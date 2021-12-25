Китай: Суперлига: Понижение 2021-2022
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Kunshan Sports Center
12' Красная карточкаChao Li
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
22
Hao
Guo
16
Kaimu
Zheng
11
Се
Пэнфэй
6
Chao
Li
27
Boyu
Yang
21
Yang
Li3
32
Chen
Yuhao
26
Yun
Liu
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
- Защитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
17 Shihao PiaoПолузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Се ПэнфэйНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jing LuoПолузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Xinyu Liu1
-
21 Aokai Zhang
-
23 Yiming Yang
-
26 Yunqi Guo
-
27 Fuyu Ma
-
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Chao LiЗащитник
-
27 Boyu YangЗащитник
-
21 Yang Li3Защитник
-
32 Chen YuhaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Yun LiuНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Junjian LiaoЗащитник
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
33 Chongqiu YeЗащитник
-
20 Hang LiПолузащитник
-
13 Сюшэн ДунНападающий
-
23 Гао Сян
-
7 Yi Luo
-
-
18 Hao Fang
-
-
37 Junxian Liu
-
45 Guoyu Lin
-
Главный тренер: Jinyu Li
История личных встреч
Шицзячжуан
Ухань Цзалл
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|3
|0.6
|Се Пэнфэй
|2
|0.4
|Yun Yang
|1
|0.2
|Sabit Abdusalam
|1
|0.2
|Yifeng Zang
|0
|0
|Zhiyun Zheng
|0
|0
|Kaimu Zheng
|0
|0
|Yang Liu II
|0
|0
|Zihao Yan
|0
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Андерсон
|3 (2)
|0.6
|Honglue Zhao
|2
|0.4
|Zichang Huang
|1
|0.2
|Boyu Yang
|1
|0.2
|Rafael VII
|1
|0.2
|Yun Liu
|1
|0.2
|Цзюньминь Хао
|0
|0
|Hao Fang
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sabit Abdusalam
|2
|0
|Chengjian Liao
|0
|1
|Andre Koupouleni Senghor
|0
|1
|Yun Yang
|1
|0
|Puliang Shao
|1
|0
|Се Пэнфэй
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Yang Liu II
|1
|0
|Shihao Piao
|1
|0
|Yiming Yang
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Honglue Zhao
|1
|0
|Junjian Liao
|1
|0
|Yinong Tian
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Yang Li3
|1
|0
|Hao Fang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2
Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Лунэн - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Лунэн 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чуньцинь Лифан - Шицзячжуан 2:2 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:0 Циндао Хайню - Шицзячжуан 2:1
Ухань Цзалл
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2
Ухань Цзалл - Шаньдун Лунэн 0:1 Шаньдун Лунэн - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 4:0 Ухань Цзалл - Дандонг Тэнгюэ 7:0 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 0:2 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|30
|2.
|Хэнань Цзянье
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|23
|3.
|Ухань Цзалл
|0:0
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|20
|4.
|Шицзячжуан
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|18
|5.
|Далянь Ифан
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|16
|6.
|Чуньцинь Лифан
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|13
|7.
|Циндао Хайню
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|11
|8.
|Тянцзинь Тэда
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|0:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|28
|2.
|Ухань Цзалл
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|15
|3.
|Далянь Ифан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|10
|4.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|10
|5.
|Шицзячжуан
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Хэнань Цзянье
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Чуньцинь Лифан
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|8.
|Циндао Хайню
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|19
|2.
|Шицзячжуан
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|13
|3.
|Чуньцинь Лифан
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|12
|4.
|Циндао Хайню
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|10
|5.
|Далянь Ифан
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Ухань Цзалл
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|8.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1