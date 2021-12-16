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Шанхай СИПГ
1:0
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0'
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Оскар дос Сантос
1:0
15' Гол
Вэньцзюнь Люй
42' Желтая карточка
Паулиньо Пауло
44' Желтая карточка
Gong Zhang
46' Желтая карточка
Tixiang Li
80' Желтая карточка
Оскар дос Сантос
80' Желтая карточка
Pengfei Han
90'+4

Ход матча

11'
Оскар дос Сантос
 
15'
Вэньцзюнь Люй
(Паулиньо Пауло)
1:0
42'
Паулиньо Пауло
 
44'
 
Gong Zhang
46'
 
Tixiang Li
66'
 
Tiago De Leonco
Wenjie Song
71'
 
Huapeng Wang
Zhengyu Huang
71'
 
Yongjun Wen
Tixiang Li
71'
 
Xiaotian Yang
Jown Cardona
78'
Ли Шенглонг
Муй Аарон
 
79'
Ablahan Haliq
Zhurun Liu
 
80'
Оскар дос Сантос
 
80'
 
Pengfei Han
83'
Muzepper Mirahmetjan
Паулиньо Пауло
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Цзюнь-Лин
Янь
15
Shenyuan
Li
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
4
Шэньчао
Ван
19
Муй
Аарон
11
Вэньцзюнь
Люй
9
Паулиньо
Пауло
8
Оскар
дос
Сантос
33
Zhurun
Liu
22
Jiaqi
Han
36
Zhengyu
Huang
19
Jihong
Jiang
15
Pengfei
Han
18
Йи
Тенг
5
Ruibao
Hu
16
Chun
Lok
Than
4
Gong
Zhang
10
Tixiang
Li
7
Jown
Cardona
29
Wenjie
Song
Шанхай СИПГ
4-2-3-1
Гуанчжоу Фули
5-4-1

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Гуанчжоу Фули

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

16 матчей

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
2:5
С
1:2
С
1:1
С
3:3
К
1:0
С
1:0
С
2:3
Р
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
0:3
С
0:0

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0
Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Кайя 0:1 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 3:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:1
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 1:3
Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Циндао Хайню - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Чуньцинь Лифан 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 2:2 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 2:2 Гуанчжоу Фули - Сучжоу Донву 6:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 0:4 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guangzhou Higher Education Mega Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Шанхай СИПГ 1:0 Гуанчжоу Фули онлайн


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