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Бэйцзин Гоань
1:0
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0'
50' Желтая карточка
Tianyi Gao
51' Желтая карточка
Ли Лэй
1:0
82' Гол
Жанг Юнинг
90' Желтая карточка
Славен Билич
90'+5

Ход матча

50'
Tianyi Gao
 
51'
Ли Лэй
 
80'
 
Сюэпэн Ли
Ханьвэнь Дэн
82'
Yongjing Cao
Чжанг Сичже
 
82'
Жанг Юнинг
(Tianyi Gao)
1:0
86'
Ziming Wang
Силва Андерсон
 
87'
 
Yu Hou
Чао Хэ
87'
 
Ling Jie
Чжан Сювэй
90'
 
Kaiyuan Tan
Dinghao Yan
90'
Fan Yang1
Дабао Юй
 
90'
Славен Билич
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

1
Сень
Хоу
16
Цзинь
Пэнксян
22
Дабао
Юй
19
Лю
Хуань
27
Gang
Wang
15
Tianyi
Gao
6
Чи
Чжунго
4
Ли
Лэй
10
Чжанг
Сичже
9
Жанг
Юнинг
11
Силва
Андерсон
32
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
21
Гао
Чжуньи
27
Shaocong
Wu
33
Yihao
Zhong
15
Dinghao
Yan
36
Чао
Хэ
6
Ляо
Лишэн
22
Чжан
Сювэй
7
Вэй
Ши-Хао
17
Liyn
Yang
Бэйцзин Гоань
3-4-1-2
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-1-2

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Гуанчжоу Эвергранд

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

20 матчей

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

10%
70%
20%
2 победы 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

История матчей

С
3:1
С
0:0
С
1:3
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
0:0
К
1:2
К
2:1
С
0:3
С
0:2
С
0:0
С
0:1
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
2:3

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1
Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Кавасаки Фронтале - Бэйцзин Гоань 4:0 Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3 Бэйцзин Гоань - Тэгу 0:3 Тэгу - Бэйцзин Гоань 5:0 Бэйцзин Гоань - Кавасаки Фронтале 0:7 Керес-Негрос - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 0:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 2:0 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 3:1
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Чжончуан Хэнгтай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0
Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Лунэн 2:1 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Циндао Хайню - Гуанчжоу Эвергранд 0:6 Гуанчжоу Эвергранд - Чуньцинь Лифан 3:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Порт 1:5 Серезо Осака - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Китчи - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Китчи 0:1 Порт - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Серезо Осака 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 2:0 Шаньдун Лунэн - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guangzhou Higher Education Mega Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд онлайн


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