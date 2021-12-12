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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Краковия
0:2
Второй тайм: 72'

Стадион:
Гурник Ленчна
0'
0:1
27' Гол
Bartosz Spiaczka
36' Желтая карточка
Bartosz Spiaczka
0:2
41' Гол
Bartosz Spiaczka
64' Желтая карточка
Гарсия Алекс
67' Желтая карточка
Роша Луиш
69' Желтая карточка
69' Желтая карточка
 72'
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
3
Сиплак
Михал
25
Какабадзе
Отар
6
Лусюш
Сильвестер
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
33
Пестка
Камил
38
Мишор
Якуб
4
Ханка
Серджу
26
Пищек
Филип
33
Гостомски
Мацей
21
Щесняк
Криспин
20
Рыманяк
Бартош
3
Leandro
VIII
24
Мичел
Голински
6
Гол
Януш
88
Гарсия
Алекс
22
Serhij
Krykun
77
Гаска
Дамиан
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
18
Bartosz
Spiaczka
Краковия
3-4-2-1
Гурник Ленчна
3-4-2-1

История личных встреч

Краковия
Гурник Ленчна

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:1
ЭГБ
3:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:0
ER
0:3
Э
2:1
Э
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ТМС
2:5
К
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 8 (1) 0.44
Ханка Серджу 2 0.11
Какабадзе Отар 2 0.11
Пищек Филип 2 0.11
Родин Матай 2 0.11
Альварес Маркос 1 0.06
Мишор Якуб 1 0.06
Рыпэ Корнел 1 0.06
Хебо Матиас 1 0.06
Ракочи Михал 1 0.06
Сиплак Михал 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Роша Луиш 0 0
Пестка Камил 0 0
Karol Knap 0 0
Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 8 (1) 0.44
Гаска Дамиан 3 0.17
Гол Януш 2 0.11
Jason Eyenga-Lokilo2 1 0.06
Przemyslaw Banaszak 1 0.06
Вендрыховски Марцел 1 0.06
Гарсия Алекс 0 0
Мак Михал 0 0
Tomasz Midzierski 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Leandro VIII 0 0
Serhij Krykun 0 0
Орловски Мацей 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Амерсфоорт Пелле 5 0
Лосаж Флорьян 5 0
Сиплак Михал 4 0
Родин Матай 4 0
Ханка Серджу 3 0
Лусюш Сильвестер 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Альварес Маркос 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Югас Якуб 2 0
Какабадзе Отар 1 0
Роша Луиш 1 0
Пищек Филип 1 0
Балай Филип 1 0
Пестка Камил 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0
Karol Knap 1 0
Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bartosz Spiaczka 6 0
Гол Януш 4 1
Рыманяк Бартош 4 0
Мак Михал 3 0
Szymon Drewniak 3 0
Przemyslaw Banaszak 1 1
Tomasz Tymosiak 2 0
Гарсия Алекс 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Serhij Krykun 2 0
Tomasz Midzierski 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Гаска Дамиан 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Щесняк Криспин 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
4
44%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Пропущено

11
15
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
3
27%
4
27%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
3
20%
76-90

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

15
19
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
3
16%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
4
27%
4
21%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
4
27%
2
11%
76-90

Забито

21
16
5 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
1
5%
3
19%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
2
10%
6
38%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
6
29%
2
13%
61-75
6
29%
4
25%
76-90

Пропущено

26
34
13 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
4
15%
5
15%
1-15
4
15%
7
21%
16-30
5
19%
5
15%
31-45
4
15%
7
21%
46-60
2
8%
5
15%
61-75
7
27%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0
Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2
Гурник Ленчна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1
Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Краковия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 18 11 5 2 35 - 12 38
2. Погонь Щецин 17 10 5 2 32 - 13 35
3. Лехия Гданьск 18 9 6 3 33 - 22 33
4. Ракув 17 9 5 3 30 - 20 32
5. Радомьяк Радом 17 8 7 2 23 - 14 31
6. Сталь Мелец 18 7 6 5 25 - 25 27
7. Гурник Забже 16 7 3 6 22 - 21 24
8. Ягеллония 18 6 6 6 24 - 26 24
9. Шлёнск 17 6 6 5 29 - 26 24
10. Висла Плоцк 17 7 2 8 27 - 26 23
11. Краковия 0:2 18 6 5 7 23 - 26 23
12. Пяст 17 6 3 8 23 - 23 21
13. Заглембе Любин 17 6 2 9 19 - 30 20
14. Висла Краков 18 5 3 10 18 - 30 18
15. Гурник Ленчна 2:0 18 3 6 9 17 - 35 15
16. Легия 15 4 0 11 15 - 26 12
17. Брук-Бет Термалица 17 2 6 9 20 - 29 12
18. Варта Познань 17 2 6 9 11 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
3. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
4. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
5. Висла Плоцк 8 6 2 0 15 - 3 20
6. Радомьяк Радом 8 5 3 0 13 - 6 18
7. Гурник Забже 9 5 1 3 13 - 10 16
8. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
9. Ракув 7 4 3 0 15 - 6 15
10. Краковия 0:2 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
12. Заглембе Любин 9 4 1 4 13 - 13 13
13. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
14. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
15. Легия 7 3 0 4 8 - 10 9
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Гурник Ленчна 2:0 9 1 4 4 8 - 18 7
18. Варта Познань 9 0 5 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Погонь Щецин 9 3 4 2 9 - 7 13
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
6. Шлёнск 9 3 2 4 17 - 17 11
7. Краковия 0:2 9 2 3 4 10 - 14 9
8. Пяст 8 2 2 4 7 - 8 8
9. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Гурник Ленчна 2:0 9 2 2 5 9 - 17 8
11. Ягеллония 8 2 2 4 8 - 14 8
12. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
13. Заглембе Любин 8 2 1 5 6 - 17 7
14. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
15. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
16. Легия 8 1 0 7 7 - 16 3
17. Брук-Бет Термалица 8 0 3 5 6 - 11 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Bartosz Spiaczka бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Bartosz Spiaczka получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Bartosz Spiaczka бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Гурник Ленчна
42.90
9.53
5.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Краковия 0:2 Гурник Ленчна онлайн


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Краковия
Гурник Ленчна

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