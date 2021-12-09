Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Сьюдад де Валенсия
История личных встреч
Леванте
Валенсия
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед
26 матчей
19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|5
|0.29
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.12
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.12
|Барди Энис
|2 (2)
|0.12
|Мелеро Гонсало
|1
|0.06
|Мустафи Шкодран
|1
|0.06
|Кампанья Хосе
|1
|0.06
|Сон
|1
|0.06
|Робер Пьер
|1
|0.06
|Гомес Даниэль
|0
|0
|Малса Микаэль
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солер Карлос
|5 (4)
|0.29
|Дуро Уго
|5
|0.29
|Гуэдеш Гонсалу
|4
|0.24
|Гайя Хосе
|2
|0.12
|Макси Гомес
|2
|0.12
|Васс Даниэль
|1
|0.06
|Габриэль Паулиста
|1
|0.06
|Андре Маркос
|1
|0.06
|Пиччини Кристиано
|1
|0.06
|Альдерете Омар
|1
|0.06
|Гильямон Уго
|1
|0.06
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
Карточки
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малса Микаэль
|5
|0
|Клерк Карлос
|4
|0
|Рохер Марти
|4
|0
|Пепелу
|4
|0
|Робер Пьер
|2
|1
|Сольдадо Роберто
|3
|0
|Кампанья Хосе
|3
|0
|Везу Рубен
|3
|0
|Моралес Луис
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Мирамон Хорхе
|2
|0
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Айтор Фернандес
|0
|1
|Сон
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Дуарте Оскар
|1
|0
|Радоя Неманья
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Карденас Дани
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|9
|0
|Макси Гомес
|6
|1
|Гильямон Уго
|5
|1
|Фулкье Димитри
|6
|0
|Васс Даниэль
|5
|0
|Гайя Хосе
|5
|0
|Дьякаби Муктар
|5
|0
|Солер Карлос
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Джейсон
|2
|0
|Муса Юнус
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Кошта Элдер
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
14 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
27%
6
43%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
4
36%
1
7%
76-90
Забито
10
16
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
3
30%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
0
0%
7
44%
76-90
Пропущено
21
10
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
4
19%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
4
19%
3
30%
46-60
3
14%
3
30%
61-75
6
29%
2
20%
76-90
Забито
16
25
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 2
3
19%
3
12%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
4
25%
5
20%
31-45
5
31%
3
12%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
2
13%
8
32%
76-90
Пропущено
32
24
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
7
22%
6
25%
1-15
1
3%
3
13%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
6
19%
5
21%
61-75
10
31%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Леванте
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8
Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2
Валенсия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3
Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 15
|42
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|26 - 11
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|27 - 18
|29
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 18
|27
|7.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 23
|25
|8.
|Барселона
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 19
|24
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 21
|22
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|13 - 12
|21
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|13.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 17
|19
|15.
|Гранада
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 24
|16
|16.
|Алавес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 22
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 24
|15
|18.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 31
|13
|19.
|Хетафе
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 20
|12
|20.
|Леванте
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|5.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|5 - 3
|15
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|17.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|18.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|11.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|13.
|Барселона
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 8
|5
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
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Прогнозы на матч Леванте - Валенсия
Исход игры
Леванте
4.8% (3)
Ничья
19.4% (12)
Валенсия
75.8% (47)
Тотал 2.5
Больше
61.67% (37)
Меньше
38.33% (23)
Обе команды забьют
Да
78.33% (47)
Нет
21.67% (13)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
56.5% (35)
1:1 Ничья
16.1% (10)
0:1 Валенсия
8.1% (5)
0:2 Валенсия
6.5% (4)
1:0 Леванте
3.2% (2)
1:3 Валенсия
3.2% (2)
0:0 Ничья
3.2% (2)
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