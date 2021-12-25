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Китай: Суперлига: Понижение 2021-2022

Шицзячжуан
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Ухань Цзалл
0'
12' Красная карточка
Chao Li
23'

Ход матча

12'
 
Chao Li

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шицзячжуан
Ничья
Ухань Цзалл
2.68
3.13
2.78
Все Коэффициенты
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
13
Сунзу
Стоппила
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
22
Hao
Guo
16
Kaimu
Zheng
5
Zihao
Yan
11
Се
Пэнфэй
39
Oscar
Taty
Maritu
37
Bughrahan
Iskandar
1
Zhifeng
Wang
6
Chao
Li
27
Boyu
Yang
21
Yang
Li3
32
Chen
Yuhao
28
Цзюньминь
Хао
5
Yinong
Tian
3
Honglue
Zhao
26
Yun
Liu
44
Лопес
Андерсон
11
Zichang
Huang
Шицзячжуан
3-4-3
Ухань Цзалл
3-4-3

История личных встреч

Шицзячжуан
Ухань Цзалл

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
4:2
С
1:2
С
0:0
С
1:0
С
2:1
ПЛК
1:2
ПЛК
2:0
ПЛК
1:1
ПЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 3 0.6
Се Пэнфэй 2 0.4
Yun Yang 1 0.2
Sabit Abdusalam 1 0.2
Yifeng Zang 0 0
Zhiyun Zheng 0 0
Kaimu Zheng 0 0
Yang Liu II 0 0
Zihao Yan 0 0
Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Андерсон 3 (2) 0.6
Honglue Zhao 2 0.4
Zichang Huang 1 0.2
Boyu Yang 1 0.2
Rafael VII 1 0.2
Yun Liu 1 0.2
Цзюньминь Хао 0 0
Hao Fang 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sabit Abdusalam 2 0
Chengjian Liao 0 1
Andre Koupouleni Senghor 0 1
Yun Yang 1 0
Puliang Shao 1 0
Се Пэнфэй 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Yang Liu II 1 0
Shihao Piao 1 0
Yiming Yang 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Honglue Zhao 1 0
Junjian Liao 1 0
Yinong Tian 1 0
Zichang Huang 1 0
Yun Liu 1 0
Yang Li3 1 0
Hao Fang 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2
Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Лунэн - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Лунэн 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чуньцинь Лифан - Шицзячжуан 2:2 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:0 Циндао Хайню - Шицзячжуан 2:1
Ухань Цзалл
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2
Ухань Цзалл - Шаньдун Лунэн 0:1 Шаньдун Лунэн - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 4:0 Ухань Цзалл - Дандонг Тэнгюэ 7:0 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 0:2 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 0:0 5 2 2 1 8 - 4 30
2. Хэнань Цзянье 4 1 2 1 4 - 3 23
3. Ухань Цзалл 0:0 5 2 3 0 10 - 5 20
4. Шицзячжуан 0:0 5 2 2 1 7 - 7 18
5. Далянь Ифан 4 3 0 1 5 - 3 16
6. Чуньцинь Лифан 4 0 2 2 2 - 6 13
7. Циндао Хайню 0:0 5 1 1 3 5 - 11 11
8. Тянцзинь Тэда 4 0 2 2 4 - 6 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 0:0 2 2 0 0 7 - 1 28
2. Ухань Цзалл 0:0 2 1 1 0 5 - 3 15
3. Далянь Ифан 2 1 0 1 2 - 2 10
4. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 10
5. Шицзячжуан 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Хэнань Цзянье 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Чуньцинь Лифан 2 0 1 1 0 - 1 1
8. Циндао Хайню 0:0 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 2 0 1 1 1 - 2 19
2. Шицзячжуан 0:0 2 1 0 1 4 - 5 13
3. Чуньцинь Лифан 2 0 1 1 2 - 5 12
4. Циндао Хайню 0:0 2 1 0 1 2 - 4 10
5. Далянь Ифан 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Ухань Цзалл 0:0 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Шанхай Шеньхуа 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
8. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kunshan Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шицзячжуан
Ничья
Ухань Цзалл
2.68
3.13
2.78
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шицзячжуан 0:0 Ухань Цзалл онлайн


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