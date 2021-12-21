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  3. Китай: Суперлига: Понижение: Плей-офф
Хэнань Цзянье
2:0
Конец матча

Стадион:
Шанхай Шеньхуа
0'
20' Желтая карточка
Каранга Фернандо
21' Желтая карточка
Чжу Чэньцзе
35' Желтая карточка
Haoran Wang
1:0
61' Гол
Дурадо Энрике
70' Желтая карточка
Baojie Zhu
76' Желтая карточка
Думбуя Лонсана
76' Желтая карточка
Xin Luo
2:0
90' Пенальти
Дурадо Энрике
90'+6

Ход матча

20'
Каранга Фернандо
 
21'
 
Чжу Чэньцзе
35'
Haoran Wang
 
46'
Dilmurat Mawlanyaz
Boxuan Feng
 
58'
Jinbao Zhong
Haoran Wang
 
61'
Дурадо Энрике
1:0
66'
 
Минцзянь Чжао
Ханчао Ю
66'
 
Lu Zhang I
Denny Wang
70'
 
Baojie Zhu
76'
 
Думбуя Лонсана
76'
Xin Luo
 
77'
 
Xu Yang I
Межеевски Адриан
77'
 
Синьли Пэн
Shilin Sun
90'
Дурадо Энрике
2:0
90'
Yuhao Zhao
Ivo I
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
62
Haoran
Wang
20
Boxuan
Feng
4
Xin
Luo
6
Шангуань
Ван
29
Ivo
I
12
Chen
Pu
9
Дурадо
Энрике
7
Каранга
Фернандо
19
Чэн
Цзэн
18
Denny
Wang
22
Йонич
Матей
5
Чжу
Чэньцзе
23
Jiajun
Bai
21
Baojie
Zhu
12
У
Си
37
Shilin
Sun
11
Ханчао
Ю
9
Межеевски
Адриан
14
Думбуя
Лонсана
Хэнань Цзянье
3-5-2
Шанхай Шеньхуа
4-4-2

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Шанхай Шеньхуа

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

24 матча

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

8.3%
54.2%
37.5%
2 победы 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:0
С
0:0
С
3:2
С
1:2
С
0:2
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
2:0
С
0:2
С
2:0

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4
Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Циндао Хайню 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан - Хэнань Цзянье 3:2
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Sichuan Minzu 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 0:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 3:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jiangyin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хэнань Цзянье 2:0 Шанхай Шеньхуа онлайн


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