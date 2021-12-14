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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Радомьяк Радом
2:2
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
10' Желтая карточка
Вида Кристофер
0:1
26' Гол
Храпек Михал
1:1
40' Гол
Леандро
1:2
42' Гол
Соколовски Патрик
2:2
50' Гол
Леандро
80' Желтая карточка
Damian Jakubik
85' Желтая карточка
Кадзиор Дамиан
90'+5
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
11
Michal
Kaput
23
Нашименту
Филипе
20
Машаду
Луиш
19
Ангельски
Кароль
13
Мауридес
Жуниор
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
4
Червински
Якуб
2
Мосур
Ариэль
98
Катранис
Александрос
18
Соколовски
Патрик
17
Липски
Патрик
92
Кадзиор
Дамиан
6
Храпек
Михал
10
Вида
Кристофер
9
Alberto
Toril
Радомьяк Радом
4-4-2
Пяст
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 8 (5) 0.44
Леандро 4 0.22
Мауридес Жуниор 4 0.22
Машаду Луиш 2 0.11
Радецки Матеуш 1 0.06
Абрамович Давид 1 0.06
Рондон Марио 1 0.06
Богуш Артур 1 0.06
Бранко Рафаэл 1 0.06
Dominik Sokol 1 0.06
Tiago Matos 1 0.06
Meik Karwot 0 0
Нашименту Филипе 0 0
Damian Jakubik 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alberto Toril 5 0.28
Соколовски Патрик 5 0.28
Храпек Михал 3 0.17
Вида Кристофер 3 0.17
Кадзиор Дамиан 2 (1) 0.11
Пырка Аркадиуш 2 0.11
Червински Якуб 2 0.11
Стоилькович Никола 1 0.06
Michael Ameyaw 1 0.06
Липски Патрик 0 0
Кончковски Мартин 0 0
Катранис Александрос 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Jakubik 6 0
Michal Kaput 6 0
Нашименту Филипе 3 1
Машаду Луиш 4 0
Ангельски Кароль 2 1
Meik Karwot 3 0
Бранко Рафаэл 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Леандро 2 0
Абрамович Давид 2 0
Рондон Марио 1 0
Богуш Артур 1 0
Мауридес Жуниор 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 4 0
Соколовски Патрик 3 0
Червински Якуб 2 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Вида Кристофер 2 0
Alberto Toril 2 0
Стечик Доминик 2 0
Хэйтли Том 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Гук Томаш 1 0
Моква Томаш 1 0
Плах Франтишек 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 13
1
7%
1
11%
1-15
4
27%
3
33%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
5
33%
1
11%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
20%
5
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
1
10%
2
13%
76-90

Пропущено

8
16
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
3
19%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
1
13%
4
25%
76-90

Забито

25
24
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 6
3
12%
6
25%
1-15
7
28%
3
13%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
3
12%
5
21%
61-75
6
24%
3
13%
76-90

Пропущено

16
26
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
3
19%
1
4%
1-15
5
31%
3
12%
16-30
2
13%
7
27%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
4
25%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0
Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Корона Кельце 2:0 Арка Гдыня - Радомьяк Радом 0:2
Пяст
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1
Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Ракув 2:3 Пяст - Висла Краков 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 18 11 5 2 35 - 12 38
2. Погонь Щецин 18 10 6 2 34 - 15 36
3. Лехия Гданьск 18 9 6 3 33 - 22 33
4. Радомьяк Радом 18 8 8 2 25 - 16 32
5. Ракув 18 9 5 4 31 - 22 32
6. Гурник Забже 18 8 4 6 26 - 24 28
7. Сталь Мелец 18 7 6 5 25 - 25 27
8. Висла Плоцк 18 8 2 8 28 - 26 26
9. Ягеллония 18 6 6 6 24 - 26 24
10. Шлёнск 18 6 6 6 30 - 28 24
11. Краковия 18 6 5 7 23 - 26 23
12. Пяст 18 6 4 8 25 - 25 22
13. Заглембе Любин 18 6 2 10 19 - 34 20
14. Висла Краков 18 5 3 10 18 - 30 18
15. Легия 17 5 0 12 19 - 27 15
16. Варта Познань 18 3 6 9 13 - 23 15
17. Гурник Ленчна 18 3 6 9 17 - 35 15
18. Брук-Бет Термалица 17 2 6 9 20 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Висла Плоцк 9 7 2 0 16 - 3 23
3. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
4. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
5. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
6. Радомьяк Радом 9 5 4 0 15 - 8 19
7. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
9. Ракув 8 4 3 1 16 - 8 15
10. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
12. Заглембе Любин 9 4 1 4 13 - 13 13
13. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
14. Легия 8 4 0 4 12 - 10 12
15. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Варта Познань 10 1 5 4 6 - 12 8
18. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Погонь Щецин 10 3 5 2 11 - 9 14
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
6. Гурник Забже 8 3 2 3 11 - 12 11
7. Шлёнск 10 3 2 5 18 - 19 11
8. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
9. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
11. Гурник Ленчна 9 2 2 5 9 - 17 8
12. Ягеллония 8 2 2 4 8 - 14 8
13. Заглембе Любин 9 2 1 6 6 - 21 7
14. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
15. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
16. Брук-Бет Термалица 8 0 3 5 6 - 11 3
17. Легия 9 1 0 8 7 - 17 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Соколовски Патрик бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Leandro бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Храпек Михал бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Вида Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Радомьяк Радом 2:2 Пяст онлайн


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