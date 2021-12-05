  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС: Плей-офф 2021

США: МЛС: Плей-офф 2021

2021
Филадельфия Юнион
1:2
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
41' Желтая карточка
Моралес Максимильяно
1:0
63' Гол в свои ворота
Калленс Александр
1:1
65' Гол
Моралес Максимильяно
71' Желтая карточка
Монтейру Жамиру
75' Желтая карточка
Мбезо Оливье
1:2
88' Гол
Talles Magno
90'+5
1
Фриз
Мэтт
26
Харриэль
Натан
4
Финдли
Стюард
78
Коллин
Орельен
15
Мбезо
Оливье
16
МакГлинн
Джек
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
10
Монтейру
Жамиру
23
Пржибылко
Каспер
1
Джонсон
Шон
24
Грей
Тэйвон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
16
Сэндс
Джеймс
7
Моралес
Альфредо
19
Медина
Хесус
10
Моралес
Максимильяно
42
Родригес
Сантьяго
9
Эбер
Араужо
Филадельфия Юнион
4-3-2-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

М
1:1
М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
1:2
М
4:2
М
3:1
М
3:1
М
2:0
М
2:1
М
0:2
М
3:2
М
2:0
М
1:2
М
1:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глеснес Якоб 1 0.33
Газдаг Даниэль 1 0.33
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 2 0.67
Моралес Максимильяно 1 0.33
Калленс Александр 1 0.33
Родригес Сантьяго 1 0.33
Talles Magno 1 0.33
Тораринссон Гудмундур 0 0
Тажури-Шради Исмаэль 0 0
Грей Тэйвон 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 1 0
Монтейру Жамиру 1 0
Мбезо Оливье 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 1 1
Моралес Максимильяно 1 0
Моралес Альфредо 1 0
Родригес Сантьяго 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
50%
1
20%
91-120

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
1
50%
1
14%
91-120

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0
Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Америка Мехико - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2
1/4 финала
3 Филадельфия Юнион
1 Нэшвилл
5 Нью-Инглэнд Революшн
7 Нью-Йорк Сити
0 Колорадо Рэпидс
1 Портленд Тимберс
1 Спортинг Канзас-Сити
2 Реал Солт-Лейк
1/2 финала
1 Филадельфия Юнион
2 Нью-Йорк Сити
2 Портленд Тимберс
0 Реал Солт-Лейк
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Моралес Максимильяно получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 