0:0
Второй тайм: 47'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
1
Сень
Хоу
22
Дабао
Юй
19
Лю
Хуань
27
Gang
Wang
15
Tianyi
Gao
4
Ли
Лэй
10
Чжанг
Сичже
32
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
21
Гао
Чжуньи
27
Shaocong
Wu
33
Yihao
Zhong
15
Dinghao
Yan
36
Чао
Хэ
22
Чжан
Сювэй
17
Liyn
Yang
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
- Защитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
27 Gang WangПолузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
4 Ли ЛэйПолузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
29 Цзян ТаоЗащитник
-
18 Jin TaiyanЗащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
24 Fan Yang1
-
-
38 Qilong Ruan
-
39 Longfei Xie
-
20 Ziming Wang
-
28 Zhenyu He
-
Главный тренер: Билич Славен
- Основной состав
-
32 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
21 Гао ЧжуньиЗащитник
-
27 Shaocong WuЗащитник
-
33 Yihao ZhongЗащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
-
36 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Чжан СювэйПолузащитник
- Нападающий
-
17 Liyn YangНападающий
- Запасные игроки
-
13 Weiguo LiuВратарь
-
35 Сюэпэн ЛиЗащитник
-
10 Чжи ЧжэнПолузащитник
-
-
20 Shilong Wang
-
30 Dejiang Yang
-
31 Xingxian Li
-
34 Yu Hou
-
-
44 Junhao Wu
-
28 Ling Jie
-
39 Kaiyuan Tan
-
Главный тренер: Zhi Zheng
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Гуанчжоу Эвергранд
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
20 матчей
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
10%
70%
20%
2 победы 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1
Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Кавасаки Фронтале - Бэйцзин Гоань 4:0 Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3 Бэйцзин Гоань - Тэгу 0:3 Тэгу - Бэйцзин Гоань 5:0 Бэйцзин Гоань - Кавасаки Фронтале 0:7 Керес-Негрос - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 0:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 2:0 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 3:1
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Чжончуан Хэнгтай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0
Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Лунэн 2:1 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Циндао Хайню - Гуанчжоу Эвергранд 0:6 Гуанчжоу Эвергранд - Чуньцинь Лифан 3:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Порт 1:5 Серезо Осака - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Китчи - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Китчи 0:1 Порт - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Серезо Осака 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 2:0 Шаньдун Лунэн - Гуанчжоу Эвергранд 1:0