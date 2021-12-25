  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига: Понижение 2021-2022

Китай: Суперлига: Понижение 2021-2022

Циндао Хайню
0:1
Конец матча

Стадион:
Шанхай Шеньхуа
0'
0:1
28' Гол
Минцзянь Чжао
90'+5

Ход матча

28'
0:1
Минцзянь Чжао
46'
Junchen Zhou
Hao Wang II
 
65'
 
Baojie Zhu
Longhai He
66'
Xinfeng Fang
Runtong Song
 
72'
 
Denny Wang
Yunqiu Li
90'
 
Lu Zhang I
Минцзянь Чжао

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 23
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

1
Zhizhao
Li
19
Zhu
Ting
23
Jiashen
Liu
31
Jian
Liu
25
Zheng
Zou
33
Цзи
Сяосюань
16
Пен
Лю
29
Zhexiang
Ruan
14
Runtong
Song
4
Hao
Wang
II
28
Агеманг-Баду
Эммануэль
1
Zhen
Ma
16
Yunqiu
Li
3
Jinhao
Bi
5
Чжу
Чэньцзе
38
Jiabao
Wen
13
Минцзянь
Чжао
7
Н'Думбу
Александр
33
Haijian
Wang
28
Цао
Юньдин
29
Longhai
He
15
Xu
Yang
I
Циндао Хайню
4-4-2
Шанхай Шеньхуа
4-4-2

История личных встреч

Циндао Хайню
Шанхай Шеньхуа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Циндао Хайню
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цзи Сяосюань 2 0.4
Алессандрини Ромен 2 (1) 0.4
Jiashen Liu 1 0.2
Yu Yang 0 0
Hao Wang II 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Думбуя Лонсана 3 0.6
Ханчао Ю 1 0.2
Синьли Пэн 1 0.2
У Си 1 0.2
Минцзянь Чжао 1 0.2
Lu Zhang I 1 0.2
Межеевски Адриан 1 (1) 0.2
Denny Wang 0 0

Карточки

Циндао Хайню
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пен Лю 2 0
Zhu Ting 1 0
Алессандрини Ромен 1 0
Jiashen Liu 1 0
Hao Wang II 1 0
Zhenli Liu 1 0
Гао Сян 1 0
Ezimet Memetabdulla 1 0
Jiali Hu 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбуя Лонсана 2 0
Чжу Чэньцзе 2 0
Denny Wang 2 0
Baojie Zhu 1 0
Jiabao Wen 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
2
67%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

12
4
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
33%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Циндао Хайню
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Циндао Хайню - Далянь Ифан 1:2 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0
Ухань Цзалл - Циндао Хайню 4:0 Циндао Хайню - Куньшань 3:2 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Чуньцинь Лифан - Циндао Хайню 1:0 Циндао Хайню - Шаньдун Лунэн 0:5 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0 Циндао Хайню - Гуанчжоу Эвергранд 0:6 Хэнань Цзянье - Циндао Хайню 2:0 Циндао Хайню - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Циндао Хайню 2:0 Циндао Хайню - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Циндао Хайню 0:0 Циндао Хайню - Шицзячжуан 2:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0
Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Sichuan Minzu 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 0:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 3:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 5 3 1 1 9 - 4 32
2. Хэнань Цзянье 4 1 2 1 4 - 3 23
3. Шицзячжуан 5 3 1 1 9 - 7 20
4. Ухань Цзалл 5 2 2 1 10 - 7 19
5. Далянь Ифан 4 3 0 1 5 - 3 16
6. Чуньцинь Лифан 4 0 2 2 2 - 6 13
7. Тянцзинь Тэда 4 0 2 2 4 - 6 11
8. Циндао Хайню 5 1 0 4 5 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 7 - 1 28
2. Ухань Цзалл 2 1 1 0 5 - 3 15
3. Далянь Ифан 2 1 0 1 2 - 2 10
4. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 10
5. Шицзячжуан 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Хэнань Цзянье 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Чуньцинь Лифан 2 0 1 1 0 - 1 1
8. Циндао Хайню 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 2 0 1 1 1 - 2 19
2. Шицзячжуан 2 1 0 1 4 - 5 13
3. Чуньцинь Лифан 2 0 1 1 2 - 5 12
4. Циндао Хайню 2 1 0 1 2 - 4 10
5. Далянь Ифан 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Ухань Цзалл 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Шанхай Шеньхуа 3 1 1 1 2 - 3 4
8. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suzhou Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Циндао Хайню 0:1 Шанхай Шеньхуа онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 