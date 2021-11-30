Испания: Ла Лига 2021-2022
История личных встреч
Валенсия
Эспаньол
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
27 матчей
59.3%
14.8%
25.9%
16 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солер Карлос
|7 (5)
|0.39
|Гуэдеш Гонсалу
|6
|0.33
|Дуро Уго
|5
|0.28
|Гайя Хосе
|2
|0.11
|Макси Гомес
|2
|0.11
|Андре Маркос
|1
|0.06
|Васс Даниэль
|1
|0.06
|Габриэль Паулиста
|1
|0.06
|Пиччини Кристиано
|1
|0.06
|Альдерете Омар
|1
|0.06
|Гильямон Уго
|1
|0.06
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|8 (2)
|0.44
|Видаль Алеш
|2
|0.11
|Пуадо Хавьер
|2
|0.11
|Серхи Гомес
|1
|0.06
|Дардер Серхи
|1
|0.06
|Эррера Янгель
|1
|0.06
|Педроса Адриа
|1
|0.06
|Кабрера Леандро
|1
|0.06
|Морон Лоренцо
|1
|0.06
|Ману Морланес
|1
|0.06
|Рибаудо Нико
|1
|0.06
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|9
|0
|Макси Гомес
|6
|1
|Гильямон Уго
|5
|1
|Фулкье Димитри
|6
|0
|Дьякаби Муктар
|6
|0
|Васс Даниэль
|5
|0
|Гайя Хосе
|5
|0
|Солер Карлос
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Кошта Элдер
|2
|0
|Джейсон
|2
|0
|Муса Юнус
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
|Иранцо Рубен
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрера Леандро
|4
|0
|Видаль Алеш
|4
|0
|Баре Кейди
|4
|0
|Рауль де Томас
|2
|1
|Педроса Адриа
|3
|0
|Хиль Оскар II
|3
|0
|Серхи Гомес
|1
|1
|Лопес Диего
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Пуадо Хавьер
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Рибаудо Нико
|2
|0
|Мерида Фран
|0
|1
|Гори
|1
|0
|Дидак Вилья
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
7
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
1
6%
3
43%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
44%
2
29%
76-90
Пропущено
10
13
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
1
8%
1
7%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
2
15%
2
14%
76-90
Пропущено
17
7
12 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
6
35%
1
14%
1-15
5
29%
29%
1
14%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
2
12%
2
29%
76-90
Забито
29
21
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
2 Не забивали 5
3
10%
1
5%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
6
21%
5
24%
31-45
4
14%
7
33%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
9
31%
4
19%
76-90
Пропущено
27
20
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
6
22%
3
15%
1-15
5
19%
3
15%
16-30
3
11%
3
15%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
4
15%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2
Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0
Эспаньол
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0
Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 16
|46
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|29 - 13
|38
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 18
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|20 - 20
|29
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|7.
|Барселона
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 26
|28
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 20
|25
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|17 - 16
|24
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|12.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|23 - 26
|22
|13.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 22
|22
|14.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|15.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|17 - 27
|20
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 29
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|18.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|12 - 20
|15
|19.
|Кадис
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|15 - 31
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|19 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|8.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|11.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|14.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|9 - 15
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|23 - 11
|25
|2.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|8.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|10.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Барселона
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
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- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Валенсия - Эспаньол
Исход игры
Валенсия
95.2% (79)
Ничья
2.4% (2)
Эспаньол
2.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
70.37% (57)
Меньше
29.63% (24)
Обе команды забьют
Да
71.6% (58)
Нет
28.4% (23)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
61.4% (51)
1:0 Валенсия
20.5% (17)
2:0 Валенсия
6% (5)
3:2 Валенсия
3.6% (3)
1:1 Ничья
2.4% (2)
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