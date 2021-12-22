2:2
Конец матча
Стадион: Юесиушан
1:0
10' ГолСилва Андерсон
13' Красная карточкаXin Zhou2
19' Красная карточкаЦзинь Пэнксян
20' Желтая карточкаYuan Zhang2
25' Желтая карточкаЛин Гао
45' Undefined phrase: football_event_Tianyi Gao
1:1
62' ГолКардек Алан
2:1
69' ГолЖанг Юнинг
81' Желтая карточкаСень Хоу
2:2
89' ГолYuanyi Li
90' Желтая карточкаЛи Лэй
Ход матча
10'
1:0
13'
19'
20'
25'
45'
62'
1:1
64'
69'
2:1
74'
76'
81'
89'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 7
-
4 Угловые 9
-
5 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
1
Сень
Хоу
26
Yang
Bai
19
Лю
Хуань
18
Jin
Taiyan
15
Tianyi
Gao
4
Ли
Лэй
10
Чжанг
Сичже
1
Чжан
Лу
16
Dalun
Zheng
24
Xin
Zhou2
26
Юань
Миньчэн
21
Чжипэн
Цзян
28
Yuanyi
Li
39
Юнпо
Ван
14
Yuan
Zhang2
27
Кардек
Алан
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
- Защитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
4 Ли ЛэйПолузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
14 Dehai ZouВратарь
-
29 Цзян ТаоЗащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
33 Kunyue Ma
-
20 Ziming Wang
-
39 Longfei Xie
-
32 Guobo Liu
-
-
38 Qilong Ruan
-
Главный тренер: Билич Славен
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
-
16 Dalun ZhengЗащитник
-
24 Xin Zhou2Защитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
- Защитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
-
27 Кардек АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Haolun MiЗащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
-
29 Лин ГаоПолузащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
-
23 Guo Wei
-
31 Zixiang Wang
-
-
18 Xiangyu Chen
-
-
-
13 Haofeng Xu
-
-
Главный тренер: Jose Carlos Granero
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Шэньчжэнь
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Лунэн - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1
Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Кавасаки Фронтале - Бэйцзин Гоань 4:0 Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3 Бэйцзин Гоань - Тэгу 0:3 Тэгу - Бэйцзин Гоань 5:0 Бэйцзин Гоань - Кавасаки Фронтале 0:7 Керес-Негрос - Бэйцзин Гоань 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Лунэн - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Шэньчжэнь 0:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Лунэн 2:2 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Циндао Хайню 0:0