 5 0
Клерк Карлос 4 0
Рохер Марти 4 0
Пепелу 4 0
Робер Пьер 2 1
Сольдадо Роберто 3 0
Кампанья Хосе 3 0
Везу Рубен 3 0
Моралес Луис 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Мирамон Хорхе 2 0
Де Фрутос Хорхе 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Айтор Фернандес 0 1
Сон 0 1
Постиго Серхио 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Дуарте Оскар 1 0
Радоя Неманья 1 0
Барди Энис 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Карденас Дани 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 9 0
Макси Гомес 6 1
Гильямон Уго 5 1
Фулкье Димитри 6 0
Васс Даниэль 5 0
Гайя Хосе 5 0
Дьякаби Муктар 5 0
Солер Карлос 3 0
Вальехо Ману 3 0
Джейсон 2 0
Муса Юнус 2 0
Лато Тони 1 0
Кошта Элдер 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Коба Куандреди 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
14 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
27%
6
43%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
4
36%
1
7%
76-90

Забито

10
16
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
3
30%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
0
0%
7
44%
76-90

Пропущено

21
10
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
4
19%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
4
19%
3
30%
46-60
3
14%
3
30%
61-75
6
29%
2
20%
76-90

Забито

16
25
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 2
3
19%
3
12%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
4
25%
5
20%
31-45
5
31%
3
12%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
2
13%
8
32%
76-90

Пропущено

32
24
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
7
22%
6
25%
1-15
1
3%
3
13%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
6
19%
5
21%
61-75
10
31%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8
Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2
Валенсия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3
Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 4 1 39 - 15 43
2. Севилья Заявка 17 11 4 2 28 - 12 37
3. Бетис Заявка 18 10 3 5 32 - 21 33
4. Райо Вальекано Заявка 18 9 3 6 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 5 5 20 - 20 29
6. Атлетико М Заявка 17 8 5 4 28 - 20 29
7. Барселона Заявка 17 7 6 4 28 - 21 27
8. Валенсия 0:0 Заявка 18 6 8 4 26 - 23 26
9. Атлетик Б Заявка 18 5 9 4 16 - 14 24
10. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
11. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 22 22
12. Вильярреал Заявка 17 5 7 5 21 - 18 22
13. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Мальорка Заявка 18 4 8 6 17 - 27 20
15. Гранада Заявка 17 4 7 6 21 - 25 19
16. Алавес Заявка 17 4 3 10 13 - 24 15
17. Эльче Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
18. Хетафе Заявка 18 3 6 9 12 - 20 15
19. Кадис Заявка 18 2 8 8 15 - 31 14
20. Леванте 0:0 Заявка 18 0 9 9 16 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 8 7 1 0 20 - 7 22
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
7. Валенсия 0:0 Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
8. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
9. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Атлетик Б Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
11. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
12. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
13. Хетафе Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
14. Гранада Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
15. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
16. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Леванте 0:0 Заявка 9 0 7 2 6 - 11 7
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
6. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия 0:0 Заявка 9 2 4 3 10 - 13 10
10. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
11. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
12. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
13. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
15. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Алавес Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
17. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте 0:0 Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 3'
    Команды обменялись выпадами вперёд с неточными обостряющими передачами.
  • 2'
    "Леванте" играет в сине-бордовых полосатых футболках и синих трусах, "Валенсия" - в бело-чёрных футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сьюдад де Валенсии"!
  • Первый тайм
  • 2'
    Леванте контролирует мяч.
  • 1'
    Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Валенсия начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Леванте 0:0 Валенсия онлайн


Прогнозы на матч Леванте 0:0 Валенсия

Исход игры
Леванте
6.3% (10)
Ничья
24.1% (38)
Валенсия
69.6% (110)
Тотал 2.5
Больше
55.97% (75)
Меньше
44.03% (59)
Обе команды забьют
Да
77.61% (104)
Нет
22.39% (30)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
41.8% (66)
1:1 Ничья
18.4% (29)
0:1 Валенсия
8.9% (14)
0:2 Валенсия
5.1% (8)
1:3 Валенсия
3.2% (5)
1:0 Леванте
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:3 Валенсия
1.3% (2)
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