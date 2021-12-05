США: МЛС: Плей-офф 2021
1:2
Конец матча
Стадион: Янки
41' Желтая карточкаМоралес Максимильяно
1:0
63' Гол в свои воротаКалленс Александр
1:1
65' ГолМоралес Максимильяно
71' Желтая карточкаМонтейру Жамиру
75' Желтая карточкаМбезо Оливье
1:2
88' ГолTalles Magno
15
Мбезо
Оливье
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Тёрнер КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles Magno
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
63'
65'
71'
75'
88'
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глеснес Якоб
|1
|0.33
|Газдаг Даниэль
|1
|0.33
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|2
|0.67
|Моралес Максимильяно
|1
|0.33
|Калленс Александр
|1
|0.33
|Родригес Сантьяго
|1
|0.33
|Talles Magno
|1
|0.33
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|Тажури-Шради Исмаэль
|0
|0
|Грей Тэйвон
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|1
|0
|Монтейру Жамиру
|1
|0
|Мбезо Оливье
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|1
|1
|Моралес Максимильяно
|1
|0
|Моралес Альфредо
|1
|0
|Родригес Сантьяго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
50%
1
20%
91-120
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
1
50%
1
14%
91-120
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0
Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Америка Мехико - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2
1/4 финала
1/2 финала
Финал
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