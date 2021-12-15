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  3. Китай: Суперлига: Понижение: Плей-офф
Хэнань Цзянье
1:1
Конец матча

Стадион:
Тянцзинь Тэда
0'
42' Желтая карточка
Каранга Фернандо
53' Желтая карточка
Chen Pu
56' Желтая карточка
Jiarun Gao
58' Желтая карточка
Yumiao Qian
1:0
66' Гол
Каранга Фернандо
71' Желтая карточка
Jinbao Zhong
1:0
89' Не забитый пенальти
Magno Cruz I
1:1
89' Гол
Magno Cruz I
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Jingqi Fang
90'+9

Ход матча

22'
 
Yumiao Qian
Zihao Yang
42'
Каранга Фернандо
 
53'
Chen Pu
 
56'
 
Jiarun Gao
58'
 
Yumiao Qian
66'
Каранга Фернандо
(Chen Pu)
1:0
69'
 
Yan Shi
Yingjie Zhao
69'
 
Weijun Xie
Илоки Жюль
71'
Jinbao Zhong
 
83'
Mohamed Turay
Дурадо Энрике
 
83'
Dong Han
Dilmurat Mawlanyaz
 
85'
 
Yuanjie Su
Jianan Wang
89'
1:0
Magno Cruz I
89'
1:1
Magno Cruz I
90'
 
Jingqi Fang

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

19
Guoming
Wang
33
Dilmurat
Mawlanyaz
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
3
Yuhao
Zhao
12
Chen
Pu
29
Ivo
I
62
Haoran
Wang
30
Jinbao
Zhong
9
Дурадо
Энрике
7
Каранга
Фернандо
22
Jingqi
Fang
20
Jianan
Wang
21
Yangyang
Jin
44
Кадар
Томаш
37
Zihao
Yang
10
Вейинович
Марко
6
Jiarun
Gao
8
Yingjie
Zhao
29
Ба
Дунь
17
Илоки
Жюль
12
Magno
Cruz
I
Хэнань Цзянье
5-3-2
Тянцзинь Тэда
4-4-2

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Тянцзинь Тэда

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

25 матчей

20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

12%
56%
32%
3 победы 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
5 побед 15 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
2:3
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
0:0

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0
Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Циндао Хайню 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 1:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:0
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0
Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:6 Тянцзинь Тэда - Цзянсу Сунин 0:0 Цзянсу Сунин - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 5:1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suzhou Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда онлайн


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