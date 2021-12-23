Угловой на правом фланге заработали "орлы". Со стандарта подача следовала в район линии вратарской площади, но там выше выпрыгнули защитники "Порту".

Эвертон с левого фланга выполнил точный навес в штрафную площадку на голову Яремчуку, но украинец снова пробил прямо в Марчесина.

"Драконы" уже потихоньку начали играть на время, растягивая каждую паузу в матче. Но это и не удивительно, ведь они играют в меньшинстве.

Жёлтую карточку теперь получил кто-то на скамейке "Порту". Напомню, что главные тренеры обеих команд сегодня не имеют права присутствовать в технических зонах из-за дисквалификации.

Практически ничего креативного не получается в атаке у "Бенфики", а время продолжает играть против команды из Лиссабона.

Две замены произошло в составе "Бенфики" в перерыве матча: вместо Жуниора Жилберто и Аделя Таарабта на поле вышли Эвертон и Роман Яремчук.

С правого фланга подача последовала в штрафную площадку, и головой свой первый удар наносил Яремчук, но получилось практически прямо в Марчесина, и вратарю удалось намертво мяч поймать.

С хорошим настроем на второй тайм вышли "орлы", которые не намерены мириться с поражением, надеясь совершить фантастический камбек.

В контратаке Отавио на левый край штрафной площади гостей вошёл, откуда пробивал из-под защитника в ближний нижний угол, но Элтон среагировал и успел сложиться.

Жёлтую карточку получил заместитель Жорже Жезуша, который очень эмоционально себя ведёт в технической зоне "Бенфики".

Левым флангом в атаку шли лиссабонцы, откуда следовала подача в центр штрафной площади, но там на съёме чётко сработали защитники "Порту".

С левого фланга "Эвертон" теперь вошёл в штрафную площадку, и из-под защитника пробивал по воротам, метя в дальний угол, но Марчесин ждал такого действия, и намертво мяч поймал.

Дарвин Нуньес у правого угла чужой штрафной площади заработал штрафной удар для гостей. Сейчас может быть опасно у логова "драконов".

ОПАСНО!!! Отбились хозяева после подачи стандарта, после чего организовали молниеносную контратаку, и после передачи с правого края Тареми обязан был поражать полупустые ворота, но угодил в штангу.

В первой же атаке после своего выхода на поле Сеферович пробивал головой после навеса с правого фланга, но мяч высоковато полетел.

Отавио на чужой половине поля отмахнулся от соперника, за что получил жёлтую карточку.

Очень много отмашек позволяют себе футболисты обеих команд в этом матче, стараясь таким образом провоцировать соперников. Неприятно смотреть, конечно, на такие грязные намеренные действия.

Штрафной удар в глубине поля заработали лиссабонцы. Мариу выполнил навес в штрафную площадку, где после серии скидок мяч оказался в руках Марчесина.

Треть тайма уже позади, а "Бенфика" создала совсем немного у чужих ворот, и при этом сама должна была пропускать, чудом отскочив от четвёртого гола.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Порту" громит дома "Бенфику" со счётом 3:0, но весь второй тайм будет играть вдесятером. Это интересно! А пока что отдыхаем...

45' Было предчувствие по ходу первого тайма, что без удалений этот матч не закончится. Вполне допуская, что после перерыва ещё кто-то получит красную карточку. Градус игры должен будет сохраняться на высоком уровне.

45' "Бенфика" допросилась всё-таки до второй жёлтой карточки Эванилсона! В середине поля обокрал его Мариу, и автор двух забитых голов отмахнулся рукой в голову соперника! Интрига в матче немного повышается!

45' Активно разминаются несколько запасных игроков "Бенфики", и замен в составе гостей стоит ожидать уже сразу после перерыва.

45' Со стандарта пошла подача в район линии вратарской площади, откуда головой пробивал Кардозу, но мяч полетел выше ворот, да ещё и офсайд зафиксирован судьями.

45' Целых 4 минуты компенсировано.

44' Штрафной удар в глубине поля заработали "драконы", стараниями Тареми. Получил некоторое повреждение нападающий, поэтому не торопится подниматься на ноги.

43' ОПАСНО! В контратаке Диас по левому краю убежал от защитника, пробросил мяч мимо далеко выскочившего вратаря, но после этого он почему-то не стал бить по пустым воротам, попытавшись отдать пас правее на партнёра по команде, и вернувшийся "домой" защитник сумел перехватить снаряд.

42' На левом фланге теперь корнер был заработал командой Жорже Жезуша. Мариу выполнил подачу от флажка во вратарскую площадь, но там Марчесину в падении удалось кулаками отбить мяч достаточно далеко.

41' На правом фланге угловой заработали гости из Лиссабона. Накоротке разыграли мяч "красно-белые", после чего Таарабт выполнял прострел в штрафную площадку, но защитники "Порту" сумели отбиться.

40' С дальней дистанции Таарабт плотно пробивал по воротам хозяев поля, но всё видел Марчесин, который успел сложиться и намертво забрал мяч.

39' Не получается у "Бенфики" сосредоточиться на своих атаках, так как "Порту" при малейших возможностях стремится провести разящую контратаку.

38' В контратаке "Порту" Диас и Тареми врывались по левому краю в штрафную площадку, но плотно против них сыграли два защитника, не позволив нанести удар по воротам.

37' Штрафной удар в глубине поля заработали "орлы". После подачи Мариу на правый край штрафной площади там падал один из лиссабонцев, но нарушение правуил не фиксируется.

36' Повреждение в предыдущем эпизоде получил Отавио, и ему необходимо оказать медицинскую помощь.

35' Таарабт в середине поля, находясь с мячом, махнул рукой, попав по лицу соперника. Арбитр решил, что этот эпизод на жёлтую карточку не тянет.

34' Более чем серьёзная заявка на итоговую победу от "Порту". "Бенфике" для спасения в этом матче нужно совершить подвиг, и это без преувеличения.

33' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Эванилсон!!!

Диас по правому краю ворвался в штрафную площадку, на замахе убрал защитника, выманил на себя вратаря, после чего покатил мяч левее на Эванилсона, и тот мощнейшим ударом оформил свой дубль в этот вечер.

32' Угловой на правом фланге разыграли хозяева поля, но опасной эта их атака не получилась, и Витинью упустил игровой снаряд за лицевую линию.

31' ОПАСНО! Из глубины поля заброс со стандарта последовал на левый край штрафной площади, где М'Бемба обработал мяч, после чего пробивал по воротам - мяч рикошетом от защитника едва по дуге не опустился в дальнюю "девятку".

30' Заведённый Отаменди в середине поля отомстил Эванилсону, срезав его в подкате. Аргентинец вне себя от гнева, ведь ему предъявлена жёлтая карточка.

29' Правым флангом атаку провели хозяева поля, но подача в штрафную площадку получилась слишком высокой, и мяч удалось настичь только у противоположной бровки.

28' Включились "орлы", наконец, в работу в высоком командном прессинге, но "драконы" на своей половине пасуются очень чётко, не позволяя себе ошибиться и обрезаться.

27' Эванилсон в борьбе за мяч в чужой штрафной площади сфолил против Отаменди. Футболисты "Бенфики" в ярости, считая, что нарушитель должен получать жёлтую карточку, которая стала бы для него второй в этом матче.

26' этой ссылке. Отметим, что остальные 7 четвертьфиналистов Кубка Португалии уже определились. С результатами матчей Вы можете ознакомиться по

25' Пришёл в себя вратарь "Порту", демонстрируя, что он готов продолжать встречу. Это хорошо.

24' В нелёгком нокдауне пребывает Марчесин, и ему оказывается медицинская помощь.

23' Заброс из глубины поля следовал на забегание Нуньеса, но того на линии штрафной площади опередил Марчесин, после чего Дарвин не сумел увернуться от вратаря, задев его локтем в подбородок. Жёлтая карточка предъявлена форварду.

22' По совершённым фолам к середине первого тайма счёт - 8:1.

21' Графика показала, что в моменте с забитым голом «Бенфики» Дарвин Нуньес был в офсайде всего на 4 сантиметра.

20' В середине поля Отавио очень активно пытался отобрать мяч у Таарабта, но лишь врезал соперника сзади по икроножной мышце, за что получил жёлтую карточку.

19' И всё-таки офсайд! Очень жаль нам, нейтральным болельщикам, ведь тогда бы интрига в этом поединке закрутилась ещё сильнее. Ждём изменения правил в футболе, когда такие миллиметровые офсайды фиксироваться уже не будут.

18' Практически на одной линии был Нуньес с тремя защитники "Порту". Очень долго эпизод разбирают видеоассистенты главного арбитра. Очень сложное решение!

17' ГО-О-О-ОЛ забивает Дарвин Нуньес, но взятие ворот тут же отменено. Минимальный офсайд зафиксирован у нападающего "Бенфики". Нужно дождаться подтверждения VAR.

16' Есть на трибунах и фан-сектор "орлов", но по квоте было выделено менее двух тысяч билетов для болельщиков гостей. Их пока что, разумеется, совершенно не слышно.

15' Очень громко поют болельщики "Порту" на трибунах "Драгау". Чтобы заставить их хоть немного притихнуть, "Бенфике" надо забивать.

14' В высоком прессинге "Бенфика" не пытается работать, просто наблюдая, как соперники пасуются на своей половине поля, ожидая, когда они будут идти на обострение игры.

13' В контратаке Диас с левого фланга прорывался в штрафную площадку, где падал в борьбе с защитником, но фола в этом эпизоде не было.

12' По правому флангу теперь вперёд рвались лиссабонцы, но в этой атаке они не смогли заработать никаких дивидендов для себя.

11' Штрафной удар на левом фланге атаки сумел заработать Таарабт. Подача со стандарта следовала во вратарскую площадь, где Марчесин также неуверенно отбил мяч кулаком, но защитники "Порту" оказались на подборе первыми.

10' Футболисты "Бенфики" перепасовываются поперёк поля на своей половине, стараясь осмыслить, что же им делать дальше.

9' Стоит отметить, что обоих главных тренеров сегодня нет на своих позициях - Сержиу Консейсау и Жорже Жезуш отбывают дисквалификации.

8' Кто мог предположить такое развитие событий в первую десятиминутку? Невероятно сложно "Бенфике" будет оправиться и совершить камбек.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Витинью!!!

Ну и ну! После подачи углового Элтон кулаком отбил мяч в поле. Из глубины поля пошла повторная подача к линии вратарской , и Элтон ещё раз кулаком сыграл уже плохо, выбив мяч точно на Витинью, который в касание от левого угла штрафной площади по дуге забросил мяч в пустые ворота.

6' С дальней дистанции Таарабт пробивал по воротам, но мяч полетел выше ворот. Жадные болельщики решили мяч оставить у себя на сувенир.

5' В первой контратаке "орлов" Нуньес едва не умчался на рандеву с Марчесином, но далековато отпустил от себя мяч, чем сполна воспользовался рванувший навстречу вратарь.

4' "Драконы" продолжают на кураже идти вперёд, пытаясь добить деморализованного противника.

3' Прекрасная атмосфера на практически переполненном "Драгау". Местная публика просто счастливая таким ярким началом.

2' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Эванилсон!!!

Ничего себе! С левого фланга длинное вбрасывание аута последовало в штрафную площадку, Эванилсон головой сбросил на линию вратарской площади на Тареми, который под прессингом защитника пробить не сумел, но мяч отскочил левее на того же Эванилсона, которому никто не помешал отличиться.