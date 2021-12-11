Португалия: Примейра-лига 2021-2022
2:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Жозе Алваладе
1:0
53' ГолСарабия Пабло
Ход матча
53'
1:0
24
Порро
Педро
28
Поте
22
Сантос
Натан
18
Вукотич
Илия
11
Нжие
Юсуфа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Порро ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 ПотеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
-
63 Марса ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
84 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Томаш ТьягуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сантос НатанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Морено ДиегоПолузащитник
-
14 Реймао ТомасПолузащитник
-
77 Сантос ЛуисПолузащитник
-
73 Мораиш ТиагуПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Спортинг Л
Боавишта
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
17 матчей
82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|4
|0.29
|Паулинью Жуан
|3
|0.21
|Сарабия Пабло
|2
|0.14
|Коатес Себастьян
|2
|0.14
|Сантуш Нуну II
|2
|0.14
|Луис Матеус II
|2
|0.14
|Инасиу Гонсалу
|2
|0.14
|Порро Педро
|2 (2)
|0.14
|Пальинья Жоау
|2
|0.14
|Кабрал Жоване
|1
|0.07
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Винагре Рубен
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|5
|0.36
|Зауэр Густаво
|4 (1)
|0.29
|Нжие Юсуфа
|3
|0.21
|Хамаче Янис
|2
|0.14
|Гарсия Хави
|1
|0.07
|Де Сантис Джериел
|1
|0.07
|Горре Кенджи
|0
|0
|Сантос Натан
|0
|0
|Перес Себастьян
|0
|0
|Нтеп Пауль-Жорж
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулинью Жуан
|5
|0
|Порро Педро
|4
|0
|Сарабия Пабло
|3
|0
|Эсгаю Рикарду
|3
|0
|Феддал Зу
|3
|0
|Пальинья Жоау
|3
|0
|Браганса Даниэл
|3
|0
|Матеус Рейс
|1
|1
|Адан Антонио
|2
|0
|Коатес Себастьян
|2
|0
|Нету Луиш
|2
|0
|Поте
|2
|0
|Угарте Мануэль
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Сантуш Нуну II
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|5
|0
|Муса Петар
|5
|0
|Абаскаль Родриго
|3
|1
|Зауэр Густаво
|4
|0
|Поросо Джаксон
|4
|0
|Макута Гайус
|2
|1
|Вукотич Илия
|3
|0
|Горре Кенджи
|3
|0
|Сантос Натан
|3
|0
|Кэннон Реджи
|1
|1
|Нжие Юсуфа
|2
|0
|Хамаче Янис
|2
|0
|Гарсия Хави
|1
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|Феррейра Филипе
|1
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Де Сантис Джериел
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
18%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
1
15
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
100%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
12
10
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
5
42%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
1
13%
76-90
Забито
23
16
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
6
26%
3
19%
46-60
7
30%
1
6%
61-75
2
9%
4
25%
76-90
Пропущено
4
23
0 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
0
0%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
1
25%
4
17%
46-60
1
25%
4
17%
61-75
2
50%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Аякс - Спортинг Л 4:2 Бенфика - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Тондела 2:0 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1
Спортинг Л - Варзим 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Бешикташ 4:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Спортинг Л - Морейренсе 1:0 Бешикташ - Спортинг Л 1:4 CF Os Belenenses - Спортинг Л 0:4 Арока - Спортинг Л 1:2 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Маритиму 1:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Аякс 1:5 Спортинг Л - Порту 1:1 Фамаликан - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Белененсеш 2:0
Боавишта
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5 Порту - Боавишта 4:1
Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0 Брага - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Санта-Клара 2:0 Боавишта - Пасуш де Феррейра 3:0 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Боавишта - Портимоненсе 2:0 Маритиму - Боавишта 0:1 Жил Висенте - Боавишта 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:0 Спортинг Л - Боавишта 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|2:0 Заявка
|14
|12
|2
|0
|24 - 5
|38
|2.
|Порту
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 8
|35
|3.
|Бенфика
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 10
|31
|4.
|Брага
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 15
|25
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 15
|22
|6.
|Эшторил
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 13
|21
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 15
|20
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 12
|20
|9.
|Маритиму
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 19
|14
|10.
|Арока
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|11.
|Тондела
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|19 - 28
|12
|12.
|Боавишта
|0:2 Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 19
|11
|14.
|Визела
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|10 - 20
|10
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 24
|10
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 30
|10
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 22
|9
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|2:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|13 - 1
|22
|2.
|Порту
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 3
|18
|3.
|Брага
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|5.
|Бенфика
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|6.
|Арока
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Боавишта
|0:2 Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Тондела
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 12
|9
|9.
|Маритиму
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|12.
|Эшторил
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Визела
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|Портимоненсе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 11
|6
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 3
|19
|2.
|Порту
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|3.
|Спортинг Л
|2:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Эшторил
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|5.
|Портимоненсе
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|Брага
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 9
|11
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|10.
|Маритиму
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|13.
|Тондела
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|15.
|Визела
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 14
|3
|16.
|Арока
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|17.
|Боавишта
|0:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 17
|2
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
Прогнозы на матч Спортинг Л 2:0 Боавишта
Исход игры
Спортинг Л
97.7% (126)
Ничья
1.6% (2)
Боавишта
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.3% (47)
Меньше
62.7% (79)
Обе команды забьют
Да
30.95% (39)
Нет
69.05% (87)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
54.3% (70)
2:1 Спортинг Л
17.8% (23)
3:1 Спортинг Л
10.1% (13)
3:0 Спортинг Л
7.8% (10)
1:0 Спортинг Л
5.4% (7)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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