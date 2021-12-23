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Португалия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Порту
 
Позже
Бенфика
Прогнозы 140
Порту 67.1% (94)
X 22.1% (31)
Бенфика 10.7% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Бенфика
2.02
3.86
4.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Порту
Бенфика

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

39 матчей

48.7%
25.6%
25.7%
19 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

35.9%
41%
23.1%
14 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.6%
30.8%
25.6%
17 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
С
2:0
К
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
КЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ТМС
0:0
КП
3:1
КП
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
КЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
К
1:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
5:0
С
2:0
ПЛ
3:1
КЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отавио Эдмилсон 2 2
Урибе Матеус 1 1
Эванилсон 1 1
Фернандес Франсиско 1 (1) 1
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеферович Харис 1 1
Гримальдо Алехандро 1 1
Силва Рафа 1 1
Эвертон Соарес 1 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Визела - Порту 0:4 Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0 Порту - Атлетико М 1:3
Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1 Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0 Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Маритиму 7:1 Бенфика - Спортинг Ковилья 3:0 Фамаликан - Бенфика 1:4 Бенфика - Динамо Киев 2:0
Бенфика - Спортинг Л 1:3 Белененсеш - Бенфика 0:7 Барселона - Бенфика 0:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 4:1 Бенфика - Брага 6:1 Бавария - Бенфика 5:2 Эшторил - Бенфика 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 3:3 Визела - Бенфика 0:1 Бенфика - Бавария 0:4 Трофенсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Бенфика - Барселона 3:0 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Динамо Киев - Бенфика 0:0
1/16 финала
3 Тондела
1 Лейшоэш
0 Serpa
5 Эшторил
1 Alverca
2 Фамаликан
0 Пенафьел
3 Портимоненсе
1 Лека
0 Жил Висенте
1 Паредеш
0 Торренсе
3 Каса Пиа
1 Фаренсе
2 Спортинг Л
1 Варзим
0 Вилафранкенше
1 Мафра
3 Морейренсе
2 Витория Гимарайнш
2 Риу Аве
1 Ольяненсе
3 Кальдаш
5 Белененсеш
2 Визела
0 Эштрела
6 Брага
0 Санта-Клара
5 Порту
1 Фейренсе
4 Бенфика
1 Пасуш де Феррейра
1/8 финала
3 Тондела
1 Эшторил
3 Фамаликан
5 Портимоненсе
7 Лека
6 Паредеш
1 Каса Пиа
2 Спортинг Л
3 Мафра
1 Морейренсе
0 Риу Аве
0 Белененсеш
0 Визела
0 Брага
0 Порту
0 Бенфика
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 декабря 2021, осталось 1 час 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 140
    Порту 67.1% (94)
    X 22.1% (31)
    Бенфика 10.7% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Бенфика
    2.02
    3.86
    4.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Порту - Бенфика онлайн


    Прогнозы на матч Порту - Бенфика

    Исход игры
    Порту
    67.8% (97)
    Ничья
    21.7% (31)
    Бенфика
    10.5% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.41% (85)
    Меньше
    33.59% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    79.69% (102)
    Нет
    20.31% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Порту
    42% (60)
    1:0 Порту
    13.3% (19)
    1:1 Ничья
    12.6% (18)
    2:2 Ничья
    5.6% (8)
    1:2 Бенфика
    5.6% (8)
    3:2 Порту
    2.1% (3)
    2:0 Порту
    2.1% (3)
    2:3 Бенфика
    2.1% (3)
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