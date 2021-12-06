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Бразилия: Серия A 2021

2021
Интернасьонал Порту Алегре
1:0
Первый тайм: 34'
Атлетико Гойяненсе
0'
1:0
33' Гол
Yuri Alberto
34'
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
13
Дурадо
Родриго
8
Эденилсон
дос
Сантос
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
1
Fernando
Miguel
2
Dudu
V1
3
Маркес
Лукас
4
Eder
2
6
Энрике
Артур
II
11
Janderson
8
Marlon
Freitas
7
Gabriel
Baralhas
5
Willian
Moraes
10
Rickson
9
Монтенегро
Брайан
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Атлетико Гойяненсе
4-5-1

Ход матча

33'
Yuri Alberto
1:0

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Гойяненсе

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:0
СA
0:0
К
2:1
К
1:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yuri Alberto 12 0.32
Эденилсон дос Сантос 11 (6) 0.3
Тайсон Фреда 4 0.11
Patrick I 3 0.08
Дурадо Родриго 2 0.05
Матеус Лейте 2 0.05
Rodrigo I 2 0.05
José Maurisio3 1 0.03
Герреро Паоло 1 0.03
Кайо Ранхел 1 0.03
Тьяго Гальярдо 1 0.03
Меркадо Габриэль 1 0.03
Bruno Praxedes 1 0.03
Gustavo Maia 1 0.03
Куэста Виктор 0 0
Паласиос Карлос 0 0
Moises VII 0 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
Паулиньо Виктор 0 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ze Roberto III 6 (1) 0.16
Паулу Жоау 4 (1) 0.11
Marlon Freitas 3 (2) 0.08
Gabriel Baralhas 3 0.08
Janderson 2 0.05
Nathan VI 2 0.05
Andre1 1 0.03
Lucao 1 0.03
Matheus III 1 0.03
Arthur VIII 1 0.03
Eder 2 1 0.03
Энрике Артур II 1 0.03
Монтенегро Брайан 1 0.03
Маркес Лукас 1 0.03
Miguel Castro Rocha Igor6 1 0.03
Натанаэл 0 0
Arnaldo II 0 0
Dudu V1 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 10 0
Moises VII 8 1
Дурадо Родриго 9 0
Эденилсон дос Сантос 5 1
Yuri Alberto 6 0
Кайо Ранхел 4 1
Саравия Ренсо 4 1
Паулиньо Виктор 4 1
Меркадо Габриэль 5 0
Мендес Бруно II 5 0
Рибейро Лукас 3 1
Patrick I 1 2
Rodrigo I 4 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 4 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Паласиос Карлос 3 0
José Maurisio3 3 0
Энрике Педро 1 1
Danilo XVI 1 1
Леонардо Родригес 2 0
Тайсон Фреда 2 0
Бошилья Габриэл 2 0
Jose Gabriel 2 0
Уго Витор 0 1
Джонни 1 0
Матеус Лейте 1 0
Daniel Fusato1 1 0
Роша Кайке 1 0
Bruno Praxedes 1 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willian Moraes 10 1
Ze Roberto III 8 0
Eder 2 8 0
Janderson 7 0
Andre1 6 0
Паулу Жоау 5 0
Fernando Miguel 5 0
Marlon Freitas 5 0
Miguel Castro Rocha Igor6 5 0
Натанаэл 4 0
Wanderson VIII 3 0
Arnaldo II 3 0
Nathan VI 3 0
Gabriel Baralhas 3 0
Ronald Pereira 3 0
Dudu V1 1 1
Jonas Toro 2 0
Lucao 1 0
Маркес Лукас 1 0
Энрике Артур II 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
13
15 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
22 Не забивали 25
6
22%
1
8%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
8
30%
30%
2
15%
31-45
3
11%
3
23%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
5
19%
4
31%
76-90

Пропущено

21
22
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
5
24%
2
9%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
19%
6
27%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
4
19%
5
23%
61-75
5
24%
5
23%
76-90

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
26 Не забивали 24
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
4
24%
6
38%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
15%
31-45
3
18%
5
38%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
3
18%
4
31%
76-90

Забито

44
29
23 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 12
12 Не забивали 13
9
20%
1
3%
1-15
2
5%
3
10%
16-30
12
27%
3
10%
31-45
5
11%
7
24%
46-60
7
16%
5
17%
61-75
9
20%
10
34%
76-90

Пропущено

38
35
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 22
7
18%
3
9%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
9
24%
8
23%
31-45
5
13%
6
17%
46-60
6
16%
6
17%
61-75
8
21%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Шапекоэнсе - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Байя 2:1 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Сеара 1:1
Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 37 26 6 5 64 - 30 84
2. Фламенго 0:0 37 21 9 7 69 - 33 72
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 37 19 6 12 57 - 43 63
4. Коринтианс 37 15 12 10 40 - 35 57
5. Форталеза 0:1 37 16 7 14 42 - 44 55
6. Брагантино 37 13 14 10 54 - 46 53
7. Флуминенсе 37 14 9 14 35 - 38 51
8. Америка Минейро 37 12 14 11 39 - 37 50
9. Сеара 37 11 17 9 39 - 37 50
10. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 37 12 13 12 43 - 39 49
11. Атлетико Гойяненсе 0:0 37 11 15 11 29 - 35 48
12. Сан-Паулу 3:1 37 11 15 11 31 - 37 48
13. Сантос 0:0 37 11 14 12 33 - 39 47
14. Атлетико Паранаэнсе 0:0 37 13 7 17 40 - 44 46
15. Куяба 1:0 37 10 16 11 33 - 36 46
16. Байя 37 11 10 16 41 - 49 43
17. Жувентуде 1:3 37 10 13 14 35 - 44 43
18. Гремио 37 11 7 19 40 - 48 40
19. Спорт Ресифи 36 8 10 18 22 - 36 34
20. Шапекоэнсе 36 1 12 23 27 - 63 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 19 17 1 1 42 - 13 52
2. Фламенго 0:0 19 13 2 4 31 - 14 41
3. Сеара 19 10 7 2 24 - 14 37
4. Коринтианс 19 10 5 4 26 - 18 35
5. Флуминенсе 18 10 5 3 21 - 14 35
6. Форталеза 0:1 18 10 4 4 24 - 18 34
7. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 18 10 3 5 32 - 26 33
8. Сантос 0:0 18 9 5 4 20 - 13 32
9. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 19 8 7 4 28 - 20 31
10. Америка Минейро 18 8 6 4 20 - 11 30
11. Сан-Паулу 3:1 19 7 9 3 18 - 15 30
12. Жувентуде 1:3 18 8 6 4 18 - 15 30
13. Байя 19 8 5 6 27 - 22 29
14. Атлетико Паранаэнсе 0:0 19 8 5 6 23 - 21 29
15. Гремио 18 7 6 5 25 - 18 27
16. Куяба 1:0 19 7 6 6 18 - 20 27
17. Брагантино 18 6 9 3 27 - 20 27
18. Атлетико Гойяненсе 0:0 18 5 10 3 15 - 14 25
19. Спорт Ресифи 18 5 6 7 12 - 12 21
20. Шапекоэнсе 18 0 6 12 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 9 5 4 22 - 17 32
2. Фламенго 0:0 18 8 7 3 38 - 19 31
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 19 9 3 7 25 - 17 30
4. Брагантино 19 7 5 7 27 - 26 26
5. Атлетико Гойяненсе 0:0 19 6 5 8 14 - 21 23
6. Коринтианс 18 5 7 6 14 - 17 22
7. Форталеза 0:1 19 6 3 10 18 - 26 21
8. Америка Минейро 19 4 8 7 19 - 26 20
9. Куяба 1:0 18 3 10 5 15 - 16 19
10. Сан-Паулу 3:1 18 4 6 8 13 - 22 18
11. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 18 4 6 8 15 - 19 18
12. Атлетико Паранаэнсе 0:0 18 5 2 11 17 - 23 17
13. Флуминенсе 19 4 4 11 14 - 24 16
14. Сантос 0:0 19 2 9 8 13 - 26 15
15. Байя 18 3 5 10 14 - 27 14
16. Спорт Ресифи 18 3 4 11 10 - 24 13
17. Гремио 19 4 1 14 15 - 30 13
18. Сеара 18 1 10 7 15 - 23 13
19. Жувентуде 1:3 19 2 7 10 17 - 29 13
20. Шапекоэнсе 18 1 6 11 14 - 32 9
  • Первый тайм
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Юри Альберто бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Атлетико Гойяненсе
1.58
4.20
6.76
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Гойяненсе онлайн


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