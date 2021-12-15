Второй тайм

96' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Chengjian Liao оказался удален с поля

95' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Andre Koupouleni Senghor оказался удален с поля

93' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Синьли Пэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Синьли Пэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Думбуя Лонсана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Думбуя Лонсана предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Sabit Abdusalam навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Рефери не любит споров - именно за это Думбуя Лонсана сейчас получил желтую

84' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Матч возобновится спорным мячом

83' Aidi Fulangxisi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Головой пробил Oscar Taty Maritu , но голкипер отбил его в поле!

80' Цзэн Чэн отбил мяч на угловой после удара Chengjian Liao из штрафной площади.

79' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Думбуя Лонсана нанес удар головой, но Puliang Shao перевел мяч на угловой!

78' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Команда Шицзячжуан сравняла счет! Игра продолжается!

76' Матч возобновлен

76' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

76' Плохо сыграл Aidi Fulangxisi - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

76' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Sabit Abdusalam навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Yiming Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

63' Матч возобновлен

62' Denny Wang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновлен

58' Aidi Fulangxisi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Zihao Yan оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Zihao Yan из команды Шицзячжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

52' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

47' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля