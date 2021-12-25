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Китай: Суперлига: Понижение 2021-2022

Шицзячжуан
2:0
Конец матча

Стадион:
Ухань Цзалл
0'
12' Красная карточка
Chao Li
31' Желтая карточка
Yun Yang
1:0
45' Гол
Oscar Taty Maritu
88' Желтая карточка
Hao Guo
90' Желтая карточка
Yang Li3
2:0
90' Гол
Xiangshuo Zhang
90'+5

Ход матча

12'
 
Chao Li
31'
Yun Yang
 
45'
Oscar Taty Maritu
(Zihao Yan)
1:0
46'
 
Rafael VII
Yun Liu
46'
 
Hao Fang
Chen Yuhao
82'
Xiangshuo Zhang
Bughrahan Iskandar
 
88'
Hao Guo
 
90'
 
Сюшэн Дун
Yinong Tian
90'
Sabit Abdusalam
Hao Guo
 
90'
 
Yang Li3
90'
Xiangshuo Zhang
2:0
90'
Oscar Taty Maritu
Се Пэнфэй
 
90'
Xinyu Liu1
Zhongliu Chen
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
13
Сунзу
Стоппила
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
22
Hao
Guo
16
Kaimu
Zheng
5
Zihao
Yan
11
Се
Пэнфэй
39
Oscar
Taty
Maritu
37
Bughrahan
Iskandar
1
Zhifeng
Wang
6
Chao
Li
27
Boyu
Yang
21
Yang
Li3
32
Chen
Yuhao
28
Цзюньминь
Хао
5
Yinong
Tian
3
Honglue
Zhao
26
Yun
Liu
44
Лопес
Андерсон
11
Zichang
Huang
Шицзячжуан
3-4-3
Ухань Цзалл
3-4-3

История личных встреч

Шицзячжуан
Ухань Цзалл

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
4:2
С
1:2
С
0:0
С
1:0
С
2:1
ПЛК
1:2
ПЛК
2:0
ПЛК
1:1
ПЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 4 0.8
Се Пэнфэй 2 0.4
Yun Yang 1 0.2
Sabit Abdusalam 1 0.2
Xiangshuo Zhang 1 0.2
Zihao Yan 0 0
Yifeng Zang 0 0
Zhiyun Zheng 0 0
Kaimu Zheng 0 0
Yang Liu II 0 0
Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Андерсон 3 (2) 0.6
Honglue Zhao 2 0.4
Zichang Huang 1 0.2
Boyu Yang 1 0.2
Rafael VII 1 0.2
Yun Liu 1 0.2
Цзюньминь Хао 0 0
Hao Fang 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yun Yang 2 0
Sabit Abdusalam 2 0
Chengjian Liao 0 1
Andre Koupouleni Senghor 0 1
Puliang Shao 1 0
Се Пэнфэй 1 0
Hao Guo 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Yang Liu II 1 0
Shihao Piao 1 0
Yiming Yang 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Li3 2 0
Chao Li 0 1
Honglue Zhao 1 0
Junjian Liao 1 0
Yinong Tian 1 0
Zichang Huang 1 0
Yun Liu 1 0
Hao Fang 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
40%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2
Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Лунэн - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Лунэн 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чуньцинь Лифан - Шицзячжуан 2:2 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:0 Циндао Хайню - Шицзячжуан 2:1
Ухань Цзалл
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2
Ухань Цзалл - Шаньдун Лунэн 0:1 Шаньдун Лунэн - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 4:0 Ухань Цзалл - Дандонг Тэнгюэ 7:0 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 0:2 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 5 3 1 1 9 - 4 32
2. Хэнань Цзянье 4 1 2 1 4 - 3 23
3. Шицзячжуан 5 3 1 1 9 - 7 20
4. Ухань Цзалл 5 2 2 1 10 - 7 19
5. Далянь Ифан 4 3 0 1 5 - 3 16
6. Чуньцинь Лифан 4 0 2 2 2 - 6 13
7. Тянцзинь Тэда 4 0 2 2 4 - 6 11
8. Циндао Хайню 5 1 0 4 5 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 7 - 1 28
2. Ухань Цзалл 2 1 1 0 5 - 3 15
3. Далянь Ифан 2 1 0 1 2 - 2 10
4. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 10
5. Шицзячжуан 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Хэнань Цзянье 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Чуньцинь Лифан 2 0 1 1 0 - 1 1
8. Циндао Хайню 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 2 0 1 1 1 - 2 19
2. Шицзячжуан 2 1 0 1 4 - 5 13
3. Чуньцинь Лифан 2 0 1 1 2 - 5 12
4. Циндао Хайню 2 1 0 1 2 - 4 10
5. Далянь Ифан 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Ухань Цзалл 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Шанхай Шеньхуа 3 1 1 1 2 - 3 4
8. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kunshan Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Шицзячжуан 2:0 Ухань Цзалл онлайн


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