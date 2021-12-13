Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Дабао Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

43' Liyu Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Вэй Ши-Хао оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе

35' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Лю Дяньцзо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Как он промахнулся? Чжан Сювэй имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Ляо Лишэн не смог попасть в створ ударом издали

22' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Лю Хуань выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Лю Хуань выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Дабао Юй нанес удар головой, но Dianzuo Liu спокойно отбил мяч.

16' Shaocong Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Чжанг Сичже навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Силва Андерсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Liyu Yang из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

10' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Силва Андерсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Лю Хуань пробует нанести удар издали, но Dianzuo Liu держит все под контролем

1' Гао Чжуньи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.