0:2
Конец матча
Стадион: Юесиушан
0:1
5' ГолErik IV
75' Желтая карточкаJie Sun
0:2
85' ГолНеграо Жуниор
90' Желтая карточкаТан Лонг
Ход матча
5'
0:1
75'
85'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 6
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
15
Pengfei
Han
18
Йи
Тенг
35
Huapeng
Wang
10
Tixiang
Li
23
Yake
Wu
5
Jie
Sun
24
Zhiyu
Yan
20
Yufeng
Zhang
19
Jiakang
Hui
29
Тан
Лонг
11
Erik
IV
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
15 Pengfei HanЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
35 Huapeng WangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
29 Wenjie SongНападающий
-
26 Wenhao Long
-
-
39 Yuliang Su
-
-
37 Yongjun Wen
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
- Защитник
-
5 Jie SunЗащитник
- Защитник
-
24 Zhiyu YanПолузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Jiakang HuiПолузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Нападающий
-
11 Erik IVНападающий
- Запасные игроки
-
28 Xiaotian ShiВратарь
-
16 Zhe JiangЗащитник
-
13 Чанчэн ЧэнПолузащитник
-
26 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
-
32 Guang LiПолузащитник
-
-
21 Qi Cui
-
30 Qinhan Sun
-
39 Kaiyu Mao
-
15 Dilemet Tudi
-
14 Xuesong Bai
-
27 Li Zhang II
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Гуанчжоу Фули
Чанчунь Ятай
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
14 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2
Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Циндао Хайню - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Чуньцинь Лифан 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 2:2 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 2:2 Гуанчжоу Фули - Сучжоу Донву 6:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 0:4 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 3:2
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1
Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 0:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 1:2 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 5:1 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 0:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 0:3 Чанчунь Ятай - Куньшань 2:0