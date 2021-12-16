Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Шанхай СИПГ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ruibao Hu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Вэньцзюнь Люй имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

25' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

15' Г О О О О Л - Вэньцзюнь Люй забивает с левой ноги!

13' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Шанхай СИПГ , будет отменен из-за фола.

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

10' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Хорошую попытку сделал Паулиньо Пауло . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Джианг Джихон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Отличные скиллы показывает Паулиньо Пауло , обводя своих соперников

4' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Shenyuan Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.