Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Матч остановлен

93' Г О О О О Л - Каранга Фернандо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

92' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Тактическая замена. Hao Fang уходит с поля и его заменяет Yuhao Chen

92' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Hao Fang из команды Ухань Цзалл отправил кросс в штрафную...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Ванг Гуоминг получает желтую карточку за неспортивное поведение

89' Ох, нехорошо это выглядит. Дурадо Энрике получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Дурадо Энрике на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Жао Хонглуе получает желтую карточку за неспортивное поведение

87' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Матч возобновлен

86' Г О О О О Л - Каранга Фернандо забивает с правой ноги!

86' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хэнань Цзянье будет все-таки засчитан.

85' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

84' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Yang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Ян Бо Ю получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Ян Бо Ю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Оливио да Роса Иво пробует нанести удар издали, но Zhifeng Wang держит все под контролем

77' Zhifeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Zhifeng Wang взял и забрал мяч на выходе

74' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновится спорным мячом

72' Ох, нехорошо это выглядит. Каранга Фернандо получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Каранга Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Junjian Liao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Chen Pu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Yang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Yang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Дурадо Энрике нанес удар головой, но Zhifeng Wang спокойно отбил мяч.

53' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Дурадо Энрике не смог попасть в створ ударом издали

51' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

49' Хорошую попытку сделал Каранга Фернандо . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Шунич Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Yang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота