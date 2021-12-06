Бразилия: Серия A 2021
1:0
Первый тайм: 34'
1:0
33' ГолYuri Alberto
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
2
Dudu
V1
4
Eder
2
11
Janderson
10
Rickson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тайсон ФредаПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 ПаулиньоПолузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Матеус ЛейтеНападающий
-
-
-
35 Jose Gabriel
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
- Защитник
-
11 JandersonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 RicksonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
- Вратарь
-
15 ВерлейЗащитник
-
16 Энрике ПедруЗащитник
-
19 LucaoНападающий
-
-
21 Jonas Toro
-
13 Arnaldo II
-
18 Matheus III
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Cabo
Ход матча
33'
1:0
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Гойяненсе
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yuri Alberto
|12
|0.32
|Эденилсон дос Сантос
|11 (6)
|0.3
|Тайсон Фреда
|4
|0.11
|Patrick I
|3
|0.08
|Дурадо Родриго
|2
|0.05
|Матеус Лейте
|2
|0.05
|Rodrigo I
|2
|0.05
|José Maurisio3
|1
|0.03
|Герреро Паоло
|1
|0.03
|Кайо Ранхел
|1
|0.03
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.03
|Меркадо Габриэль
|1
|0.03
|Bruno Praxedes
|1
|0.03
|Gustavo Maia
|1
|0.03
|Куэста Виктор
|0
|0
|Паласиос Карлос
|0
|0
|Moises VII
|0
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|Паулиньо Виктор
|0
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ze Roberto III
|6 (1)
|0.16
|Паулу Жоау
|4 (1)
|0.11
|Marlon Freitas
|3 (2)
|0.08
|Gabriel Baralhas
|3
|0.08
|Janderson
|2
|0.05
|Nathan VI
|2
|0.05
|Andre1
|1
|0.03
|Lucao
|1
|0.03
|Matheus III
|1
|0.03
|Arthur VIII
|1
|0.03
|Eder 2
|1
|0.03
|Энрике Артур II
|1
|0.03
|Монтенегро Брайан
|1
|0.03
|Маркес Лукас
|1
|0.03
|Miguel Castro Rocha Igor6
|1
|0.03
|Натанаэл
|0
|0
|Arnaldo II
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|10
|0
|Moises VII
|8
|1
|Дурадо Родриго
|9
|0
|Эденилсон дос Сантос
|5
|1
|Yuri Alberto
|6
|0
|Кайо Ранхел
|4
|1
|Саравия Ренсо
|4
|1
|Паулиньо Виктор
|4
|1
|Меркадо Габриэль
|5
|0
|Мендес Бруно II
|5
|0
|Рибейро Лукас
|3
|1
|Patrick I
|1
|2
|Rodrigo I
|4
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Паласиос Карлос
|3
|0
|José Maurisio3
|3
|0
|Энрике Педро
|1
|1
|Danilo XVI
|1
|1
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Тайсон Фреда
|2
|0
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|Jose Gabriel
|2
|0
|Уго Витор
|0
|1
|Джонни
|1
|0
|Матеус Лейте
|1
|0
|Daniel Fusato1
|1
|0
|Роша Кайке
|1
|0
|Bruno Praxedes
|1
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Willian Moraes
|10
|1
|Ze Roberto III
|8
|0
|Eder 2
|8
|0
|Janderson
|7
|0
|Andre1
|6
|0
|Паулу Жоау
|5
|0
|Fernando Miguel
|5
|0
|Marlon Freitas
|5
|0
|Miguel Castro Rocha Igor6
|5
|0
|Натанаэл
|4
|0
|Wanderson VIII
|3
|0
|Arnaldo II
|3
|0
|Nathan VI
|3
|0
|Gabriel Baralhas
|3
|0
|Ronald Pereira
|3
|0
|Dudu V1
|1
|1
|Jonas Toro
|2
|0
|Lucao
|1
|0
|Маркес Лукас
|1
|0
|Энрике Артур II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
13
15 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
22 Не забивали 25
6
22%
1
8%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
8
30%
30%
2
15%
31-45
3
11%
3
23%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
5
19%
4
31%
76-90
Пропущено
21
22
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
5
24%
2
9%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
19%
6
27%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
4
19%
5
23%
61-75
5
24%
5
23%
76-90
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
26 Не забивали 24
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
4
24%
6
38%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
15%
31-45
3
18%
5
38%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
3
18%
4
31%
76-90
Забито
44
29
23 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 12
12 Не забивали 13
9
20%
1
3%
1-15
2
5%
3
10%
16-30
12
27%
3
10%
31-45
5
11%
7
24%
46-60
7
16%
5
17%
61-75
9
20%
10
34%
76-90
Пропущено
38
35
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 22
7
18%
3
9%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
9
24%
8
23%
31-45
5
13%
6
17%
46-60
6
16%
6
17%
61-75
8
21%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Шапекоэнсе - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Байя 2:1 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Сеара 1:1
Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|37
|26
|6
|5
|64 - 30
|84
|2.
|Фламенго
|0:0
|37
|21
|9
|7
|69 - 33
|72
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|37
|19
|6
|12
|57 - 43
|63
|4.
|Коринтианс
|37
|15
|12
|10
|40 - 35
|57
|5.
|Форталеза
|0:1
|37
|16
|7
|14
|42 - 44
|55
|6.
|Брагантино
|37
|13
|14
|10
|54 - 46
|53
|7.
|Флуминенсе
|37
|14
|9
|14
|35 - 38
|51
|8.
|Америка Минейро
|37
|12
|14
|11
|39 - 37
|50
|9.
|Сеара
|37
|11
|17
|9
|39 - 37
|50
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|37
|12
|13
|12
|43 - 39
|49
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|37
|11
|15
|11
|29 - 35
|48
|12.
|Сан-Паулу
|3:1
|37
|11
|15
|11
|31 - 37
|48
|13.
|Сантос
|0:0
|37
|11
|14
|12
|33 - 39
|47
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|37
|13
|7
|17
|40 - 44
|46
|15.
|Куяба
|1:0
|37
|10
|16
|11
|33 - 36
|46
|16.
|Байя
|37
|11
|10
|16
|41 - 49
|43
|17.
|Жувентуде
|1:3
|37
|10
|13
|14
|35 - 44
|43
|18.
|Гремио
|37
|11
|7
|19
|40 - 48
|40
|19.
|Спорт Ресифи
|36
|8
|10
|18
|22 - 36
|34
|20.
|Шапекоэнсе
|36
|1
|12
|23
|27 - 63
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|19
|17
|1
|1
|42 - 13
|52
|2.
|Фламенго
|0:0
|19
|13
|2
|4
|31 - 14
|41
|3.
|Сеара
|19
|10
|7
|2
|24 - 14
|37
|4.
|Коринтианс
|19
|10
|5
|4
|26 - 18
|35
|5.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|21 - 14
|35
|6.
|Форталеза
|0:1
|18
|10
|4
|4
|24 - 18
|34
|7.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|18
|10
|3
|5
|32 - 26
|33
|8.
|Сантос
|0:0
|18
|9
|5
|4
|20 - 13
|32
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|10.
|Америка Минейро
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|11.
|Сан-Паулу
|3:1
|19
|7
|9
|3
|18 - 15
|30
|12.
|Жувентуде
|1:3
|18
|8
|6
|4
|18 - 15
|30
|13.
|Байя
|19
|8
|5
|6
|27 - 22
|29
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|19
|8
|5
|6
|23 - 21
|29
|15.
|Гремио
|18
|7
|6
|5
|25 - 18
|27
|16.
|Куяба
|1:0
|19
|7
|6
|6
|18 - 20
|27
|17.
|Брагантино
|18
|6
|9
|3
|27 - 20
|27
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|18
|5
|10
|3
|15 - 14
|25
|19.
|Спорт Ресифи
|18
|5
|6
|7
|12 - 12
|21
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|0
|6
|12
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|9
|5
|4
|22 - 17
|32
|2.
|Фламенго
|0:0
|18
|8
|7
|3
|38 - 19
|31
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|19
|9
|3
|7
|25 - 17
|30
|4.
|Брагантино
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|19
|6
|5
|8
|14 - 21
|23
|6.
|Коринтианс
|18
|5
|7
|6
|14 - 17
|22
|7.
|Форталеза
|0:1
|19
|6
|3
|10
|18 - 26
|21
|8.
|Америка Минейро
|19
|4
|8
|7
|19 - 26
|20
|9.
|Куяба
|1:0
|18
|3
|10
|5
|15 - 16
|19
|10.
|Сан-Паулу
|3:1
|18
|4
|6
|8
|13 - 22
|18
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|18
|4
|6
|8
|15 - 19
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|18
|5
|2
|11
|17 - 23
|17
|13.
|Флуминенсе
|19
|4
|4
|11
|14 - 24
|16
|14.
|Сантос
|0:0
|19
|2
|9
|8
|13 - 26
|15
|15.
|Байя
|18
|3
|5
|10
|14 - 27
|14
|16.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|4
|11
|10 - 24
|13
|17.
|Гремио
|19
|4
|1
|14
|15 - 30
|13
|18.
|Сеара
|18
|1
|10
|7
|15 - 23
|13
|19.
|Жувентуде
|1:3
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|1
|6
|11
|14 - 32
|9