Португалия: Кубок 2021-2022
1:0
1' ГолЭванилсон
2:0
7' ГолВитинью
20' Желтая карточкаЭванилсон
23' Желтая карточкаНуньес Дарвин
29' Желтая карточкаОтаменди Николас
3:0
31' ГолЭванилсон
45' Вторая желтая карточкаЭванилсон
58' Желтая карточкаОтавио Эдмилсон
Ход матча
1'
1:0
7'
2:0
20'
23'
29'
31'
3:0
45'
58'
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
- Нападающий
-
11 Пепе АкиноНападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Порту
Бенфика
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
39 матчей
48.7%
25.6%
25.7%
19 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
35.9%
41%
23.1%
14 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.6%
30.8%
25.6%
17 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|3
|1.5
|Отавио Эдмилсон
|2
|1
|Урибе Матеус
|1
|0.5
|Витинью II
|1
|0.5
|Фернандес Франсиско
|1 (1)
|0.5
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеферович Харис
|1
|0.5
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.5
|Силва Рафа
|1
|0.5
|Эвертон Соарес
|1
|0.5
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эванилсон
|1
|1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Визела - Порту 0:4 Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0 Порту - Атлетико М 1:3
Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1 Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0 Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Маритиму 7:1 Бенфика - Спортинг Ковилья 3:0 Фамаликан - Бенфика 1:4 Бенфика - Динамо Киев 2:0
Бенфика - Спортинг Л 1:3 Белененсеш - Бенфика 0:7 Барселона - Бенфика 0:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 4:1 Бенфика - Брага 6:1 Бавария - Бенфика 5:2 Эшторил - Бенфика 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 3:3 Визела - Бенфика 0:1 Бенфика - Бавария 0:4 Трофенсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Бенфика - Барселона 3:0 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Динамо Киев - Бенфика 0:0
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Порту 3:0 Бенфика
Исход игры
Порту
66.2% (100)
Ничья
21.9% (33)
Бенфика
11.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
66.92% (89)
Меньше
33.08% (44)
Обе команды забьют
Да
80.45% (107)
Нет
19.55% (26)
Популярный счёт
2:1 Порту
41.1% (62)
1:1 Ничья
12.6% (19)
1:0 Порту
12.6% (19)
2:2 Ничья
6% (9)
1:2 Бенфика
6% (9)
3:2 Порту
2% (3)
2:0 Порту
2% (3)
2:3 Бенфика
2% (3)
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