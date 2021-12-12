Польша: Экстракласса 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
0:1
24' ГолBartosz Spiaczka
33' Желтая карточкаBartosz Spiaczka
0:2
41' ГолBartosz Spiaczka
64' Желтая карточкаГарсия Алекс
67' Желтая карточкаРоша Луиш
68' Желтая карточкаЩесняк Криспин
69' Желтая карточкаРивалдиньо
69' Желтая карточкаХебо Матиас
Ход матча
24'
33'
41'
0:2
64'
64'
67'
68'
69'
69'
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
38
Мишор
Якуб
26
Пищек
Филип
6
Гол
Януш
88
Гарсия
Алекс
77
Гаска
Дамиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
18 Роша ЛуишЗащитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Гаска ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
16 Michal Krol
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Краковия
Гурник Ленчна
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.44
|Ханка Серджу
|2
|0.11
|Какабадзе Отар
|2
|0.11
|Пищек Филип
|2
|0.11
|Родин Матай
|2
|0.11
|Альварес Маркос
|1
|0.06
|Мишор Якуб
|1
|0.06
|Рыпэ Корнел
|1
|0.06
|Хебо Матиас
|1
|0.06
|Ракочи Михал
|1
|0.06
|Сиплак Михал
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|8 (1)
|0.44
|Гаска Дамиан
|3
|0.17
|Гол Януш
|2
|0.11
|Jason Eyenga-Lokilo2
|1
|0.06
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0.06
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.06
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Мак Михал
|0
|0
|Tomasz Midzierski
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Serhij Krykun
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Амерсфоорт Пелле
|5
|0
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Сиплак Михал
|4
|0
|Родин Матай
|4
|0
|Ханка Серджу
|3
|0
|Лусюш Сильвестер
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Роша Луиш
|1
|0
|Хебо Матиас
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bartosz Spiaczka
|6
|0
|Гол Януш
|4
|1
|Рыманяк Бартош
|4
|0
|Мак Михал
|3
|0
|Szymon Drewniak
|3
|0
|Przemyslaw Banaszak
|1
|1
|Tomasz Tymosiak
|2
|0
|Гарсия Алекс
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Serhij Krykun
|2
|0
|Щесняк Криспин
|2
|0
|Tomasz Midzierski
|1
|0
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|Гаска Дамиан
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
5
45%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
4
33%
2
18%
76-90
Пропущено
13
15
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
15%
2
13%
1-15
4
31%
4
27%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
23%
3
20%
76-90
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
15
19
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
3
16%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
4
27%
4
21%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
4
27%
2
11%
76-90
Забито
21
18
5 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
1
5%
3
17%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
2
10%
7
39%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
6
29%
2
11%
61-75
6
29%
4
22%
76-90
Пропущено
28
34
15 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
4
14%
5
15%
1-15
5
18%
7
21%
16-30
6
21%
5
15%
31-45
4
14%
7
21%
46-60
2
7%
5
15%
61-75
7
25%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0
Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2
Гурник Ленчна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1
Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Краковия 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|3.
|Лехия Гданьск
|18
|9
|6
|3
|33 - 22
|33
|4.
|Ракув
|17
|9
|5
|3
|30 - 20
|32
|5.
|Радомьяк Радом
|17
|8
|7
|2
|23 - 14
|31
|6.
|Сталь Мелец
|18
|7
|6
|5
|25 - 25
|27
|7.
|Гурник Забже
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|8.
|Висла Плоцк
|0:0
|18
|7
|3
|8
|27 - 26
|24
|9.
|Ягеллония
|18
|6
|6
|6
|24 - 26
|24
|10.
|Шлёнск
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|11.
|Краковия
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|12.
|Пяст
|17
|6
|3
|8
|23 - 23
|21
|13.
|Заглембе Любин
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|14.
|Висла Краков
|18
|5
|3
|10
|18 - 30
|18
|15.
|Гурник Ленчна
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|16.
|Легия
|0:0
|16
|4
|1
|11
|15 - 26
|13
|17.
|Брук-Бет Термалица
|17
|2
|6
|9
|20 - 29
|12
|18.
|Варта Познань
|17
|2
|6
|9
|11 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|3.
|Висла Плоцк
|0:0
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|7.
|Гурник Забже
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|8.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|9.
|Ракув
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|12.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|13.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|14.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Легия
|0:0
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|18.
|Варта Познань
|9
|0
|5
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|6.
|Шлёнск
|9
|3
|2
|4
|17 - 17
|11
|7.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|9.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|10.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Ягеллония
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|13.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|15.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|16.
|Легия
|0:0
|9
|1
|1
|7
|7 - 16
|4
|17.
|Брук-Бет Термалица
|8
|0
|3
|5
|6 - 11
|3
|18.
|Висла Плоцк
|0:0
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3