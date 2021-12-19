Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

48' Команда Гуанчжоу Фули играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

46' Рефери не любит споров - именно за это Xiaotian Yang сейчас получил желтую

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Gong Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Какой промах! Силва Андерсон имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

41' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

40' Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Г О О О О Л - Tiago Leonco забивает с правой ноги!

35' Глупую желтую получил Tianyi Gao за то, что отбил ногой мяч после свистка

35' Силва Андерсон имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

35' Отличные скиллы показывает Силва Андерсон , обводя своих соперников

35' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

28' Силва Андерсон не смог попасть в створ ударом издали

26' Ох, нехорошо это выглядит. Gong Zhang получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Gong Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

23' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Чжанг Сичже не смог попасть в створ ударом издали

18' Ruibao Hu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Taiyan Jin получил желтую карточку от судьи

15' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Tiago Leonco на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Чжанг Сичже пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han ловит мяч

12' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

10' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Гуанчжоу Фули нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

10' Отличный командный гол!

8' Г О О О О Л - Gong Zhang забивает с правой ноги!

8' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Жанг Юнинг не смог попасть в створ ударом издали

6' Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе

6' Силва Андерсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Г О О О О Л - Jown Cardona забивает с правой ноги!

3' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Цзинь Пэнксян не смог попасть в створ ударом издали

2' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру