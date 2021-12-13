Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Бэйцзин Гоань вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Liyu Yang нанес удар головой, но Хоу Сен спокойно отбил мяч.

92' Рефери не любит споров - именно за это Славен Билич сейчас получил желтую

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Матч возобновлен

90' Дабао Юй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе

89' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Хорошую попытку сделал Чжан Сювэй . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Shaocong Wu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Лю Дяньцзо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Чи Чжунго нанес удар издали, а Dianzuo Liu отбил его обратно в игру!

75' Чжанг Сичже из команды Бэйцзин Гоань сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

75' Dinghao Yan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Ляо Лишэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Shaocong Wu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Ляо Лишэн не смог попасть в створ ударом издали

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Чао Хэ получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Чао Хэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Силва Андерсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Силва Андерсон нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

66' Dianzuo Liu не дал случится голу! Силва Андерсон должен был забивать, но Dianzuo Liu сделал отличный сейв

65' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Tianyi Gao не смог попасть в створ ударом издали

64' Ли Лэй нанес удар, мяч был парирован, но Dianzuo Liu не удержал его в руках.

63' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Чжан Сювэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Гао Чжуньи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Сень Хоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Штрафной исполнил Ляо Лишэн , после его удара Хоу Сен сделал классный сейв. Угловой

58' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Вэй Ши-Хао не смог попасть в створ ударом издали

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Ли Лэй получил желтую карточку от судьи

50' Tianyi Gao получил желтую карточку от судьи

48' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Liyu Yang не смог попасть в створ ударом издали

46' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля