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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Тондела
0:2
Второй тайм: 90'

Стадион:
Жил Висенте
0'
13' Желтая карточка
Буэно Матеус
30' Желтая карточка
Агра Салвадор
33' Желтая карточка
Рикарду Алвеш
45' Желтая карточка
Кунья Лукас
50' Желтая карточка
Бибито
56' Желтая карточка
Эрнандо Ману
0:1
58' Гол
Мурило Коста
0:2
77' Гол
Буэно Матеус
90'
99
Ниассе
Бабакар
23
Бибито
34
Рикарду
Алвеш
II
15
Эрнандо
Ману
24
Хасеф
Науфель
28
Данташ
Тьягу
21
Ундабаррена
Икер
70
Барбоза
Рафаэл
II
10
Мурильо
Джон
29
Дос
Анжос
Даниэл
7
Агра
Салвадор
1
Фрелих
Жига
2
Фильо
Жозе
Карлос
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
21
Карвалью
Витор
8
Педринью
V
77
Мурило
Коста
57
Буэно
Матеус
29
Лино
Сэмуел
9
Франсиско
Мартинес
Тондела
4-3-3
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Тондела
Жил Висенте

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

КЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Тондела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Жоау II 6 (6) 0.4
Мурильо Джон 2 0.13
Босельи Хуан 2 0.13
Дадашов Ренат 2 0.13
Дос Анжос Даниэл 2 0.13
Аугусто Педро 2 0.13
Борхес Нето 1 0.07
Агра Салвадор 1 0.07
Ундабаррена Икер 1 0.07
Барбоза Рафаэл II 0 0
Данташ Тьягу 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 9 0.56
Лино Сэмуел 5 0.31
Фудзимото Канья 2 0.13
Мурило Коста 2 0.13
Лоте Антуан 1 0.06
Абурджания Георгий 1 0.06
Кунья Лукас 1 0.06
Буэно Матеус 1 0.06
Педринью V 0 0
Фильо Жозе Карлос 0 0
Хакмен Эммануэль 0 0
Ханне Бубакар 0 0

Карточки

Тондела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хасеф Науфель 5 0
Педру Жоау II 4 0
Модибо Саньян 4 0
Ундабаррена Икер 2 1
Эрнандо Ману 2 1
Рикарду Алвеш II 3 0
Барбоза Рафаэл II 3 0
Дадашов Ренат 3 0
Борхес Нето 3 0
Агра Салвадор 2 0
Тригейра Педру 2 0
Алмейда Тьягу 2 0
Мурильо Джон 2 0
Аугусто Педро 2 0
Бибито 1 0
Ниассе Бабакар 1 0
Босельи Хуан 1 0
Дос Анжос Даниэл 1 0
Куарежма Эдуарду 1 0
Гонсалвеш Жота 1 0
Арканжу Телму 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 7 0
Кунья Лукас 6 0
Фильо Жозе Карлос 5 0
Педринью V 5 0
Фудзимото Канья 2 1
Абурджания Георгий 3 0
Ауашерия Билель 3 0
Талоша Жоау 3 0
Буэно Матеус 3 0
Франсиско Мартинес 2 0
Хакмен Эммануэль 2 0
Лоте Антуан 2 0
Мурило Коста 2 0
Рубен Мигель 0 1
Крицюк Станислав 1 0
Фрелих Жига 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
33%
4
40%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
14%
2
18%
1-15
3
43%
3
27%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Пропущено

16
11
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
6%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
7
44%
4
36%
76-90

Забито

19
21
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
3
16%
2
10%
1-15
5
26%
4
19%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
5
26%
6
29%
76-90

Пропущено

29
17
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
1
3%
4
24%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
8
28%
2
12%
31-45
3
10%
2
12%
46-60
4
14%
2
12%
61-75
11
38%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тондела
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Тондела - Эшторил 3:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Тондела 5:2 Спортинг Л - Тондела 2:0
Тондела - Лейшоэш 3:1 Тондела - Маритиму 4:2 Арока - Тондела 2:0 Тондела - Порту 1:3 Камаша - Тондела 1:2 Белененсеш - Тондела 0:2 Тондела - Фамаликан 3:2 Брага - Тондела 3:1 Тондела - Эшторил 1:2 Бенфика - Тондела 2:1 Тондела - Портимоненсе 0:3 Визела - Тондела 2:1 Тондела - Санта-Клара 3:0 Тондела - Жил Висенте 0:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2
Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Санта-Клара - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 1:1 Тондела - Жил Висенте 0:1 Визела - Жил Висенте 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 15 13 2 0 38 - 8 41
2. Спортинг Л Заявка 15 13 2 0 27 - 5 41
3. Бенфика Заявка 15 12 1 2 46 - 12 37
4. Брага Заявка 15 8 4 3 24 - 16 28
5. Эшторил Заявка 15 6 7 2 21 - 15 25
6. Портимоненсе Заявка 15 7 3 5 15 - 13 24
7. Жил Висенте 2:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
8. Витория Гимарайнш Заявка 15 6 4 5 21 - 16 22
9. Боавишта Заявка 15 3 6 6 17 - 25 15
10. Маритиму Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
11. Пасуш де Феррейра Заявка 15 3 5 7 11 - 19 14
12. Арока Заявка 15 3 5 7 16 - 25 14
13. Санта-Клара Заявка 15 3 4 8 13 - 30 13
14. Визела Заявка 14 2 7 5 14 - 25 13
15. Тондела 0:2 Заявка 15 4 0 11 19 - 31 12
16. Фамаликан Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
17. Морейренсе Заявка 14 1 6 7 14 - 24 9
18. Белененсеш Заявка 14 1 5 8 7 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 8 7 1 0 13 - 1 22
2. Порту Заявка 7 7 0 0 19 - 3 21
3. Брага Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. Бенфика Заявка 7 5 0 2 21 - 8 15
5. Витория Гимарайнш Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
6. Боавишта Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
7. Санта-Клара Заявка 8 3 2 3 7 - 14 11
8. Арока Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Тондела 0:2 Заявка 8 3 0 5 12 - 15 9
10. Маритиму Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
11. Жил Висенте 2:0 Заявка 8 2 2 4 11 - 11 8
12. Эшторил Заявка 7 1 5 1 9 - 9 8
13. Портимоненсе Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
14. Визела Заявка 7 1 4 2 6 - 10 7
15. Пасуш де Феррейра Заявка 8 1 3 4 6 - 10 6
16. Морейренсе Заявка 7 1 3 3 10 - 12 6
17. Белененсеш Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
18. Фамаликан Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Порту Заявка 8 6 2 0 19 - 5 20
3. Спортинг Л Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
4. Эшторил Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Портимоненсе Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6. Жил Висенте 2:0 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
7. Брага Заявка 7 3 2 2 8 - 10 11
8. Витория Гимарайнш Заявка 8 2 3 3 7 - 8 9
9. Пасуш де Феррейра Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
10. Фамаликан Заявка 8 2 2 4 14 - 17 8
11. Визела Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
12. Маритиму Заявка 8 1 2 5 8 - 18 5
13. Арока Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
14. Тондела 0:2 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
15. Морейренсе Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
16. Белененсеш Заявка 7 0 3 4 2 - 9 3
17. Боавишта Заявка 7 0 2 5 6 - 17 2
18. Санта-Клара Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Кунья Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Рикарду Алвеш II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Агра Салвадор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Буэно Матеус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 129
Тондела 22.5% (29)
X 43.4% (56)
Жил Висенте 34.1% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тондела
Ничья
Жил Висенте
3.21
5.00
2.24
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тондела 0:2 Жил Висенте онлайн


Прогнозы на матч Тондела 0:2 Жил Висенте

Исход игры
Тондела
22.5% (29)
Ничья
43.4% (56)
Жил Висенте
34.1% (44)
Тотал 2.5
Больше
33.86% (43)
Меньше
66.14% (84)
Обе команды забьют
Да
72.44% (92)
Нет
27.56% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (49)
1:2 Жил Висенте
17.8% (23)
0:1 Жил Висенте
13.2% (17)
1:0 Тондела
11.6% (15)
2:1 Тондела
8.5% (11)
2:2 Ничья
4.7% (6)
3:1 Тондела
1.6% (2)
0:2 Жил Висенте
1.6% (2)
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