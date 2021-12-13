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Гуанчжоу Фули
0:2
Конец матча

Стадион:
Чанчунь Ятай
0'
0:1
5' Гол
Erik IV
75' Желтая карточка
Jie Sun
0:2
85' Гол
Неграо Жуниор
90' Желтая карточка
Тан Лонг
90'+5

Ход матча

5'
0:1
Erik IV
73'
Zhizhao Chen
Chun Lok Than
 
75'
 
Jie Sun
76'
 
Qi Cui
Zhiyu Yan
81'
Wenjie Song
Xiaotian Yang
 
82'
 
Dilemet Tudi
Yufeng Zhang
85'
0:2
Неграо Жуниор
(Тан Лонг)
86'
Gong Zhang
Zhengyu Huang
 
86'
Yongjun Wen
Huapeng Wang
 
89'
 
Чанчэн Чэн
Неграо Жуниор
89'
 
Guang Li
Сержиньо Солер
90'
 
Тан Лонг

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
15
Pengfei
Han
18
Йи
Тенг
35
Huapeng
Wang
16
Chun
Lok
Than
36
Zhengyu
Huang
10
Tixiang
Li
27
Xiaotian
Yang
9
Tiago
De
Leonco
7
Jown
Cardona
23
Yake
Wu
6
Yu
Zhang2
5
Jie
Sun
4
Окоре
Жорес
24
Zhiyu
Yan
20
Yufeng
Zhang
10
Сержиньо
Солер
19
Jiakang
Hui
29
Тан
Лонг
9
Неграо
Жуниор
11
Erik
IV
Гуанчжоу Фули
3-5-2
Чанчунь Ятай
3-4-3

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Чанчунь Ятай

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

С
5:2
С
1:2
С
3:2
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
2:2
С
1:2
С
3:1
С
2:3
С
1:0
С
2:2
С
2:1
С
5:1

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2
Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Циндао Хайню - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Чуньцинь Лифан 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 2:2 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 2:2 Гуанчжоу Фули - Сучжоу Донву 6:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 0:4 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 3:2
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1
Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 0:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 1:2 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 5:1 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 0:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 0:3 Чанчунь Ятай - Куньшань 2:0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гуанчжоу Фули 0:2 Чанчунь Ятай онлайн


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