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  3. Китай: Суперлига: Понижение: Плей-офф
Далянь Ифан
 
Позже

Стадион:
Хэнань Цзянье

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Далянь Ифан
Ничья
Хэнань Цзянье
3.15
3.24
2.41
Все Коэффициенты
1
Чжан
Чонг
16
Lei
Tong
30
Даниэльссон
Маркус
22
Yanfeng
Dong
4
Shuai
Li
11
Guowen
Sun
5
Wei
Wu
III
7
Сюйжи
Чжао
34
Zhenao
Wang
21
Боатенг
Эммануль
II
10
Ларссон
Сэм
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
25
Hao
Chen
III
5
Цао
Гу
11
Zhao
Ke
20
Boxuan
Feng
6
Шангуань
Ван
28
Ма
Ксянгью
32
Dong
Han
9
Дурадо
Энрике
7
Каранга
Фернандо
Далянь Ифан
4-4-2
Хэнань Цзянье
4-4-2

История личных встреч

Далянь Ифан
Хэнань Цзянье

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:4
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
К
2:2
С
1:1
С
2:2
С
1:2

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Далянь Ифан - Китай (до 20 лет) 2:1
Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 3:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 1:0 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 0:1 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 1:2 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 0:4 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1
Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Циндао Хайню 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 1:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 1:2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jiangyin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Далянь Ифан - Хэнань Цзянье от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2021, осталось считанные секунды.



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Лучшие коэффициенты
Далянь Ифан
Ничья
Хэнань Цзянье
3.15
3.24
2.41
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Далянь Ифан - Хэнань Цзянье онлайн


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Далянь Ифан
Хэнань Цзянье

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