Австралия: A-Лига 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Куперс
1:0
7' ГолБлэквуд Джордж
29' Желтая карточкаУэйн Бен
46' Желтая карточкаClayton Rhys Lewis1
48' Желтая карточкаSanchez Cortes Isaias
2:0
54' ПенальтиГудвин Крейг
56' Желтая карточкаКитто Райан
3:0
69' ПенальтиГудвин Крейг
73' Желтая карточкаNicholas Pennington
75' Желтая карточкаТратт Джейкоб
4:0
80' ГолХави Лопеc
87' Желтая карточкаМаук Стефан
90' Желтая карточкаХави Лопеc
Ход матча
7'
1:0
29'
54'
2:0
56'
69'
3:0
75'
80'
4:0
87'
90'
21
Хави
Лопеc
28
Хуанде
Хуан
11
Гудвин
Крейг
40
Alex
Paulsen
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
14
Руфер
Алекс
18
Уэйн
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Дукули ЯяПолузащитник
-
18 Joe Caletti
-
-
50 Steven Hall
-
25 Lachlan Barr
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
-
40 Alex PaulsenВратарь
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Уэйн БенНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
-
12 Luka Prso
-
-
-
33 Finn Surman
-
30 Henry Gray
-
Главный тренер: Ufuk Talay
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Веллингтон Феникс
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
39 матчей
46.2%
28.2%
25.6%
18 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
38.5%
43.6%
17.9%
15 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
41%
33.3%
25.7%
16 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|2 (2)
|0.4
|Халлоран Бен
|1
|0.2
|Хави Лопеc
|1
|0.2
|Маук Стефан
|1
|0.2
|Блэквуд Джордж
|1
|0.2
|Йенги Кусини
|1
|0.2
|Китто Райан
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хупер Гэри
|2 (1)
|0.4
|Сотирио Джошуа
|1
|0.2
|Болл Дэвид
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Лопеc
|3
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|3
|0
|Халлоран Бен
|2
|0
|Маук Стефан
|2
|0
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Китто Райан
|1
|0
|Joe Caletti
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Йенги Кусини
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|3
|0
|Руфер Алекс
|2
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Пейн Тим
|1
|0
|Nicholas Pennington
|1
|0
|Эллиот Каллан
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|2.
|Макартур
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|3.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|5.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|6.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|3
|1
|8 - 5
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|11.
|Веллингтон Феникс
|5
|1
|1
|3
|3 - 12
|4
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|2.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|3.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Аделаида Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|5.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ньюкасл Джетс
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|8.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Перт Глори
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|10.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0