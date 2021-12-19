5:0
Конец матча
Стадион: Юесиушан
1:0
3' ГолJown Cardona
2:0
8' ГолGong Zhang
16' Желтая карточкаJin Taiyan
35' Желтая карточкаTianyi Gao
3:0
37' ГолTiago De Leonco
45' Желтая карточкаXiaotian Yang
4:0
64' ПенальтиJown Cardona
68' Желтая карточкаЦзинь Пэнксян
5:0
82' ГолTiago De Leonco
90' Желтая карточкаЛю Хуань
Ход матча
3'
1:0
8'
2:0
16'
35'
37'
3:0
45'
63'
64'
4:0
68'
76'
82'
5:0
90'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
1 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 7
-
0 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
15
Pengfei
Han
18
Йи
Тенг
35
Huapeng
Wang
1
Сень
Хоу
24
Fan
Yang1
19
Лю
Хуань
18
Jin
Taiyan
15
Tianyi
Gao
4
Ли
Лэй
10
Чжанг
Сичже
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
15 Pengfei HanЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
35 Huapeng WangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Wenhao Long
-
-
37 Yongjun Wen
-
39 Yuliang Su
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
- Защитник
-
24 Fan Yang1Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
-
4 Ли ЛэйПолузащитник
- Нападающий
-
10 Чжанг СичжеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
29 Цзян ТаоЗащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
26 Yang Bai
-
-
38 Qilong Ruan
-
32 Guobo Liu
-
39 Longfei Xie
-
20 Ziming Wang
-
28 Zhenyu He
-
Главный тренер: Dean Racunica
История личных встреч
Гуанчжоу Фули
Бэйцзин Гоань
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
17 матчей
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1
Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Циндао Хайню - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Чуньцинь Лифан 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 2:2 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 2:2 Гуанчжоу Фули - Сучжоу Донву 6:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 0:4
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шаньдун Лунэн - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2
Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Кавасаки Фронтале - Бэйцзин Гоань 4:0 Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3 Бэйцзин Гоань - Тэгу 0:3 Тэгу - Бэйцзин Гоань 5:0 Бэйцзин Гоань - Кавасаки Фронтале 0:7 Керес-Негрос - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 0:2