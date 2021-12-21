0:0
Перерыв
Стадион: Jiangyin Stadium
20' Желтая карточкаКаранга Фернандо
21' Желтая карточкаЧжу Чэньцзе
35' Желтая карточкаHaoran Wang
Ход матча
20'
21'
35'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
62
Haoran
Wang
20
Boxuan
Feng
4
Xin
Luo
29
Ivo
I
12
Chen
Pu
19
Чэн
Цзэн
18
Denny
Wang
22
Йонич
Матей
23
Jiajun
Bai
21
Baojie
Zhu
12
У
Си
37
Shilin
Sun
11
Ханчао
Ю
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
62 Haoran WangЗащитник
-
20 Boxuan FengПолузащитник
-
4 Xin LuoПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ivo IПолузащитник
-
12 Chen PuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Yan WuВратарь
- Защитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Zhao Ke
-
18 Guoyuan Yang
-
21 Keqiang Chen
-
26 Jiahui Liu
-
-
-
32 Dong Han
-
Главный тренер: Antonio Gomez
- Основной состав
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
-
18 Denny WangЗащитник
-
22 Йонич МатейЗащитник
- Защитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
-
12 У СиПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
11 Ханчао ЮПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
25 Синьли ПэнНападающий
- Нападающий
-
1 Zhen Ma
-
33 Haijian Wang
-
38 Jiabao Wen
-
15 Xu Yang I
-
-
-
Главный тренер: Mao Yijun
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Шанхай Шеньхуа
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
24 матча
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
8.3%
54.2%
37.5%
2 победы 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4
Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Циндао Хайню 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан - Хэнань Цзянье 3:2
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Sichuan Minzu 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 0:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 3:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:1