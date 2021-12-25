Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Шанхай Шеньхуа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Чжу Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Цзи Сяосюань навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Циндао Хайню вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Янг Ксу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Циндао Хайню вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Циндао Хайню вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Н'Думбу Александр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Циндао Хайню вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Циндао Хайню вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Г О О О О Л - Минцзянь Чжао правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Циндао Хайню вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Чжао Чженг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Циндао Хайню вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Циндао Хайню вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Hao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Hao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Минцзянь Чжао навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Zhizhao Li взял и забрал мяч на выходе

12' Цао Юньдин наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

12' Runtong Song выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Минцзянь Чжао навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Haijian Wang наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.