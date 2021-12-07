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Бразилия: Серия A 2021

2021
Интернасьонал Порту Алегре
1:2
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
0'
1:0
33' Гол
Yuri Alberto
1:1
45' Гол
Gabriel Baralhas
1:2
45' Гол
Janderson
55' Желтая карточка
Rickson
70' Желтая карточка
Паласиос Карлос
88' Желтая карточка
Тайсон Фреда
89' Желтая карточка
Miguel Castro Rocha Igor6
90' Желтая карточка
Дурадо Родриго
90'+6
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
13
Дурадо
Родриго
8
Эденилсон
дос
Сантос
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
1
Fernando
Miguel
2
Dudu
V1
3
Маркес
Лукас
4
Eder
2
6
Энрике
Артур
II
11
Janderson
8
Marlon
Freitas
7
Gabriel
Baralhas
5
Willian
Moraes
10
Rickson
9
Монтенегро
Брайан
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Атлетико Гойяненсе
4-5-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Гойяненсе

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:0
СA
0:0
К
2:1
К
1:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yuri Alberto 12 0.32
Эденилсон дос Сантос 11 (6) 0.3
Тайсон Фреда 4 0.11
Patrick I 3 0.08
Дурадо Родриго 2 0.05
Матеус Лейте 2 0.05
Rodrigo I 2 0.05
José Maurisio3 1 0.03
Герреро Паоло 1 0.03
Кайо Ранхел 1 0.03
Тьяго Гальярдо 1 0.03
Меркадо Габриэль 1 0.03
Bruno Praxedes 1 0.03
Gustavo Maia 1 0.03
Куэста Виктор 0 0
Паласиос Карлос 0 0
Moises VII 0 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
Паулиньо Виктор 0 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ze Roberto III 6 (1) 0.16
Паулу Жоау 4 (1) 0.11
Gabriel Baralhas 4 0.11
Janderson 3 0.08
Marlon Freitas 3 (2) 0.08
Nathan VI 2 0.05
Andre1 1 0.03
Lucao 1 0.03
Matheus III 1 0.03
Arthur VIII 1 0.03
Eder 2 1 0.03
Энрике Артур II 1 0.03
Монтенегро Брайан 1 0.03
Маркес Лукас 1 0.03
Miguel Castro Rocha Igor6 1 0.03
Натанаэл 0 0
Arnaldo II 0 0
Dudu V1 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дурадо Родриго 10 0
Куэста Виктор 10 0
Moises VII 8 1
Эденилсон дос Сантос 5 1
Yuri Alberto 6 0
Кайо Ранхел 4 1
Саравия Ренсо 4 1
Паулиньо Виктор 4 1
Меркадо Габриэль 5 0
Мендес Бруно II 5 0
Рибейро Лукас 3 1
Patrick I 1 2
Паласиос Карлос 4 0
Rodrigo I 4 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 4 0
Тайсон Фреда 3 0
Тьяго Гальярдо 3 0
José Maurisio3 3 0
Энрике Педро 1 1
Danilo XVI 1 1
Леонардо Родригес 2 0
Бошилья Габриэл 2 0
Jose Gabriel 2 0
Уго Витор 0 1
Джонни 1 0
Матеус Лейте 1 0
Daniel Fusato1 1 0
Роша Кайке 1 0
Bruno Praxedes 1 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willian Moraes 10 1
Ze Roberto III 8 0
Eder 2 8 0
Janderson 7 0
Andre1 6 0
Miguel Castro Rocha Igor6 6 0
Паулу Жоау 5 0
Fernando Miguel 5 0
Marlon Freitas 5 0
Натанаэл 4 0
Wanderson VIII 3 0
Arnaldo II 3 0
Nathan VI 3 0
Gabriel Baralhas 3 0
Ronald Pereira 3 0
Dudu V1 1 1
Jonas Toro 2 0
Lucao 1 0
Маркес Лукас 1 0
Rickson 1 0
Энрике Артур II 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
15
16 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 6
22 Не забивали 25
6
21%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
9
32%
4
27%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
5
18%
4
27%
76-90

Пропущено

23
23
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
5
22%
2
9%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
6
26%
7
30%
31-45
2
9%
1
4%
46-60
4
17%
5
22%
61-75
5
22%
5
22%
76-90

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
27 Не забивали 25
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
4
24%
6
38%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
15%
31-45
3
18%
5
38%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
3
18%
4
31%
76-90

Забито

45
31
24 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 12
12 Не забивали 13
9
20%
1
3%
1-15
2
4%
3
10%
16-30
13
29%
5
16%
31-45
5
11%
7
23%
46-60
7
16%
5
16%
61-75
9
20%
10
32%
76-90

Пропущено

40
36
21 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 23
7
18%
3
8%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
11
28%
9
25%
31-45
5
13%
6
17%
46-60
6
15%
6
17%
61-75
8
20%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Шапекоэнсе - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Байя 2:1 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Сеара 1:1
Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 37 26 6 5 64 - 30 84
2. Фламенго 37 21 8 8 69 - 34 71
3. Палмейрас Сан-Паулу 37 19 6 12 57 - 43 63
4. Коринтианс 37 15 12 10 40 - 35 57
5. Форталеза 37 16 7 14 42 - 44 55
6. Брагантино 37 13 14 10 54 - 46 53
7. Флуминенсе 37 14 9 14 35 - 38 51
8. Америка Минейро 37 12 14 11 39 - 37 50
9. Сеара 37 11 17 9 39 - 37 50
10. Атлетико Гойяненсе 37 12 14 11 31 - 36 50
11. Сантос 37 12 13 12 34 - 39 49
12. Сан-Паулу 37 11 15 11 31 - 37 48
13. Интернасьонал Порту Алегре 37 12 12 13 44 - 41 48
14. Атлетико Паранаэнсе 37 13 7 17 40 - 44 46
15. Куяба 37 10 16 11 33 - 36 46
16. Байя 37 11 10 16 41 - 49 43
17. Жувентуде 37 10 13 14 35 - 44 43
18. Гремио 37 11 7 19 40 - 48 40
19. Спорт Ресифи 0:0 37 8 11 18 22 - 36 35
20. Шапекоэнсе 0:0 37 1 13 23 27 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 19 17 1 1 42 - 13 52
2. Фламенго 19 13 1 5 31 - 15 40
3. Сеара 19 10 7 2 24 - 14 37
4. Коринтианс 19 10 5 4 26 - 18 35
5. Флуминенсе 18 10 5 3 21 - 14 35
6. Форталеза 18 10 4 4 24 - 18 34
7. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 3 5 32 - 26 33
8. Сантос 18 9 5 4 20 - 13 32
9. Сан-Паулу 19 7 9 3 18 - 15 30
10. Интернасьонал Порту Алегре 19 8 6 5 29 - 22 30
11. Америка Минейро 18 8 6 4 20 - 11 30
12. Жувентуде 18 8 6 4 18 - 15 30
13. Байя 19 8 5 6 27 - 22 29
14. Атлетико Паранаэнсе 19 8 5 6 23 - 21 29
15. Гремио 18 7 6 5 25 - 18 27
16. Куяба 19 7 6 6 18 - 20 27
17. Брагантино 18 6 9 3 27 - 20 27
18. Атлетико Гойяненсе 18 5 10 3 15 - 14 25
19. Спорт Ресифи 0:0 18 5 6 7 12 - 12 21
20. Шапекоэнсе 0:0 19 0 7 12 13 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 9 5 4 22 - 17 32
2. Фламенго 18 8 7 3 38 - 19 31
3. Палмейрас Сан-Паулу 19 9 3 7 25 - 17 30
4. Брагантино 19 7 5 7 27 - 26 26
5. Атлетико Гойяненсе 19 7 4 8 16 - 22 25
6. Коринтианс 18 5 7 6 14 - 17 22
7. Форталеза 19 6 3 10 18 - 26 21
8. Америка Минейро 19 4 8 7 19 - 26 20
9. Куяба 18 3 10 5 15 - 16 19
10. Сан-Паулу 18 4 6 8 13 - 22 18
11. Интернасьонал Порту Алегре 18 4 6 8 15 - 19 18
12. Сантос 19 3 8 8 14 - 26 17
13. Атлетико Паранаэнсе 18 5 2 11 17 - 23 17
14. Флуминенсе 19 4 4 11 14 - 24 16
15. Спорт Ресифи 0:0 19 3 5 11 10 - 24 14
16. Байя 18 3 5 10 14 - 27 14
17. Жувентуде 19 2 7 10 17 - 29 13
18. Гремио 19 4 1 14 15 - 30 13
19. Сеара 18 1 10 7 15 - 23 13
20. Шапекоэнсе 0:0 18 1 6 11 14 - 32 9
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Жандерсон бьет в цель!
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Габриэль Баральхас бьет в цель!
  • 36'
    Дуду уходит с поля. Арналдо выходит вместо него
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Юри Альберто бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Гойяненсе онлайн


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