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  3. Китай: Суперлига: Понижение: Плей-офф
Хэнань Цзянье
0:0
Перерыв

Стадион:
Шанхай Шеньхуа
0'
20' Желтая карточка
Каранга Фернандо
21' Желтая карточка
Чжу Чэньцзе
35' Желтая карточка
Haoran Wang

Ход матча

20'
Каранга Фернандо
 
21'
 
Чжу Чэньцзе
35'
Haoran Wang
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хэнань Цзянье
Ничья
Шанхай Шеньхуа
5.00
3.54
2.27
Все Коэффициенты
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
62
Haoran
Wang
20
Boxuan
Feng
4
Xin
Luo
6
Шангуань
Ван
29
Ivo
I
12
Chen
Pu
9
Дурадо
Энрике
7
Каранга
Фернандо
19
Чэн
Цзэн
18
Denny
Wang
22
Йонич
Матей
5
Чжу
Чэньцзе
23
Jiajun
Bai
21
Baojie
Zhu
12
У
Си
37
Shilin
Sun
11
Ханчао
Ю
9
Межеевски
Адриан
14
Думбуя
Лонсана
Хэнань Цзянье
3-5-2
Шанхай Шеньхуа
4-4-2

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Шанхай Шеньхуа

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

24 матча

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

8.3%
54.2%
37.5%
2 победы 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:0
С
0:0
С
3:2
С
1:2
С
0:2
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
2:0
С
0:2
С
2:0

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4
Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Циндао Хайню 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан - Хэнань Цзянье 3:2
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Sichuan Minzu 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 0:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 3:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:1
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Лучшие коэффициенты
Хэнань Цзянье
Ничья
Шанхай Шеньхуа
5.00
3.54
2.27
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