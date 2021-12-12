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  3. Китай: Суперлига: Понижение: Плей-офф
Далянь Ифан
1:0
Конец матча

Стадион:
Хэнань Цзянье
0'
15' Желтая карточка
Wei Wu III
18' Желтая карточка
Hao Chen III
73' Желтая карточка
Каранга Фернандо
81' Желтая карточка
Шангуань Ван
1:0
83' Гол
Ларссон Сэм
90' Желтая карточка
Lei Tong
90'+5

Ход матча

15'
Wei Wu III
 
18'
 
Hao Chen III
46'
 
Jinbao Zhong
Ма Ксянгью
49'
 
Dilmurat Mawlanyaz
Zhao Ke
62'
 
Mohamed Turay
Boxuan Feng
73'
 
Каранга Фернандо
74'
Ming'an Cui
Сюйжи Чжао
 
74'
Qianglong Tao
Zhenao Wang
 
81'
 
Шангуань Ван
83'
Ларссон Сэм
1:0
85'
Лун Чжэн
Ларссон Сэм
 
86'
 
Haoran Wang
Hao Chen III
87'
 
Chen Pu
Dong Han
90'
Yupeng He
Guowen Sun
 
90'
Huanhuan Shan
Боатенг Эммануль
 
90'
Lei Tong
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 4 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

1
Чжан
Чонг
16
Lei
Tong
22
Yanfeng
Dong
30
Даниэльссон
Маркус
4
Shuai
Li
34
Zhenao
Wang
5
Wei
Wu
III
7
Сюйжи
Чжао
11
Guowen
Sun
21
Боатенг
Эммануль
II
10
Ларссон
Сэм
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
25
Hao
Chen
III
20
Boxuan
Feng
28
Ма
Ксянгью
6
Шангуань
Ван
11
Zhao
Ke
7
Каранга
Фернандо
9
Дурадо
Энрике
32
Dong
Han
Далянь Ифан
4-4-2
Хэнань Цзянье
3-4-3

История личных встреч

Далянь Ифан
Хэнань Цзянье

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:4
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
К
2:2
С
1:1
С
2:2
С
1:2

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Далянь Ифан - Китай (до 20 лет) 2:1
Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 3:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 1:0 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 0:1 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 1:2 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 0:4 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1
Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Циндао Хайню 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 1:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 1:2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jiangyin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье онлайн


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