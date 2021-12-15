1:1
Конец матча
Стадион: Jiangyin Stadium
4' Желтая карточкаYiming Yang
0:1
29' ГолДумбуя Лонсана
62' Желтая карточкаDenny Wang
1:1
76' ГолOscar Taty Maritu
85' Желтая карточкаДумбуя Лонсана
90' Желтая карточкаOscar Taty Maritu
90' Красная карточкаAndre Koupouleni Senghor
90' Красная карточкаChengjian Liao
Ход матча
4'
29'
0:1
62'
69'
70'
76'
81'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
2 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
14
Puliang
Shao
23
Yiming
Yang
30
Yang
Liu
II
16
Kaimu
Zheng
22
Hao
Guo
11
Се
Пэнфэй
19
Чэн
Цзэн
18
Denny
Wang
22
Йонич
Матей
38
Jiabao
Wen
21
Baojie
Zhu
33
Haijian
Wang
37
Shilin
Sun
28
Цао
Юньдин
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
- Полузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Се ПэнфэйНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
18 Zhiyun ZhengЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jing LuoПолузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Xinyu Liu1
-
27 Fuyu Ma
-
-
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
- Основной состав
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
-
18 Denny WangЗащитник
-
22 Йонич МатейЗащитник
- Защитник
-
38 Jiabao WenЗащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Ли ШуайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Yunqiu LiЗащитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ханчао ЮПолузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
- Нападающий
-
-
15 Xu Yang I
-
Главный тренер: Mao Yijun
История личных встреч
Шицзячжуан
Шанхай Шеньхуа
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Лунэн - Шицзячжуан 2:1
Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Лунэн 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чуньцинь Лифан - Шицзячжуан 2:2 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:0 Циндао Хайню - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:2 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 0:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:2
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Sichuan Minzu 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 0:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 3:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 1:3