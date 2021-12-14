Польша: Экстракласса 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Stadion Broni Radom
10' Желтая карточкаВида Кристофер
0:1
26' ГолХрапек Михал
1:1
40' ГолЛеандро
1:2
42' ГолСоколовски Патрик
2:2
50' ГолЛеандро
80' Желтая карточкаDamian Jakubik
85' Желтая карточкаКадзиор Дамиан
Ход матча
10'
26'
0:1
40'
1:1
42'
50'
2:2
80'
85'
9
Леандро
11
Michal
Kaput
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
11 Michal KaputПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Meik KarwotПолузащитник
-
99 Рондон МариоПолузащитник
-
-
22 Tiago Matos
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|8 (5)
|0.44
|Леандро
|4
|0.22
|Мауридес Жуниор
|4
|0.22
|Машаду Луиш
|2
|0.11
|Радецки Матеуш
|1
|0.06
|Абрамович Давид
|1
|0.06
|Рондон Марио
|1
|0.06
|Богуш Артур
|1
|0.06
|Бранко Рафаэл
|1
|0.06
|Dominik Sokol
|1
|0.06
|Tiago Matos
|1
|0.06
|Meik Karwot
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alberto Toril
|5
|0.28
|Соколовски Патрик
|5
|0.28
|Храпек Михал
|3
|0.17
|Вида Кристофер
|3
|0.17
|Кадзиор Дамиан
|2 (1)
|0.11
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.11
|Червински Якуб
|2
|0.11
|Стоилькович Никола
|1
|0.06
|Michael Ameyaw
|1
|0.06
|Липски Патрик
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Jakubik
|6
|0
|Michal Kaput
|6
|0
|Нашименту Филипе
|3
|1
|Машаду Луиш
|4
|0
|Ангельски Кароль
|2
|1
|Meik Karwot
|3
|0
|Бранко Рафаэл
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Леандро
|2
|0
|Абрамович Давид
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Богуш Артур
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|4
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Червински Якуб
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Вида Кристофер
|2
|0
|Alberto Toril
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Хэйтли Том
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 13
1
7%
1
11%
1-15
4
27%
3
33%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
5
33%
1
11%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
20%
5
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
1
10%
2
13%
76-90
Пропущено
8
16
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
3
19%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
1
13%
4
25%
76-90
Забито
25
24
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 6
3
12%
6
25%
1-15
7
28%
3
13%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
3
12%
5
21%
61-75
6
24%
3
13%
76-90
Пропущено
16
26
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
3
19%
1
4%
1-15
5
31%
3
12%
16-30
2
13%
7
27%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
4
25%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0
Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Корона Кельце 2:0 Арка Гдыня - Радомьяк Радом 0:2
Пяст
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1
Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Ракув 2:3 Пяст - Висла Краков 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|18
|10
|6
|2
|34 - 15
|36
|3.
|Лехия Гданьск
|18
|9
|6
|3
|33 - 22
|33
|4.
|Радомьяк Радом
|18
|8
|8
|2
|25 - 16
|32
|5.
|Ракув
|18
|9
|5
|4
|31 - 22
|32
|6.
|Гурник Забже
|18
|8
|4
|6
|26 - 24
|28
|7.
|Сталь Мелец
|18
|7
|6
|5
|25 - 25
|27
|8.
|Висла Плоцк
|18
|8
|2
|8
|28 - 26
|26
|9.
|Ягеллония
|18
|6
|6
|6
|24 - 26
|24
|10.
|Шлёнск
|18
|6
|6
|6
|30 - 28
|24
|11.
|Краковия
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|12.
|Пяст
|18
|6
|4
|8
|25 - 25
|22
|13.
|Заглембе Любин
|18
|6
|2
|10
|19 - 34
|20
|14.
|Висла Краков
|18
|5
|3
|10
|18 - 30
|18
|15.
|Легия
|17
|5
|0
|12
|19 - 27
|15
|16.
|Варта Познань
|18
|3
|6
|9
|13 - 23
|15
|17.
|Гурник Ленчна
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|18.
|Брук-Бет Термалица
|17
|2
|6
|9
|20 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Висла Плоцк
|9
|7
|2
|0
|16 - 3
|23
|3.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|7.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|9.
|Ракув
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|12.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|13.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|14.
|Легия
|8
|4
|0
|4
|12 - 10
|12
|15.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Варта Познань
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|6.
|Гурник Забже
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|7.
|Шлёнск
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|8.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|11.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Ягеллония
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|13.
|Заглембе Любин
|9
|2
|1
|6
|6 - 21
|7
|14.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|15.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|16.
|Брук-Бет Термалица
|8
|0
|3
|5
|6 - 11
|3
|17.
|Легия
|9
|1
|0
|8
|7 - 17
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3