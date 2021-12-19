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  3. Китай: Суперлига: .Чемпионшип: Плей-офф
Гуанчжоу Фули
4:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Бэйцзин Гоань
0'
1:0
3' Гол
Jown Cardona
2:0
8' Гол
Gong Zhang
17' Желтая карточка
Jin Taiyan
35' Желтая карточка
Tianyi Gao
3:0
37' Гол
Tiago De Leonco
45' Желтая карточка
Xiaotian Yang
4:0
64' Пенальти
Jown Cardona
68' Желтая карточка
Цзинь Пэнксян
72'

Ход матча

3'
Jown Cardona
(Chun Lok Than)
1:0
8'
Gong Zhang
(Jown Cardona)
2:0
17'
 
Jin Taiyan
28'
Zhengyu Huang
Ruibao Hu
 
35'
 
Tianyi Gao
37'
Tiago De Leonco
(Chun Lok Than)
3:0
45'
Xiaotian Yang
 
46'
 
Guobo Liu
Ли Лэй
46'
 
Yongjing Cao
Tianyi Gao
64'
 
Ziming Wang
Силва Андерсон
64'
 
Пяо Чэн
Чжанг Сичже
64'
Jown Cardona
4:0
68'
 
Цзинь Пэнксян

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Фули
Ничья
Бэйцзин Гоань
6.14
4.04
35.00
Все Коэффициенты
22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
15
Pengfei
Han
18
Йи
Тенг
35
Huapeng
Wang
4
Gong
Zhang
27
Xiaotian
Yang
5
Ruibao
Hu
16
Chun
Lok
Than
9
Tiago
De
Leonco
7
Jown
Cardona
1
Сень
Хоу
16
Цзинь
Пэнксян
24
Fan
Yang1
19
Лю
Хуань
18
Jin
Taiyan
6
Чи
Чжунго
15
Tianyi
Gao
4
Ли
Лэй
11
Силва
Андерсон
10
Чжанг
Сичже
9
Жанг
Юнинг
Гуанчжоу Фули
3-4-1-2
Бэйцзин Гоань
3-4-3

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Бэйцзин Гоань

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

17 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:4
С
3:2
С
0:3
К
0:3
К
5:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
2:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
6:0
С
2:1
С
0:1

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1
Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Циндао Хайню - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Чуньцинь Лифан 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 2:2 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 2:2 Гуанчжоу Фули - Сучжоу Донву 6:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 0:4
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шаньдун Лунэн - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2
Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Кавасаки Фронтале - Бэйцзин Гоань 4:0 Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3 Бэйцзин Гоань - Тэгу 0:3 Тэгу - Бэйцзин Гоань 5:0 Бэйцзин Гоань - Кавасаки Фронтале 0:7 Керес-Негрос - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 0:2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Фули
Ничья
Бэйцзин Гоань
6.14
4.04
35.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гуанчжоу Фули 4:0 Бэйцзин Гоань онлайн


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