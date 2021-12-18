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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Жил Висенте
0:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Спортинг Л
0'
7' Желтая карточка
Поте
12' Красная карточка
Фудзимото Канья
20' Желтая карточка
Угарте Мануэль
21' Красная карточка
Нету Луиш
0:0
37' Не забитый пенальти
Поте
45' Желтая карточка
Луис Матеус
50' Желтая карточка
Карвалью Витор
0:1
53' Гол
Сантуш Нуну II
55'

Ход матча

7'
 
Поте
12'
Фудзимото Канья
 
20'
 
Угарте Мануэль
21'
 
Нету Луиш
31'
 
Сантуш Нуну II
Сарабия Пабло
37'
0:0
Поте
45'
 
Луис Матеус
50'
Карвалью Витор
 
53'
0:1
Сантуш Нуну II
Прогнозы 140
Жил Висенте 2.1% (3)
X 2.1% (3)
Спортинг Л 95.7% (134)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Спортинг Л
5.42
3.78
2.14
Все Коэффициенты
1
Фрелих
Жига
5
Хакмен
Эммануэль
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
21
Карвалью
Витор
8
Педринью
V
77
Мурило
Коста
10
Фудзимото
Канья
29
Лино
Сэмуел
9
Франсиско
Мартинес
1
Адан
Антонио
13
Нету
Луиш
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
87
Эштевеш
Гонсалу
15
Угарте
Мануэль
8
Луис
Матеус
II
2
Матеус
Рейс
28
Поте
21
Паулинью
Жуан
17
Сарабия
Пабло
Жил Висенте
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Жил Висенте
Спортинг Л

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
3 победы 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
ПЛ
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 9 0.6
Лино Сэмуел 5 0.33
Фудзимото Канья 2 0.13
Лоте Антуан 1 0.07
Абурджания Георгий 1 0.07
Мурило Коста 1 0.07
Кунья Лукас 1 0.07
Педринью V 0 0
Фильо Жозе Карлос 0 0
Хакмен Эммануэль 0 0
Ханне Бубакар 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 4 0.27
Сарабия Пабло 3 0.2
Сантуш Нуну II 3 0.2
Паулинью Жуан 3 0.2
Коатес Себастьян 2 0.13
Луис Матеус II 2 0.13
Инасиу Гонсалу 2 0.13
Порро Педро 2 (2) 0.13
Пальинья Жоау 2 0.13
Кабрал Жоване 1 0.07
Эсгаю Рикарду 0 0
Винагре Рубен 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 6 0
Фильо Жозе Карлос 5 0
Педринью V 5 0
Кунья Лукас 5 0
Фудзимото Канья 2 1
Абурджания Георгий 3 0
Ауашерия Билель 3 0
Талоша Жоау 3 0
Франсиско Мартинес 2 0
Хакмен Эммануэль 2 0
Лоте Антуан 2 0
Мурило Коста 2 0
Буэно Матеус 2 0
Рубен Мигель 0 1
Крицюк Станислав 1 0
Фрелих Жига 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулинью Жуан 5 0
Порро Педро 4 0
Нету Луиш 2 1
Сарабия Пабло 3 0
Эсгаю Рикарду 3 0
Феддал Зу 3 0
Пальинья Жоау 3 0
Поте 3 0
Браганса Даниэл 3 0
Угарте Мануэль 3 0
Матеус Рейс 1 1
Адан Антонио 2 0
Коатес Себастьян 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Бруно Табата 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Сантуш Нуну II 1 0
Винагре Рубен 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Луис Матеус II 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
18%
1
8%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
5
42%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
67%
76-90

Забито

10
13
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
5
38%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
4
40%
1
8%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

21
25
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 14
3 Не забивали 0
2
10%
3
12%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
4
19%
8
32%
46-60
3
14%
7
28%
61-75
6
29%
2
8%
76-90

Пропущено

14
4
8 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 4
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
4
29%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Leca - Жил Висенте 1:0
Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Санта-Клара - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 1:1 Тондела - Жил Висенте 0:1 Визела - Жил Висенте 2:3 Жил Висенте - Боавишта 1:2
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Пенафьел - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Аякс - Спортинг Л 4:2 Бенфика - Спортинг Л 1:3
Спортинг Л - Тондела 2:0 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Спортинг Л - Варзим 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Бешикташ 4:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Спортинг Л - Морейренсе 1:0 Бешикташ - Спортинг Л 1:4 CF Os Belenenses - Спортинг Л 0:4 Арока - Спортинг Л 1:2 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Маритиму 1:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Аякс 1:5 Спортинг Л - Порту 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 1:0 Заявка 15 13 2 0 25 - 5 41
2. Порту Заявка 14 12 2 0 34 - 8 38
3. Бенфика Заявка 14 11 1 2 39 - 11 34
4. Брага Заявка 14 7 4 3 23 - 16 25
5. Эшторил Заявка 15 6 7 2 21 - 15 25
6. Портимоненсе Заявка 15 7 3 5 15 - 13 24
7. Витория Гимарайнш Заявка 15 6 4 5 21 - 16 22
8. Жил Висенте 0:1 Заявка 15 5 5 5 20 - 16 20
9. Маритиму Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
10. Пасуш де Феррейра Заявка 15 3 5 7 11 - 19 14
11. Арока Заявка 15 3 5 7 16 - 25 14
12. Санта-Клара Заявка 15 3 4 8 13 - 30 13
13. Визела Заявка 13 2 7 4 14 - 21 13
14. Тондела Заявка 14 4 0 10 19 - 29 12
15. Боавишта Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
16. Фамаликан Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
17. Морейренсе Заявка 13 1 6 6 14 - 23 9
18. Белененсеш Заявка 13 1 5 7 7 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 1:0 Заявка 8 7 1 0 13 - 1 22
2. Порту Заявка 7 7 0 0 19 - 3 21
3. Брага Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. Витория Гимарайнш Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5. Бенфика Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
6. Санта-Клара Заявка 8 3 2 3 7 - 14 11
7. Арока Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
8. Боавишта Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Тондела Заявка 7 3 0 4 12 - 13 9
10. Маритиму Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
11. Жил Висенте 0:1 Заявка 8 2 2 4 11 - 9 8
12. Эшторил Заявка 7 1 5 1 9 - 9 8
13. Портимоненсе Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
14. Визела Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
15. Пасуш де Феррейра Заявка 8 1 3 4 6 - 10 6
16. Морейренсе Заявка 7 1 3 3 10 - 12 6
17. Белененсеш Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
18. Фамаликан Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Спортинг Л 1:0 Заявка 7 6 1 0 12 - 4 19
3. Порту Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
4. Эшторил Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Портимоненсе Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6. Жил Висенте 0:1 Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Брага Заявка 7 3 2 2 8 - 10 11
8. Витория Гимарайнш Заявка 8 2 3 3 7 - 8 9
9. Пасуш де Феррейра Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
10. Фамаликан Заявка 8 2 2 4 14 - 17 8
11. Визела Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
12. Маритиму Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
13. Арока Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
14. Морейренсе Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
15. Тондела Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
16. Белененсеш Заявка 6 0 3 3 2 - 8 3
17. Боавишта Заявка 7 0 2 5 6 - 17 2
18. Санта-Клара Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Луис Матеус II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Поте пробил пенальти, но не смог забить!
  • 31'
    Сарабия Пабло уходит с поля. Сантуш Нуну II выходит вместо него
  • 21'
    УДАЛЕНИЕ! - Нету Луиш увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    20'
    Угарте Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    УДАЛЕНИЕ! - Фудзимото Канья увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    9'
    Фудзимото Канья получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Поте получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 140
Жил Висенте 2.1% (3)
X 2.1% (3)
Спортинг Л 95.7% (134)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Спортинг Л
5.42
3.78
2.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Жил Висенте 0:1 Спортинг Л онлайн


Прогнозы на матч Жил Висенте 0:1 Спортинг Л

Исход игры
Жил Висенте
2.1% (3)
Ничья
2.1% (3)
Спортинг Л
95.7% (134)
Тотал 2.5
Больше
56.72% (76)
Меньше
43.28% (58)
Обе команды забьют
Да
56.72% (76)
Нет
43.28% (58)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
40% (56)
0:2 Спортинг Л
23.6% (33)
0:1 Спортинг Л
16.4% (23)
1:3 Спортинг Л
10% (14)
1:4 Спортинг Л
1.4% (2)
0:3 Спортинг Л
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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Спортинг Л

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