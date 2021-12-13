Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Чанчунь Ятай имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Jiaqi Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Jown Cardona оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

42' Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

41' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Матч возобновлен

27' Тан Лонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Ох, нехорошо это выглядит. Yufeng Zhang получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Тан Лонг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Сержиньо Солер из команды Чанчунь Ятай направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

10' Сержиньо Солер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Г О О О О Л - Erik забивает ударом с правой ноги!

5' Плохо сыграл Pengfei Han - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

5' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Сержиньо Солер не смог попасть в створ ударом издали

2' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру