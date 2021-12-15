Второй тайм

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

97' Матч возобновлен

96' После проверки VAR рефери поменял решение - Хэнань Цзянье не будет бить пенальти!

93' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

92' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Кадар Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Г О О О О О О Л - Магно из команды Тянцзинь Тэда с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

89' После проверки VAR судья не изменил решения - Тянцзинь Тэда пробьет пенальти!

87' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

87' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Матч возобновлен

84' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

84' Jinbao Zhong выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Вейинович Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Dong Han наказан за толчок Jianan Wang

83' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Dilmurat Mawlanyaz получил травму и заменен. Dong Han выходит на поле.

82' Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Dilmurat Mawlanyaz получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Тянцзинь Тэда пробьет пенальти!

75' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

74' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Шунич Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Вейинович Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Yuhao Zhao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Jinbao Zhong совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

70' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Команда Хэнань Цзянье забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

66' Кадар Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Chen Pu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Отличные скиллы показывает Каранга Фернандо , обводя своих соперников

64' Матч возобновлен

62' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

62' Haoran Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

61' Jingqi Fang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Матч возобновлен

59' Chen Pu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Yumiao Qian совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Магно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Jiarun Gao совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

55' Вейинович Марко пробил со штрафного прямо в стенку

54' Магно нанес удар, но тот был заблокирован.

54' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Chen Pu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Кадар Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Магно из команды Тянцзинь Тэда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

49' Матч возобновлен

49' Шунич Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Вейинович Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Ох, нехорошо это выглядит. Магно получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Магно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника