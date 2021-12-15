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  3. Китай: Суперлига: Понижение: Плей-офф
Шицзячжуан
1:1
Конец матча

Стадион:
Шанхай Шеньхуа
0'
4' Желтая карточка
Yiming Yang
0:1
29' Гол
Думбуя Лонсана
62' Желтая карточка
Denny Wang
1:1
76' Гол
Oscar Taty Maritu
85' Желтая карточка
Думбуя Лонсана
90' Желтая карточка
Oscar Taty Maritu
90' Красная карточка
Andre Koupouleni Senghor
90' Красная карточка
Chengjian Liao
90'+6

Ход матча

4'
Yiming Yang
 
29'
0:1
Думбуя Лонсана
(Denny Wang)
29'
Sabit Abdusalam
Kaimu Zheng
 
46'
 
Синьли Пэн
Haijian Wang
62'
 
Denny Wang
69'
 
Lu Zhang I
Denny Wang
70'
 
Ханчао Ю
Цао Юньдин
75'
Xiangshuo Zhang
Zihao Yan
 
75'
Andre Koupouleni Senghor
Bughrahan Iskandar
 
76'
Oscar Taty Maritu
1:1
81'
 
Jinhao Bi
Baojie Zhu
85'
 
Думбуя Лонсана
87'
 
Xu Yang I
Межеевски Адриан
90'
Zhongliu Chen
Hao Guo
 
90'
Oscar Taty Maritu
 
90'
Andre Koupouleni Senghor
 
90'
Chengjian Liao
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 2 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

14
Puliang
Shao
23
Yiming
Yang
13
Сунзу
Стоппила
30
Yang
Liu
II
19
Chengjian
Liao
16
Kaimu
Zheng
22
Hao
Guo
5
Zihao
Yan
11
Се
Пэнфэй
39
Oscar
Taty
Maritu
37
Bughrahan
Iskandar
19
Чэн
Цзэн
18
Denny
Wang
22
Йонич
Матей
2
Aidi
Fulang
Xisi
38
Jiabao
Wen
21
Baojie
Zhu
33
Haijian
Wang
37
Shilin
Sun
28
Цао
Юньдин
9
Межеевски
Адриан
14
Думбуя
Лонсана
Шицзячжуан
3-4-3
Шанхай Шеньхуа
4-4-2

История личных встреч

Шицзячжуан
Шанхай Шеньхуа

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
0:0

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Лунэн - Шицзячжуан 2:1
Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Лунэн 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чуньцинь Лифан - Шицзячжуан 2:2 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:0 Циндао Хайню - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:2 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 0:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:2
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Sichuan Minzu 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 0:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 3:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 1:3
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jiangyin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа онлайн


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