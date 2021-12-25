Китай: Суперлига: Понижение 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Suzhou Olympic Sports Centre
0:1
28' ГолМинцзянь Чжао
Ход матча
28'
0:1
65'
72'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 23
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
19
Zhu
Ting
23
Jiashen
Liu
31
Jian
Liu
25
Zheng
Zou
33
Цзи
Сяосюань
16
Пен
Лю
14
Runtong
Song
1
Zhen
Ma
16
Yunqiu
Li
38
Jiabao
Wen
33
Haijian
Wang
28
Цао
Юньдин
29
Longhai
He
15
Xu
Yang
I
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Zhu TingЗащитник
-
23 Jiashen LiuЗащитник
-
31 Jian LiuЗащитник
-
25 Zheng ZouЗащитник
-
33 Цзи СяосюаньПолузащитник
-
16 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Runtong SongПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
5 Peng LiЗащитник
-
32 Yu YangПолузащитник
-
7 Гао Сян
-
-
13 Likai Yang
-
-
24 Jiali Hu
-
20 Fei Wang I
-
-
-
17 Junchen Zhou
-
Главный тренер: Weijian Yang
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
-
16 Yunqiu LiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Jiabao WenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
-
29 Longhai HeНападающий
-
15 Xu Yang IНападающий
- Запасные игроки
-
23 Jiajun BaiЗащитник
- Защитник
-
11 Ханчао ЮПолузащитник
-
12 У СиПолузащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
25 Синьли ПэнНападающий
-
31 Qinghao Xue
-
-
-
18 Denny Wang
-
Главный тренер: Mao Yijun
История личных встреч
Циндао Хайню
Шанхай Шеньхуа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Циндао Хайню
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цзи Сяосюань
|2
|0.4
|Алессандрини Ромен
|2 (1)
|0.4
|Jiashen Liu
|1
|0.2
|Yu Yang
|0
|0
|Hao Wang II
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Думбуя Лонсана
|3
|0.6
|Ханчао Ю
|1
|0.2
|Синьли Пэн
|1
|0.2
|У Си
|1
|0.2
|Минцзянь Чжао
|1
|0.2
|Lu Zhang I
|1
|0.2
|Межеевски Адриан
|1 (1)
|0.2
|Denny Wang
|0
|0
Карточки
Циндао Хайню
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пен Лю
|2
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Алессандрини Ромен
|1
|0
|Jiashen Liu
|1
|0
|Hao Wang II
|1
|0
|Zhenli Liu
|1
|0
|Гао Сян
|1
|0
|Ezimet Memetabdulla
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбуя Лонсана
|2
|0
|Чжу Чэньцзе
|2
|0
|Denny Wang
|2
|0
|Baojie Zhu
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
2
67%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
12
4
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
33%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Циндао Хайню
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Циндао Хайню - Далянь Ифан 1:2 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0
Ухань Цзалл - Циндао Хайню 4:0 Циндао Хайню - Куньшань 3:2 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Чуньцинь Лифан - Циндао Хайню 1:0 Циндао Хайню - Шаньдун Лунэн 0:5 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0 Циндао Хайню - Гуанчжоу Эвергранд 0:6 Хэнань Цзянье - Циндао Хайню 2:0 Циндао Хайню - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Циндао Хайню 2:0 Циндао Хайню - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Циндао Хайню 0:0 Циндао Хайню - Шицзячжуан 2:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0
Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Sichuan Minzu 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 0:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 3:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|32
|2.
|Хэнань Цзянье
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|23
|3.
|Шицзячжуан
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|20
|4.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|19
|5.
|Далянь Ифан
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|16
|6.
|Чуньцинь Лифан
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|13
|7.
|Тянцзинь Тэда
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|11
|8.
|Циндао Хайню
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|28
|2.
|Ухань Цзалл
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|15
|3.
|Далянь Ифан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|10
|4.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|10
|5.
|Шицзячжуан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Хэнань Цзянье
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Чуньцинь Лифан
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|8.
|Циндао Хайню
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|19
|2.
|Шицзячжуан
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|13
|3.
|Чуньцинь Лифан
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|12
|4.
|Циндао Хайню
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|10
|5.
|Далянь Ифан
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Ухань Цзалл
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1