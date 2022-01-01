  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2021-2022

Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Аделаида Юнайтед
4:0
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
1:0
7' Гол
Блэквуд Джордж
29' Желтая карточка
Уэйн Бен
46' Желтая карточка
Clayton Rhys Lewis1
48' Желтая карточка
Sanchez Cortes Isaias
2:0
54' Пенальти
Гудвин Крейг
56' Желтая карточка
Китто Райан
3:0
69' Пенальти
Гудвин Крейг
73' Желтая карточка
Nicholas Pennington
75' Желтая карточка
Тратт Джейкоб
4:0
80' Гол
Хави Лопеc
87' Желтая карточка
Маук Стефан
90' Желтая карточка
Хави Лопеc
90'+5
1
Делянов
Джеймс
21
Хави
Лопеc
23
Тратт
Джейкоб
22
Michael
Jakobsen
II
7
Китто
Райан
28
Хуанде
Хуан
31
Бернардо
Эспиноса
10
Sanchez
Cortes
Isaias
8
Маук
Стефан
11
Гудвин
Крейг
14
Блэквуд
Джордж
40
Alex
Paulsen
17
Эллиот
Каллан
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
5
МакГэрри
Джеймс
8
Benjamin
Old
14
Руфер
Алекс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
9
Болл
Дэвид
11
Сотирио
Джошуа
18
Уэйн
Бен
Аделаида Юнайтед
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Веллингтон Феникс

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

39 матчей

46.2%
28.2%
25.6%
18 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

38.5%
43.6%
17.9%
15 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

41%
33.3%
25.7%
16 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

0:0
2:1
1:1
1:2
3:1
0:0
1:3
3:1
0:1
1:1
2:2
0:0
2:0
0:4
3:0
4:2
2:0
1:3
2:1
0:1
5:1
2:1
2:2
3:1
3:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
6:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 2 (2) 0.4
Халлоран Бен 1 0.2
Хави Лопеc 1 0.2
Маук Стефан 1 0.2
Блэквуд Джордж 1 0.2
Йенги Кусини 1 0.2
Китто Райан 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хупер Гэри 2 (1) 0.4
Сотирио Джошуа 1 0.2
Болл Дэвид 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Лопеc 3 1
Sanchez Cortes Isaias 3 0
Халлоран Бен 2 0
Маук Стефан 2 0
Тратт Джейкоб 2 0
Китто Райан 1 0
Joe Caletti 1 0
Кавалло Джошуа 1 0
Йенги Кусини 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 3 0
Руфер Алекс 2 0
Clayton Rhys Lewis1 2 0
Хупер Гэри 1 0
Пейн Тим 1 0
Nicholas Pennington 1 0
Эллиот Каллан 1 0
Уэйн Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 6 4 1 1 11 - 7 13
2. Макартур 5 3 1 1 5 - 5 10
3. Мельбурн Сити 5 2 2 1 7 - 6 8
4. Сентрал Кост Маринерз 4 2 0 2 5 - 4 6
5. Вестерн Юнайтед 4 2 0 2 3 - 4 6
6. Аделаида Юнайтед 5 1 3 1 8 - 5 6
7. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 10 - 8 5
8. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Сидней 5 1 2 2 5 - 5 5
10. Перт Глори 4 1 1 2 4 - 3 4
11. Веллингтон Феникс 5 1 1 3 3 - 12 4
12. Брисбен Роар 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 4 2 1 1 5 - 4 7
2. Макартур 4 2 1 1 4 - 5 7
3. Мельбурн Виктори 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Аделаида Юнайтед 3 1 1 1 7 - 4 4
5. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 5 - 2 3
8. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Брисбен Роар 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сидней 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Сидней 3 1 1 1 3 - 2 4
3. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Перт Глори 3 1 0 2 3 - 2 3
7. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 3 - 4 3
8. Аделаида Юнайтед 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
10. Мельбурн Сити 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 31'
    Делянов Джеймс уходит с поля. Steven Hall выходит вместо него
  • Желтая карточка
    29'
    Уэйн Бен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Блэквуд Джордж бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аделаида Юнайтед 4:0 Веллингтон Феникс онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 