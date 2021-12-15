1:1
Конец матча
Стадион: Suzhou Olympic Sports Centre
42' Желтая карточкаКаранга Фернандо
53' Желтая карточкаChen Pu
56' Желтая карточкаJiarun Gao
58' Желтая карточкаYumiao Qian
1:0
66' ГолКаранга Фернандо
71' Желтая карточкаJinbao Zhong
1:0
89' Не забитый пенальтиMagno Cruz I
1:1
89' ГолMagno Cruz I
90' Undefined phrase: football_event_Jingqi Fang
Ход матча
42'
53'
56'
58'
66'
1:0
69'
69'
71'
89'
1:0
89'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
12
Chen
Pu
29
Ivo
I
62
Haoran
Wang
30
Jinbao
Zhong
22
Jingqi
Fang
20
Jianan
Wang
21
Yangyang
Jin
44
Кадар
Томаш
37
Zihao
Yang
29
Ба
Дунь
17
Илоки
Жюль
12
Magno
Cruz
I
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
- Защитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Защитник
-
12 Chen PuЗащитник
-
29 Ivo IПолузащитник
-
62 Haoran WangПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Yan WuВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Zhixuan Du
-
-
18 Guoyuan Yang
-
21 Keqiang Chen
-
26 Jiahui Liu
-
32 Dong Han
-
-
Главный тренер: Antonio Gomez
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
-
20 Jianan WangЗащитник
-
21 Yangyang JinЗащитник
-
44 Кадар ТомашЗащитник
-
37 Zihao YangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
17 Илоки ЖюльНападающий
-
12 Magno Cruz IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
- Защитник
-
28 Wangsong TanЗащитник
- Полузащитник
-
-
11 Weijun Xie
-
23 Yumiao Qian
-
31 Kerui Chen
-
32 Yuanjie Su
-
33 Yue Song
-
40 Yan Shi
-
Главный тренер: Genwei Yu
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Тянцзинь Тэда
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед
25 матчей
20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
12%
56%
32%
3 победы 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
5 побед 15 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0
Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Циндао Хайню 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 1:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:0
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0
Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:6 Тянцзинь Тэда - Цзянсу Сунин 0:0 Цзянсу Сунин - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 5:1