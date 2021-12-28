Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:2
Второй тайм: 90'
Стадион: Жоау Кардошу
13' Желтая карточкаБуэно Матеус
30' Желтая карточкаАгра Салвадор
33' Желтая карточкаРикарду Алвеш
45' Желтая карточкаКунья Лукас
50' Желтая карточкаБибито
56' Желтая карточкаЭрнандо Ману
0:1
58' ГолМурило Коста
0:2
77' ГолБуэно Матеус
Ход матча
13'
30'
33'
45'
50'
56'
58'
0:1
75'
77'
0:2
23
Бибито
15
Эрнандо
Ману
28
Данташ
Тьягу
10
Мурильо
Джон
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
77
Мурило
Коста
57
Буэно
Матеус
29
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
-
23 БибитоЗащитник
- Защитник
-
15 Эрнандо МануЗащитник
- Защитник
-
28 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мурильо ДжонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Босельи ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Айестаран Пако
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
-
29 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Лоте АнтуанНападающий
- Нападающий
-
19 Калеро ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Тондела
Жил Висенте
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тондела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Жоау II
|6 (6)
|0.4
|Мурильо Джон
|2
|0.13
|Босельи Хуан
|2
|0.13
|Дадашов Ренат
|2
|0.13
|Дос Анжос Даниэл
|2
|0.13
|Аугусто Педро
|2
|0.13
|Борхес Нето
|1
|0.07
|Агра Салвадор
|1
|0.07
|Ундабаррена Икер
|1
|0.07
|Барбоза Рафаэл II
|0
|0
|Данташ Тьягу
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|9
|0.56
|Лино Сэмуел
|5
|0.31
|Фудзимото Канья
|2
|0.13
|Мурило Коста
|2
|0.13
|Лоте Антуан
|1
|0.06
|Абурджания Георгий
|1
|0.06
|Кунья Лукас
|1
|0.06
|Буэно Матеус
|1
|0.06
|Педринью V
|0
|0
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Хакмен Эммануэль
|0
|0
|Ханне Бубакар
|0
|0
Карточки
Тондела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хасеф Науфель
|5
|0
|Педру Жоау II
|4
|0
|Модибо Саньян
|4
|0
|Ундабаррена Икер
|2
|1
|Эрнандо Ману
|2
|1
|Рикарду Алвеш II
|3
|0
|Барбоза Рафаэл II
|3
|0
|Дадашов Ренат
|3
|0
|Борхес Нето
|3
|0
|Агра Салвадор
|2
|0
|Тригейра Педру
|2
|0
|Алмейда Тьягу
|2
|0
|Мурильо Джон
|2
|0
|Аугусто Педро
|2
|0
|Бибито
|1
|0
|Ниассе Бабакар
|1
|0
|Босельи Хуан
|1
|0
|Дос Анжос Даниэл
|1
|0
|Куарежма Эдуарду
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
|Арканжу Телму
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|7
|0
|Кунья Лукас
|6
|0
|Фильо Жозе Карлос
|5
|0
|Педринью V
|5
|0
|Фудзимото Канья
|2
|1
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Ауашерия Билель
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Буэно Матеус
|3
|0
|Франсиско Мартинес
|2
|0
|Хакмен Эммануэль
|2
|0
|Лоте Антуан
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Рубен Мигель
|0
|1
|Крицюк Станислав
|1
|0
|Фрелих Жига
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
33%
4
40%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
17%
76-90
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
14%
2
18%
1-15
3
43%
3
27%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Пропущено
16
11
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
6%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
7
44%
4
36%
76-90
Забито
19
21
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
3
16%
2
10%
1-15
5
26%
4
19%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
5
26%
6
29%
76-90
Пропущено
29
17
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
1
3%
4
24%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
8
28%
2
12%
31-45
3
10%
2
12%
46-60
4
14%
2
12%
61-75
11
38%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Тондела
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Тондела - Эшторил 3:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Тондела 5:2 Спортинг Л - Тондела 2:0
Тондела - Лейшоэш 3:1 Тондела - Маритиму 4:2 Арока - Тондела 2:0 Тондела - Порту 1:3 Камаша - Тондела 1:2 Белененсеш - Тондела 0:2 Тондела - Фамаликан 3:2 Брага - Тондела 3:1 Тондела - Эшторил 1:2 Бенфика - Тондела 2:1 Тондела - Портимоненсе 0:3 Визела - Тондела 2:1 Тондела - Санта-Клара 3:0 Тондела - Жил Висенте 0:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2
Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Санта-Клара - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 1:1 Тондела - Жил Висенте 0:1 Визела - Жил Висенте 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|38 - 8
|41
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|27 - 5
|41
|3.
|Бенфика
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|46 - 12
|37
|4.
|Брага
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|24 - 16
|28
|5.
|Эшторил
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|21 - 15
|25
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|7.
|Жил Висенте
|2:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|9.
|Боавишта
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 25
|15
|10.
|Маритиму
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 26
|14
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 19
|14
|12.
|Арока
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 25
|14
|13.
|Санта-Клара
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 30
|13
|14.
|Визела
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 25
|13
|15.
|Тондела
|0:2 Заявка
|15
|4
|0
|11
|19 - 31
|12
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 24
|9
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|13 - 1
|22
|2.
|Порту
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 3
|21
|3.
|Брага
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|Бенфика
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|21 - 8
|15
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|6.
|Боавишта
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 14
|11
|8.
|Арока
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Тондела
|0:2 Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 15
|9
|10.
|Маритиму
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|11.
|Жил Висенте
|2:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|12.
|Эшторил
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|13.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|14.
|Визела
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 12
|6
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Порту
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 5
|20
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|4.
|Эшторил
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Портимоненсе
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Жил Висенте
|2:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|7.
|Брага
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 17
|8
|11.
|Визела
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|12.
|Маритиму
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|13.
|Арока
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|14.
|Тондела
|0:2 Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 9
|3
|17.
|Боавишта
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 17
|2
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
Прогнозы на матч Тондела 0:2 Жил Висенте
Исход игры
Тондела
22.5% (29)
Ничья
43.4% (56)
Жил Висенте
34.1% (44)
Тотал 2.5
Больше
33.86% (43)
Меньше
66.14% (84)
Обе команды забьют
Да
72.44% (92)
Нет
27.56% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (49)
1:2 Жил Висенте
17.8% (23)
0:1 Жил Висенте
13.2% (17)
1:0 Тондела
11.6% (15)
2:1 Тондела
8.5% (11)
2:2 Ничья
4.7% (6)
3:1 Тондела
1.6% (2)
0:2 Жил Висенте
1.6% (2)
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