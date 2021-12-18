Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 55'
Стадион: Municipal de Barcelos
7' Желтая карточкаПоте
12' Красная карточкаФудзимото Канья
20' Желтая карточкаУгарте Мануэль
21' Красная карточкаНету Луиш
0:0
37' Не забитый пенальтиПоте
45' Желтая карточкаЛуис Матеус
50' Желтая карточкаКарвалью Витор
0:1
53' ГолСантуш Нуну II
Ход матча
7'
12'
20'
21'
37'
0:0
45'
50'
53'
0:1
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
77
Мурило
Коста
29
Лино
Сэмуел
13
Нету
Луиш
28
Поте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Лоте АнтуанНападающий
-
19 Калеро ХуанНападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 ПотеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Паулу АндреВратарь
- Вратарь
-
63 Марса ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
57 Катаму ЖениНападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
История личных встреч
Жил Висенте
Спортинг Л
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
3 победы 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|9
|0.6
|Лино Сэмуел
|5
|0.33
|Фудзимото Канья
|2
|0.13
|Лоте Антуан
|1
|0.07
|Абурджания Георгий
|1
|0.07
|Мурило Коста
|1
|0.07
|Кунья Лукас
|1
|0.07
|Педринью V
|0
|0
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Хакмен Эммануэль
|0
|0
|Ханне Бубакар
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|4
|0.27
|Сарабия Пабло
|3
|0.2
|Сантуш Нуну II
|3
|0.2
|Паулинью Жуан
|3
|0.2
|Коатес Себастьян
|2
|0.13
|Луис Матеус II
|2
|0.13
|Инасиу Гонсалу
|2
|0.13
|Порро Педро
|2 (2)
|0.13
|Пальинья Жоау
|2
|0.13
|Кабрал Жоване
|1
|0.07
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Винагре Рубен
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|6
|0
|Фильо Жозе Карлос
|5
|0
|Педринью V
|5
|0
|Кунья Лукас
|5
|0
|Фудзимото Канья
|2
|1
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Ауашерия Билель
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Франсиско Мартинес
|2
|0
|Хакмен Эммануэль
|2
|0
|Лоте Антуан
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Буэно Матеус
|2
|0
|Рубен Мигель
|0
|1
|Крицюк Станислав
|1
|0
|Фрелих Жига
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулинью Жуан
|5
|0
|Порро Педро
|4
|0
|Нету Луиш
|2
|1
|Сарабия Пабло
|3
|0
|Эсгаю Рикарду
|3
|0
|Феддал Зу
|3
|0
|Пальинья Жоау
|3
|0
|Поте
|3
|0
|Браганса Даниэл
|3
|0
|Угарте Мануэль
|3
|0
|Матеус Рейс
|1
|1
|Адан Антонио
|2
|0
|Коатес Себастьян
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Сантуш Нуну II
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
18%
1
8%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
5
42%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
67%
76-90
Забито
10
13
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
5
38%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
4
40%
1
8%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
21
25
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 14
3 Не забивали 0
2
10%
3
12%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
4
19%
8
32%
46-60
3
14%
7
28%
61-75
6
29%
2
8%
76-90
Пропущено
14
4
8 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 4
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
4
29%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Leca - Жил Висенте 1:0
Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Санта-Клара - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 1:1 Тондела - Жил Висенте 0:1 Визела - Жил Висенте 2:3 Жил Висенте - Боавишта 1:2
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Пенафьел - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Аякс - Спортинг Л 4:2 Бенфика - Спортинг Л 1:3
Спортинг Л - Тондела 2:0 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Спортинг Л - Варзим 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Бешикташ 4:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Спортинг Л - Морейренсе 1:0 Бешикташ - Спортинг Л 1:4 CF Os Belenenses - Спортинг Л 0:4 Арока - Спортинг Л 1:2 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Маритиму 1:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Аякс 1:5 Спортинг Л - Порту 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|1:0 Заявка
|15
|13
|2
|0
|25 - 5
|41
|2.
|Порту
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 8
|38
|3.
|Бенфика
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|39 - 11
|34
|4.
|Брага
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 16
|25
|5.
|Эшторил
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|21 - 15
|25
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|8.
|Жил Висенте
|0:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 16
|20
|9.
|Маритиму
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 19
|14
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 19
|14
|11.
|Арока
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 25
|14
|12.
|Санта-Клара
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 30
|13
|13.
|Визела
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 21
|13
|14.
|Тондела
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|19 - 29
|12
|15.
|Боавишта
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|14 - 23
|9
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|1:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|13 - 1
|22
|2.
|Порту
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 3
|21
|3.
|Брага
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|5.
|Бенфика
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 14
|11
|7.
|Арока
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|Боавишта
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Тондела
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 13
|9
|10.
|Маритиму
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|11.
|Жил Висенте
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 9
|8
|12.
|Эшторил
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|13.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|14.
|Визела
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 12
|6
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Спортинг Л
|1:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|12 - 4
|19
|3.
|Порту
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Эшторил
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Портимоненсе
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Жил Висенте
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|Брага
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 17
|8
|11.
|Визела
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|12.
|Маритиму
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|13.
|Арока
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|15.
|Тондела
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Боавишта
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 17
|2
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
Прогнозы на матч Жил Висенте 0:1 Спортинг Л
Исход игры
Жил Висенте
2.1% (3)
Ничья
2.1% (3)
Спортинг Л
95.7% (134)
Тотал 2.5
Больше
56.72% (76)
Меньше
43.28% (58)
Обе команды забьют
Да
56.72% (76)
Нет
43.28% (58)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
40% (56)
0:2 Спортинг Л
23.6% (33)
0:1 Спортинг Л
16.4% (23)
1:3 Спортинг Л
10% (14)
1:4 Спортинг Л
1.4% (2)
0:3 Спортинг Л
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!