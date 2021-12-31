Испания: Ла Лига 2021-2022
32
Васкес
Хесус
11
Кошта
Элдер
10
Солер
Карлос
18
Васс
Даниэль
19
Дуро
Уго
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
10
Дардер
Серхи
20
Баре
Кейди
21
Рибаудо
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Васкес ХесусЗащитник
-
11 Кошта ЭлдерПолузащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
-
19 Дуро УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Иранцо РубенЗащитник
-
34 ХоседаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Вальехо МануНападающий
-
26 Pedro Aleman
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
22 Видаль АлешЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
20 Баре КейдиПолузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Aleix Gorjon
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Валенсия
Эспаньол
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
27 матчей
59.3%
14.8%
25.9%
16 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солер Карлос
|7 (5)
|0.39
|Гуэдеш Гонсалу
|6
|0.33
|Дуро Уго
|5
|0.28
|Гайя Хосе
|2
|0.11
|Макси Гомес
|2
|0.11
|Андре Маркос
|1
|0.06
|Васс Даниэль
|1
|0.06
|Габриэль Паулиста
|1
|0.06
|Пиччини Кристиано
|1
|0.06
|Альдерете Омар
|1
|0.06
|Гильямон Уго
|1
|0.06
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|8 (2)
|0.44
|Видаль Алеш
|2
|0.11
|Пуадо Хавьер
|2
|0.11
|Серхи Гомес
|1
|0.06
|Дардер Серхи
|1
|0.06
|Эррера Янгель
|1
|0.06
|Педроса Адриа
|1
|0.06
|Кабрера Леандро
|1
|0.06
|Морон Лоренцо
|1
|0.06
|Ману Морланес
|1
|0.06
|Рибаудо Нико
|1
|0.06
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|9
|0
|Макси Гомес
|6
|1
|Гильямон Уго
|5
|1
|Фулкье Димитри
|6
|0
|Дьякаби Муктар
|6
|0
|Васс Даниэль
|5
|0
|Гайя Хосе
|5
|0
|Солер Карлос
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Кошта Элдер
|2
|0
|Джейсон
|2
|0
|Муса Юнус
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
|Иранцо Рубен
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрера Леандро
|4
|0
|Видаль Алеш
|4
|0
|Баре Кейди
|4
|0
|Рауль де Томас
|2
|1
|Педроса Адриа
|3
|0
|Хиль Оскар II
|3
|0
|Серхи Гомес
|1
|1
|Лопес Диего
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Пуадо Хавьер
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Рибаудо Нико
|2
|0
|Мерида Фран
|0
|1
|Гори
|1
|0
|Дидак Вилья
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
7
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
1
6%
3
43%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
44%
2
29%
76-90
Пропущено
10
13
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
1
8%
1
7%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
2
15%
2
14%
76-90
Пропущено
17
7
12 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
6
35%
1
14%
1-15
5
29%
29%
1
14%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
2
12%
2
29%
76-90
Забито
29
21
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
2 Не забивали 5
3
10%
1
5%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
6
21%
5
24%
31-45
4
14%
7
33%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
9
31%
4
19%
76-90
Пропущено
27
20
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
6
22%
3
15%
1-15
5
19%
3
15%
16-30
3
11%
3
15%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
4
15%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2
Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0
Эспаньол
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0
Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 16
|46
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|29 - 13
|38
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 18
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|20 - 20
|29
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|7.
|Барселона
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 26
|28
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 20
|25
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|17 - 16
|24
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|12.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|23 - 26
|22
|13.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 22
|22
|14.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|15.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|17 - 27
|20
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 29
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|18.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|12 - 20
|15
|19.
|Кадис
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|15 - 31
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|19 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|8.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|11.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|14.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|9 - 15
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|23 - 11
|25
|2.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|8.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|10.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Барселона
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Валенсия - Эспаньол
Исход игры
Валенсия
92.1% (128)
Ничья
5% (7)
Эспаньол
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
66.4% (83)
Меньше
33.6% (42)
Обе команды забьют
Да
69.6% (87)
Нет
30.4% (38)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
51.8% (72)
1:0 Валенсия
20.9% (29)
2:0 Валенсия
5% (7)
1:1 Ничья
3.6% (5)
3:1 Валенсия
2.9% (4)
3:2 Валенсия
2.9% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!