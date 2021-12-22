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  3. Китай: Суперлига: .Чемпионшип: Плей-офф
Бэйцзин Гоань
2:2
Конец матча

Стадион:
Шэньчжэнь
0'
1:0
10' Гол
Силва Андерсон
13' Красная карточка
Xin Zhou2
19' Красная карточка
Цзинь Пэнксян
20' Желтая карточка
Yuan Zhang2
25' Желтая карточка
Лин Гао
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Tianyi Gao
1:1
62' Гол
Кардек Алан
2:1
69' Гол
Жанг Юнинг
81' Желтая карточка
Сень Хоу
2:2
89' Гол
Yuanyi Li
90' Желтая карточка
Ли Лэй
90'+6

Ход матча

10'
Силва Андерсон
1:0
13'
 
Xin Zhou2
19'
Цзинь Пэнксян
 
20'
 
Yuan Zhang2
25'
 
Лин Гао
45'
Tianyi Gao
 
62'
1:1
Кардек Алан
(Юнпо Ван)
64'
 
Кинтеро Хуан
Юнпо Ван
69'
Жанг Юнинг
(Tianyi Gao)
2:1
72'
 
Yeljan Shinar
Dalun Zheng
72'
 
Wai-Tsun Dai
Yuan Zhang2
74'
Цзян Тао
Jin Taiyan
 
75'
Yongjing Cao
Силва Андерсон
 
76'
 
Лин Гао
Чжипэн Цзян
81'
Сень Хоу
 
89'
2:2
Yuanyi Li
(Yeljan Shinar)
90'
Ли Лэй
 
90'
Ziming Wang
Tianyi Gao
 
90'
Пяо Чэн
Чжанг Сичже
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 9
  • 5 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

1
Сень
Хоу
16
Цзинь
Пэнксян
26
Yang
Bai
19
Лю
Хуань
18
Jin
Taiyan
15
Tianyi
Gao
6
Чи
Чжунго
4
Ли
Лэй
10
Чжанг
Сичже
11
Силва
Андерсон
9
Жанг
Юнинг
1
Чжан
Лу
16
Dalun
Zheng
24
Xin
Zhou2
26
Юань
Миньчэн
6
Shuai
Pei
21
Чжипэн
Цзян
28
Yuanyi
Li
39
Юнпо
Ван
14
Yuan
Zhang2
27
Кардек
Алан
7
Ачеампонг
Франк
Бэйцзин Гоань
3-4-1-2
Шэньчжэнь
5-3-2

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Шэньчжэнь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:1
С
3:0

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Лунэн - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1
Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Кавасаки Фронтале - Бэйцзин Гоань 4:0 Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3 Бэйцзин Гоань - Тэгу 0:3 Тэгу - Бэйцзин Гоань 5:0 Бэйцзин Гоань - Кавасаки Фронтале 0:7 Керес-Негрос - Бэйцзин Гоань 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Лунэн - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Шэньчжэнь 0:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Лунэн 2:2 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Циндао Хайню 0:0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь онлайн


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