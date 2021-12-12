1:0
Конец матча
Стадион: Jiangyin Stadium
15' Желтая карточкаWei Wu III
18' Желтая карточкаHao Chen III
73' Желтая карточкаКаранга Фернандо
81' Желтая карточкаШангуань Ван
1:0
83' ГолЛарссон Сэм
90' Желтая карточкаLei Tong
Ход матча
15'
18'
73'
81'
83'
1:0
85'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
4 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
16
Lei
Tong
22
Yanfeng
Dong
4
Shuai
Li
34
Zhenao
Wang
11
Guowen
Sun
10
Ларссон
Сэм
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
25
Hao
Chen
III
20
Boxuan
Feng
28
Ма
Ксянгью
11
Zhao
Ke
32
Dong
Han
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Lei TongЗащитник
-
22 Yanfeng DongЗащитник
- Защитник
-
4 Shuai LiЗащитник
-
34 Zhenao WangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Guowen SunПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ларссон СэмНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
31 Лун ЧжэнНападающий
-
-
33 Xianjun Wang
-
26 Ming'an Cui
-
14 Jiahui Huang
-
66 Yu Wang
-
13 Yaopeng Wang
-
18 Yupeng He
-
-
29 Bo Sun
-
-
Главный тренер: Хосе Гонсалес Лопес
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
-
20 Boxuan FengПолузащитник
-
28 Ма КсянгьюПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Zhao KeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Dong HanНападающий
- Запасные игроки
-
17 Yan WuВратарь
- Защитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
- Нападающий
-
18 Guoyuan Yang
-
21 Keqiang Chen
-
-
12 Chen Pu
-
-
15 Zhixuan Du
-
62 Haoran Wang
-
26 Jiahui Liu
-
Главный тренер: Antonio Gomez
История личных встреч
Далянь Ифан
Хэнань Цзянье
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Далянь Ифан
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Далянь Ифан - Китай (до 20 лет) 2:1
Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 3:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 1:0 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 0:1 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 1:2 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 0:4 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1
Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Циндао Хайню 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 1:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 1:2