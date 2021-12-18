1:1
Конец матча
Стадион: Kunshan Sports Center
32' Желтая карточкаYun Liu
0:1
86' ГолКаранга Фернандо
87' Желтая карточкаHonglue Zhao
89' Желтая карточкаGuoming Wang
1:1
90' Гол в свои воротаКаранга Фернандо
Ход матча
32'
73'
86'
0:1
87'
89'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 7
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
22
Junjian
Liao
27
Boyu
Yang
21
Yang
Li3
18
Hao
Fang
26
Yun
Liu
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
29
Ivo
I
30
Jinbao
Zhong
12
Chen
Pu
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Junjian LiaoЗащитник
-
27 Boyu YangЗащитник
-
21 Yang Li3Защитник
-
18 Hao FangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Yun LiuНападающий
- Запасные игроки
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
6 Chao LiЗащитник
-
33 Chongqiu YeЗащитник
-
20 Hang LiПолузащитник
-
13 Сюшэн ДунНападающий
-
23 Гао Сян
-
7 Yi Luo
-
-
-
32 Chen Yuhao
-
37 Junxian Liu
-
45 Guoyu Lin
-
Главный тренер: Jinyu Li
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ivo IПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
12 Chen PuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Yan WuВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
- Полузащитник
-
20 Boxuan FengПолузащитник
- Нападающий
-
11 Zhao Ke
-
-
18 Guoyuan Yang
-
21 Keqiang Chen
-
26 Jiahui Liu
-
32 Dong Han
-
62 Haoran Wang
-
Главный тренер: Antonio Gomez
История личных встреч
Ухань Цзалл
Хэнань Цзянье
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ухань Цзалл
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Ухань Цзалл - Шаньдун Лунэн 0:1 Шаньдун Лунэн - Ухань Цзалл 2:0
Ухань Цзалл - Циндао Хайню 4:0 Ухань Цзалл - Дандонг Тэнгюэ 7:0 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 0:2 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 1:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0
Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Циндао Хайню 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 1:1