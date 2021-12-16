1:0
Конец матча
11' Undefined phrase: football_event_Оскар дос Сантос
1:0
15' ГолВэньцзюнь Люй
42' Желтая карточкаПаулиньо Пауло
44' Желтая карточкаGong Zhang
46' Желтая карточкаTixiang Li
80' Желтая карточкаОскар дос Сантос
80' Желтая карточкаPengfei Han
Ход матча
11'
15'
1:0
42'
44'
46'
78'
80'
80'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
11 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
15
Shenyuan
Li
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
19
Муй
Аарон
33
Zhurun
Liu
22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
15
Pengfei
Han
18
Йи
Тенг
10
Tixiang
Li
29
Wenjie
Song
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Shenyuan LiЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
- Полузащитник
-
19 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Zhurun LiuНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
3 Rui YuЗащитник
-
23 Хуань ФуЗащитник
- Полузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
-
39 Jinghang HuНападающий
-
14 Ли ШенглонгНападающий
- Нападающий
-
12 Wei Chen2
-
27 Wei Zhang I
-
-
17 Binbin Chen
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
- Защитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
15 Pengfei HanЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Wenjie SongНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Wenhao Long
-
-
39 Yuliang Su
-
37 Yongjun Wen
-
35 Huapeng Wang
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Гуанчжоу Фули
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
16 матчей
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0
Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Кайя 0:1 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 3:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:1
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 1:3
Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Циндао Хайню - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Чуньцинь Лифан 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 2:2 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 2:2 Гуанчжоу Фули - Сучжоу Донву 6:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 0:4 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3