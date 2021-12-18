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  3. Китай: Суперлига: Понижение: Плей-офф
Ухань Цзалл
1:1
Конец матча

Стадион:
Хэнань Цзянье
0'
32' Желтая карточка
Yun Liu
0:1
86' Гол
Каранга Фернандо
87' Желтая карточка
Honglue Zhao
89' Желтая карточка
Guoming Wang
1:1
90' Гол в свои ворота
Каранга Фернандо
90'+5

Ход матча

32'
Yun Liu
 
73'
Chongqiu Ye
Yun Liu
 
73'
Rafael VII
Zichang Huang
 
86'
0:1
Каранга Фернандо
(Шунич Тони)
87'
Honglue Zhao
 
89'
 
Mohamed Turay
Дурадо Энрике
89'
 
Guoming Wang
90'
Chen Yuhao
Hao Fang
 
90'
Каранга Фернандо
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

1
Zhifeng
Wang
22
Junjian
Liao
27
Boyu
Yang
21
Yang
Li3
18
Hao
Fang
28
Цзюньминь
Хао
5
Yinong
Tian
3
Honglue
Zhao
11
Zichang
Huang
44
Лопес
Андерсон
26
Yun
Liu
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
3
Yuhao
Zhao
33
Dilmurat
Mawlanyaz
29
Ivo
I
6
Шангуань
Ван
30
Jinbao
Zhong
12
Chen
Pu
7
Каранга
Фернандо
9
Дурадо
Энрике
Ухань Цзалл
3-4-3
Хэнань Цзянье
3-5-2

История личных встреч

Ухань Цзалл
Хэнань Цзянье

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
0:0

Результаты последних матчей

Ухань Цзалл
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Ухань Цзалл - Шаньдун Лунэн 0:1 Шаньдун Лунэн - Ухань Цзалл 2:0
Ухань Цзалл - Циндао Хайню 4:0 Ухань Цзалл - Дандонг Тэнгюэ 7:0 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 0:2 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 1:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0
Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Циндао Хайню 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 1:1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kunshan Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ухань Цзалл 1:1 Хэнань Цзянье онлайн


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