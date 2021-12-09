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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
 
Позже

Стадион:
Валенсия
Прогнозы 62
Леванте 4.8% (3)
X 19.4% (12)
Валенсия 75.8% (47)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Валенсия
2.83
3.37
2.78
Все Коэффициенты

История личных встреч

Леванте
Валенсия

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед

26 матчей

19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

ТМК
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:2
ТМС
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:4
П
3:1
П
2:2
П
3:1
П
1:1
П
1:0
П
3:0
П
3:0
П
2:1
П
2:0
П
2:0
П
2:2
П
1:0
П
1:1
КК
0:3
КК
4:1
П
0:2
П
0:0
П
0:1
ПД
1:5
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 5 0.29
Де Фрутос Хорхе 2 0.12
Рохер Марти 2 (1) 0.12
Барди Энис 2 (2) 0.12
Мелеро Гонсало 1 0.06
Мустафи Шкодран 1 0.06
Кампанья Хосе 1 0.06
Сон 1 0.06
Робер Пьер 1 0.06
Гомес Даниэль 0 0
Малса Микаэль 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солер Карлос 5 (4) 0.29
Дуро Уго 5 0.29
Гуэдеш Гонсалу 4 0.24
Гайя Хосе 2 0.12
Макси Гомес 2 0.12
Васс Даниэль 1 0.06
Габриэль Паулиста 1 0.06
Андре Маркос 1 0.06
Пиччини Кристиано 1 0.06
Альдерете Омар 1 0.06
Гильямон Уго 1 0.06
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малса Микаэль 5 0
Клерк Карлос 4 0
Рохер Марти 4 0
Пепелу 4 0
Робер Пьер 2 1
Сольдадо Роберто 3 0
Кампанья Хосе 3 0
Везу Рубен 3 0
Моралес Луис 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Мирамон Хорхе 2 0
Де Фрутос Хорхе 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Айтор Фернандес 0 1
Сон 0 1
Постиго Серхио 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Дуарте Оскар 1 0
Радоя Неманья 1 0
Барди Энис 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Карденас Дани 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 9 0
Макси Гомес 6 1
Гильямон Уго 5 1
Фулкье Димитри 6 0
Васс Даниэль 5 0
Гайя Хосе 5 0
Дьякаби Муктар 5 0
Солер Карлос 3 0
Вальехо Ману 3 0
Джейсон 2 0
Муса Юнус 2 0
Лато Тони 1 0
Кошта Элдер 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Коба Куандреди 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
14 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
27%
6
43%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
4
36%
1
7%
76-90

Забито

10
16
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
3
30%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
0
0%
7
44%
76-90

Пропущено

21
10
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
4
19%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
4
19%
3
30%
46-60
3
14%
3
30%
61-75
6
29%
2
20%
76-90

Забито

16
25
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 2
3
19%
3
12%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
4
25%
5
20%
31-45
5
31%
3
12%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
2
13%
8
32%
76-90

Пропущено

32
24
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
7
22%
6
25%
1-15
1
3%
3
13%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
6
19%
5
21%
61-75
10
31%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8
Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2
Валенсия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3
Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 3 1 39 - 15 42
2. Севилья Заявка 16 10 4 2 26 - 11 34
3. Бетис Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Реал Сосьедад Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
5. Атлетико М Заявка 16 8 5 3 27 - 18 29
6. Райо Вальекано Заявка 17 8 3 6 24 - 18 27
7. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
8. Барселона Заявка 16 6 6 4 25 - 19 24
9. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
10. Осасуна Заявка 17 5 7 5 17 - 21 22
11. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 13 - 12 21
12. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
13. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Вильярреал Заявка 16 4 7 5 18 - 17 19
15. Гранада Заявка 16 3 7 6 17 - 24 16
16. Алавес Заявка 16 4 3 9 13 - 22 15
17. Эльче Заявка 17 3 6 8 16 - 24 15
18. Кадис Заявка 17 2 7 8 15 - 31 13
19. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 2 0 18 - 5 20
4. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
5. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
6. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
8. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
9. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
11. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
12. Атлетик Б Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
14. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
15. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
16. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
17. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
18. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
19. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
6. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
12. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
13. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
16. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
17. Эльче Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2021, осталось 2 дня 14 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Леванте 4.8% (3)
    X 19.4% (12)
    Валенсия 75.8% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Леванте
    Ничья
    Валенсия
    2.83
    3.37
    2.78
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Леванте - Валенсия онлайн


    Прогнозы на матч Леванте - Валенсия

    Исход игры
    Леванте
    4.8% (3)
    Ничья
    19.4% (12)
    Валенсия
    75.8% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.67% (37)
    Меньше
    38.33% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    78.33% (47)
    Нет
    21.67% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Валенсия
    56.5% (35)
    1:1 Ничья
    16.1% (10)
    0:1 Валенсия
    8.1% (5)
    0:2 Валенсия
    6.5% (4)
    1:0 Леванте
    3.2% (2)
    1:3 Валенсия
    3.2% (2)
    0:0 Ничья
    3.2% (2)
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    Леванте
    Валенсия

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