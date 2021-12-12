Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Судье надоело, что Lei Tong тянет время и он наказал его горчичником

93' Даниэльссон Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Yanfeng Dong выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Huanhuan Shan оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе

90' Shuai Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Игрок из команды Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Lei Tong выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Чжан Чонг отбил мяч на угловой после удара Chen Pu из штрафной площади.

88' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Тактическая замена. Dong Han уходит с поля и его заменяет Chen Pu

86' Dong Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Shuai Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Хорошую попытку сделал Боатенг Эммануль II . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Г О О О О Л - Ларссон Сэм из команды Далянь Ифан забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

81' Шангуань Ван - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе

80' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Ming'an Cui навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Dong Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе

75' Шангуань Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

73' Судье надоело, что Каранга Фернандо тянет время и он наказал его горчичником

71' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Даниэльссон Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Игрок из команды Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Матч возобновлен

69' Yanfeng Dong на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Boxuan Feng получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

60' Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Hao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Ох, нехорошо это выглядит. Zhao Ke получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Zhao Ke на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.