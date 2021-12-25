Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Цзюньминь Хао навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

93' Г О О О О О Л - Xiangshuo Zhang из команды Шицзячжуан легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

92' Матч возобновится спорным мячом

92' Ох, нехорошо это выглядит. Се Пэнфэй получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Се Пэнфэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Kaimu Zheng пробует нанести удар издали, но Zhifeng Wang держит все под контролем

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

89' Лопес Андерсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Yun Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Yun Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Hao Fang из команды Ухань Цзалл отправил кросс в штрафную...

88' Hao Guo - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

87' Цзюньминь Хао бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

86' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Hao Fang из команды Ухань Цзалл отправил кросс в штрафную...

85' Отличные скиллы показывает Лопес Андерсон , обводя своих соперников

85' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Лопес Андерсон имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

84' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Oscar Taty Maritu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Hao Fang из команды Ухань Цзалл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

79' Yang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Zhifeng Wang взял и забрал мяч на выходе

78' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Bughrahan Iskandar из команды Шицзячжуан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

72' Yang Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

68' Матч возобновится спорным мячом

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Цзюньминь Хао навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Bughrahan Iskandar из команды Шицзячжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

63' Се Пэнфэй нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

62' Лопес Андерсон бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

59' Zihao Yan не смог попасть в створ ударом издали

58' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Hao Fang из команды Ухань Цзалл отправил кросс в штрафную...

57' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

56' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Zhifeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Матч возобновлен

54' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

54' Yang Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Отличные скиллы показывает Rafael Silva , обводя своих соперников

48' Hao Guo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Zhifeng Wang взял и забрал мяч на выходе

46' Тактическая замена. Yuhao Chen уходит с поля и его заменяет Hao Fang