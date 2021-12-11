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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Спортинг Л
2:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Боавишта
0'
1:0
53' Гол
Сарабия Пабло
60'

Ход матча

46'
 
Бракалли Рафаэл
Бейраванд Алиреза
46'
Эсгаю Рикарду
Порро Педро
 
53'
Сарабия Пабло
1:0
Прогнозы 129
Спортинг Л 97.7% (126)
X 1.6% (2)
Боавишта 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Боавишта
1.40
6.50
18.26
Все Коэффициенты
1
Адан
Антонио
25
Инасиу
Гонсалу
4
Коатес
Себастьян
2
Матеус
Рейс
24
Порро
Педро
15
Угарте
Мануэль
8
Луис
Матеус
II
71
Назиньо
Флавио
28
Поте
17
Сарабия
Пабло
11
Сантуш
Нуну
II
90
Бейраванд
Алиреза
21
Поросо
Джаксон
6
Гарсия
Хави
26
Абаскаль
Родриго
22
Сантос
Натан
24
Перес
Себастьян
18
Вукотич
Илия
20
Феррейра
Филипе
8
Зауэр
Густаво
11
Нжие
Юсуфа
7
Горре
Кенджи
Спортинг Л
3-4-3
Боавишта
3-4-3

История личных встреч

Спортинг Л
Боавишта

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

17 матчей

82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
LC2S
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 4 0.29
Паулинью Жуан 3 0.21
Сарабия Пабло 2 0.14
Коатес Себастьян 2 0.14
Сантуш Нуну II 2 0.14
Луис Матеус II 2 0.14
Инасиу Гонсалу 2 0.14
Порро Педро 2 (2) 0.14
Пальинья Жоау 2 0.14
Кабрал Жоване 1 0.07
Эсгаю Рикарду 0 0
Винагре Рубен 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 5 0.36
Зауэр Густаво 4 (1) 0.29
Нжие Юсуфа 3 0.21
Хамаче Янис 2 0.14
Гарсия Хави 1 0.07
Де Сантис Джериел 1 0.07
Горре Кенджи 0 0
Сантос Натан 0 0
Перес Себастьян 0 0
Нтеп Пауль-Жорж 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Макута Гайус 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулинью Жуан 5 0
Порро Педро 4 0
Сарабия Пабло 3 0
Эсгаю Рикарду 3 0
Феддал Зу 3 0
Пальинья Жоау 3 0
Браганса Даниэл 3 0
Матеус Рейс 1 1
Адан Антонио 2 0
Коатес Себастьян 2 0
Нету Луиш 2 0
Поте 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Бруно Табата 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Сантуш Нуну II 1 0
Винагре Рубен 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 5 0
Муса Петар 5 0
Абаскаль Родриго 3 1
Зауэр Густаво 4 0
Поросо Джаксон 4 0
Макута Гайус 2 1
Вукотич Илия 3 0
Горре Кенджи 3 0
Сантос Натан 3 0
Кэннон Реджи 1 1
Нжие Юсуфа 2 0
Хамаче Янис 2 0
Гарсия Хави 1 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Бейраванд Алиреза 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Де Сантис Джериел 1 0
Мальейру Педро 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
18%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

1
15
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
100%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

12
10
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
5
42%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Забито

23
16
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
6
26%
3
19%
46-60
7
30%
1
6%
61-75
2
9%
4
25%
76-90

Пропущено

4
23
0 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
0
0%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
1
25%
4
17%
46-60
1
25%
4
17%
61-75
2
50%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Аякс - Спортинг Л 4:2 Бенфика - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Тондела 2:0 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1
Спортинг Л - Варзим 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Бешикташ 4:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Спортинг Л - Морейренсе 1:0 Бешикташ - Спортинг Л 1:4 CF Os Belenenses - Спортинг Л 0:4 Арока - Спортинг Л 1:2 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Маритиму 1:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Аякс 1:5 Спортинг Л - Порту 1:1 Фамаликан - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Белененсеш 2:0
Боавишта
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5 Порту - Боавишта 4:1
Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0 Брага - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Санта-Клара 2:0 Боавишта - Пасуш де Феррейра 3:0 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Боавишта - Портимоненсе 2:0 Маритиму - Боавишта 0:1 Жил Висенте - Боавишта 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:0 Спортинг Л - Боавишта 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 2:0 Заявка 14 12 2 0 24 - 5 38
2. Порту Заявка 13 11 2 0 33 - 8 35
3. Бенфика Заявка 13 10 1 2 35 - 10 31
4. Брага Заявка 13 7 4 2 23 - 15 25
5. Витория Гимарайнш Заявка 14 6 4 4 21 - 15 22
6. Эшторил Заявка 13 5 6 2 18 - 13 21
7. Жил Висенте Заявка 14 5 5 4 20 - 15 20
8. Портимоненсе Заявка 13 6 2 5 13 - 12 20
9. Маритиму Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
10. Арока Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
11. Тондела Заявка 13 4 0 9 19 - 28 12
12. Боавишта 0:2 Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
13. Пасуш де Феррейра Заявка 14 2 5 7 10 - 19 11
14. Визела Заявка 12 1 7 4 10 - 20 10
15. Фамаликан Заявка 13 2 4 7 16 - 24 10
16. Санта-Клара Заявка 14 2 4 8 12 - 30 10
17. Морейренсе Заявка 12 1 6 5 14 - 22 9
18. Белененсеш Заявка 12 1 5 6 7 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 2:0 Заявка 8 7 1 0 13 - 1 22
2. Порту Заявка 6 6 0 0 18 - 3 18
3. Брага Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. Витория Гимарайнш Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5. Бенфика Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
6. Арока Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Боавишта 0:2 Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
8. Тондела Заявка 6 3 0 3 12 - 12 9
9. Маритиму Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Санта-Клара Заявка 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Жил Висенте Заявка 7 2 2 3 11 - 8 8
12. Эшторил Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Визела Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
14. Портимоненсе Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
15. Пасуш де Феррейра Заявка 8 1 3 4 6 - 10 6
16. Морейренсе Заявка 6 1 3 2 10 - 11 6
17. Белененсеш Заявка 6 1 2 3 5 - 14 5
18. Фамаликан Заявка 6 0 3 3 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 7 6 1 0 21 - 3 19
2. Порту Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
3. Спортинг Л 2:0 Заявка 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Эшторил Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Портимоненсе Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
6. Жил Висенте Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Брага Заявка 6 3 2 1 8 - 9 11
8. Витория Гимарайнш Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
9. Фамаликан Заявка 7 2 1 4 12 - 15 7
10. Маритиму Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
11. Пасуш де Феррейра Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Морейренсе Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
13. Тондела Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
14. Белененсеш Заявка 6 0 3 3 2 - 8 3
15. Визела Заявка 6 0 3 3 4 - 14 3
16. Арока Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
17. Боавишта 0:2 Заявка 7 0 2 5 6 - 17 2
18. Санта-Клара Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Порро Педро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 129
Спортинг Л 97.7% (126)
X 1.6% (2)
Боавишта 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Боавишта
1.40
6.50
18.26
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спортинг Л 2:0 Боавишта онлайн


Прогнозы на матч Спортинг Л 2:0 Боавишта

Исход игры
Спортинг Л
97.7% (126)
Ничья
1.6% (2)
Боавишта
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.3% (47)
Меньше
62.7% (79)
Обе команды забьют
Да
30.95% (39)
Нет
69.05% (87)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
54.3% (70)
2:1 Спортинг Л
17.8% (23)
3:1 Спортинг Л
10.1% (13)
3:0 Спортинг Л
7.8% (10)
1:0 Спортинг Л
5.4% (7)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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Спортинг Л
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