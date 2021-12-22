Второй тайм

96' Команда Шэньчжэнь играла лучше, но игра закончилась вничью.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Кардек Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Хороший удар издали нанес Жанг Юнинг , но отличный сейв сделал Лу Чжан. Угловой.

94' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Ли Лэй совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

92' Матч возобновится спорным мячом

91' Tianyi Gao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Отличные скиллы показывает Кинтеро Хуан , обводя своих соперников

89' Близко! Кинтеро Хуан нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

89' Tianyi Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Yang Bai выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Цзян Тао выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Шэньчжэнь выполняет удар от ворот.

85' Yongjing Cao оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Отличные скиллы показывает Wai-Tsun Dai , обводя своих соперников

83' Шэньчжэнь выполняет удар от ворот.

82' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Судье надоело, что Сень Хоу тянет время и он наказал его горчичником

80' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе

78' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе

77' Yang Bai выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Yang Bai выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Хороший удар издали нанес Кинтеро Хуан , но отличный сейв сделал Хоу Сен. Угловой.

72' Кардек Алан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Команда Бэйцзин Гоань забила мяч, хотя лучше играли соперники

69' Г О О О О Л - Жанг Юнинг забивает с левой ноги!

69' Отличные скиллы показывает Жанг Юнинг , обводя своих соперников

69' Tianyi Gao разрезает оборону соперника отличным пасом

68' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Жанг Юнинг получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Игра в одни ворота сейчас. Шэньчжэнь доминирует и владеет мячом

66' Yuanyi Li нанес удар издали, а Хоу Сен отбил его обратно в игру!

65' Почти гол! Кардек Алан пробил головой по воротам, но Хоу Сен спас!

64' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

62' Г О О О О Л - Кардек Алан забивает с левой ноги!

62' Чжан Лу взял и забрал мяч на выходе

60' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

59' Tianyi Gao решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

58' Чжан Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Yang Bai выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' О, нет. Из многообещающей позиции Кардек Алан из команды Шэньчжэнь наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

52' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Чжипэн Цзян из команды Шэньчжэнь навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

51' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Ох, нехорошо это выглядит. Taiyan Jin получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Taiyan Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Tianyi Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Хоу Сен не дал случится голу! Чжипэн Цзян должен был забивать, но Хоу Сен сделал отличный сейв

47' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.