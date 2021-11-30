  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
 
Позже

Стадион:
Эспаньол
Прогнозы 83
Валенсия 95.2% (79)
X 2.4% (2)
Эспаньол 2.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Эспаньол
1.78
3.90
5.20
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Валенсия
Эспаньол

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

27 матчей

59.3%
14.8%
25.9%
16 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
П
0:0
П
2:0
П
1:0
П
0:2
П
0:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:2
КК
2:0
КК
2:1
П
3:1
П
2:2
П
3:1
П
3:3
П
2:1
П
4:0
П
2:1
П
2:2
П
2:1
П
0:2
П
1:0
П
3:0
П
2:1
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солер Карлос 7 (5) 0.39
Гуэдеш Гонсалу 6 0.33
Дуро Уго 5 0.28
Гайя Хосе 2 0.11
Макси Гомес 2 0.11
Андре Маркос 1 0.06
Васс Даниэль 1 0.06
Габриэль Паулиста 1 0.06
Пиччини Кристиано 1 0.06
Альдерете Омар 1 0.06
Гильямон Уго 1 0.06
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 8 (2) 0.44
Видаль Алеш 2 0.11
Пуадо Хавьер 2 0.11
Серхи Гомес 1 0.06
Дардер Серхи 1 0.06
Эррера Янгель 1 0.06
Педроса Адриа 1 0.06
Кабрера Леандро 1 0.06
Морон Лоренцо 1 0.06
Ману Морланес 1 0.06
Рибаудо Нико 1 0.06
Эмбарба Адриан 0 0
Баре Кейди 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 9 0
Макси Гомес 6 1
Гильямон Уго 5 1
Фулкье Димитри 6 0
Дьякаби Муктар 6 0
Васс Даниэль 5 0
Гайя Хосе 5 0
Солер Карлос 3 0
Вальехо Ману 3 0
Кошта Элдер 2 0
Джейсон 2 0
Муса Юнус 2 0
Лато Тони 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Рачич Урош 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Коба Куандреди 1 0
Иранцо Рубен 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрера Леандро 4 0
Видаль Алеш 4 0
Баре Кейди 4 0
Рауль де Томас 2 1
Педроса Адриа 3 0
Хиль Оскар II 3 0
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Эррера Янгель 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Ману Морланес 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Мерида Фран 0 1
Гори 1 0
Дидак Вилья 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Дардер Серхи 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
7
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
1
6%
3
43%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
44%
2
29%
76-90

Пропущено

10
13
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
1
8%
1
7%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
2
15%
2
14%
76-90

Пропущено

17
7
12 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
6
35%
1
14%
1-15
5
29%
29%
1
14%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
2
12%
2
29%
76-90

Забито

29
21
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
2 Не забивали 5
3
10%
1
5%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
6
21%
5
24%
31-45
4
14%
7
33%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
9
31%
4
19%
76-90

Пропущено

27
20
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
6
22%
3
15%
1-15
5
19%
3
15%
16-30
3
11%
3
15%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
4
15%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2
Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0
Эспаньол
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0
Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 14 4 1 41 - 16 46
2. Севилья Заявка 18 11 5 2 29 - 13 38
3. Бетис Заявка 18 10 3 5 32 - 21 33
4. Райо Вальекано Заявка 18 9 3 6 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 5 5 20 - 20 29
6. Атлетико М Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
7. Барселона Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
8. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 26 28
9. Вильярреал Заявка 18 6 7 5 26 - 20 25
10. Атлетик Б Заявка 19 5 9 5 17 - 16 24
11. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
12. Гранада Заявка 18 5 7 6 23 - 26 22
13. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 22 22
14. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
15. Мальорка Заявка 18 4 8 6 17 - 27 20
16. Алавес Заявка 18 4 3 11 15 - 29 15
17. Эльче Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
18. Хетафе Заявка 18 3 6 9 12 - 20 15
19. Кадис Заявка 18 2 8 8 15 - 31 14
20. Леванте Заявка 18 0 8 10 19 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
7. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
8. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
9. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
10. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
11. Гранада Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
14. Хетафе Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
15. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
16. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Леванте Заявка 9 0 6 3 9 - 15 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 8 1 1 23 - 11 25
2. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
6. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
7. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
8. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
9. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
10. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
11. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
12. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
13. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Барселона Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
15. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
17. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Эспаньол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 декабря 2021, осталось 2 дня 7 часов 41 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 83
    Валенсия 95.2% (79)
    X 2.4% (2)
    Эспаньол 2.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Эспаньол
    1.78
    3.90
    5.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Валенсия - Эспаньол онлайн


    Прогнозы на матч Валенсия - Эспаньол

    Исход игры
    Валенсия
    95.2% (79)
    Ничья
    2.4% (2)
    Эспаньол
    2.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.37% (57)
    Меньше
    29.63% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    71.6% (58)
    Нет
    28.4% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    61.4% (51)
    1:0 Валенсия
    20.5% (17)
    2:0 Валенсия
    6% (5)
    3:2 Валенсия
    3.6% (3)
    1:1 Ничья
    2.4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Валенсия
    Эспаньол

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1500 рублей для новых игроков!
    Фрибет для тебя!
    1000 рублей для ставок АПЛ
    30 000 рублей бонусы!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     