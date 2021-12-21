Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Чжу Чэньцзе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

43' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ханчао Ю нанес удар в каркас ворот!

41' Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Denny Wang из команды Шанхай Шеньхуа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

40' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Haoran Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Матч возобновлен

33' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

32' Xin Luo из команды Хэнань Цзянье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

32' Думбуя Лонсана нанес удар головой, но Ванг Гуоминг спокойно отбил мяч.

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Жу Баожие из команды Шанхай Шеньхуа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

25' Матч возобновится спорным мячом

24' Ох, нехорошо это выглядит. Йонич Матей получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Йонич Матей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Чжу Чэньцзе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

21' Матч возобновлен

20' Каранга Фернандо получает желтую карточку за неспортивное поведение

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Хорошую попытку сделал Думбуя Лонсана . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Думбуя Лонсана нанес удар, мяч был парирован, но Ванг Гуоминг не удержал его в руках.

20' ШАНС! Думбуя Лонсана вышел один на один с голкипером...

20' Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Шунич Тони получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Шунич Тони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Дурадо Энрике получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Каранга Фернандо нанес удар головой, но Цзэн Чэн спокойно отбил мяч.

8' Каранга Фернандо нанес удар издали, а Цзэн Чэн отбил его обратно в игру!

8' ШАНС! Каранга Фернандо вышел один на один с голкипером...

7' Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе

6' Плохо сыграл Йонич Матей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

4' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.