Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Команда Хэнань Цзянье играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Ох, нехорошо это выглядит. Шунич Тони получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Шунич Тони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

41' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Команда Хэнань Цзянье забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

39' Pengfei Shan получает желтую карточку за игру рукой

39' После проверки VAR судья изменил решение - Хэнань Цзянье пробьет пенальти!

36' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

35' Jinbao Zhong оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Ох, нехорошо это выглядит. Dilmurat Mawlanyaz получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Dilmurat Mawlanyaz на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Ming'an Cui получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Ming'an Cui на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Игра в одни ворота сейчас. Хэнань Цзянье доминирует и владеет мячом

22' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Плохо сыграл Pengfei Shan - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе

16' Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Ming'an Cui навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Ming'an Cui навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру