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Китай: Суперлига: Понижение 2021-2022

Хэнань Цзянье
1:0
Конец матча

Стадион:
Далянь Ифан
0'
39' Желтая карточка
Pengfei Shan
1:0
40' Пенальти
Ivo I
69' Желтая карточка
Guoming Wang
77' Желтая карточка
Jinbao Zhong
90' Желтая карточка
Bo Sun
90'+5

Ход матча

39'
 
Pengfei Shan
40'
Ivo I
1:0
46'
 
Ларссон Сэм
Ming'an Cui
69'
 
Jiaxuan Zhu
Сюйжи Чжао
69'
Guoming Wang
 
74'
Chen Pu
Ivo I
 
77'
Jinbao Zhong
 
77'
 
Bo Sun
Guowen Sun
78'
 
Xianjun Wang
Yaopeng Wang
84'
Parmanjan Kyum
Zhao Ke
 
85'
 
Huanhuan Shan
Qianglong Tao
89'
Yuhao Zhao
Шунич Тони
 
90'
 
Bo Sun

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

19
Guoming
Wang
33
Dilmurat
Mawlanyaz
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
4
Xin
Luo
11
Zhao
Ke
29
Ivo
I
6
Шангуань
Ван
30
Jinbao
Zhong
10
Mohamed
Turay
9
Дурадо
Энрике
1
Чжан
Чонг
16
Lei
Tong
3
Pengfei
Shan
13
Yaopeng
Wang
4
Shuai
Li
14
Jiahui
Huang
26
Ming'an
Cui
24
Qianglong
Tao
7
Сюйжи
Чжао
11
Guowen
Sun
21
Боатенг
Эммануль
II
Хэнань Цзянье
5-4-1
Далянь Ифан
4-2-3-1

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Далянь Ифан

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

11 матчей

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:0
С
0:4
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
К
2:2
С
1:1
С
2:2
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 2 0.4
Дурадо Энрике 2 (1) 0.4
Ivo I 1 (1) 0.2
Шунич Тони 0 0
Chen Pu 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Сэм 2 0.4
Боатенг Эммануль II 2 (1) 0.4
Lei Tong 0 0
Qianglong Tao 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 3 0
Guoming Wang 2 0
Jinbao Zhong 2 0
Шангуань Ван 1 0
Xin Luo 1 0
Hao Chen III 1 0
Chen Pu 1 0
Haoran Wang 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wei Wu III 3 0
Кармело Гонсалес 1 0
Сюйжи Чжао 1 0
Shuai Li 1 0
Lei Tong 1 0
Чжан Чонг 1 0
Pengfei Shan 1 0
Guowen Sun 1 0
Bo Sun 1 0
Ming'an Cui 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Jiahui Huang 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
2
50%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0
Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Циндао Хайню 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1
Далянь Ифан
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Циндао Хайню - Далянь Ифан 1:2 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Чуньцинь Лифан - Далянь Ифан 0:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0
Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Далянь Ифан - Китай (до 20 лет) 2:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 3:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 1:0 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 5 3 1 1 9 - 4 32
2. Хэнань Цзянье 5 2 2 1 5 - 3 26
3. Шицзячжуан 5 3 1 1 9 - 7 20
4. Ухань Цзалл 5 2 2 1 10 - 7 19
5. Далянь Ифан 5 3 0 2 5 - 4 16
6. Тянцзинь Тэда 5 1 2 2 5 - 6 14
7. Чуньцинь Лифан 5 0 2 3 2 - 7 13
8. Циндао Хайню 5 1 0 4 5 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 7 - 1 28
2. Ухань Цзалл 2 1 1 0 5 - 3 15
3. Далянь Ифан 2 1 0 1 2 - 2 10
4. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 10
5. Шицзячжуан 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 4 - 1 7
7. Чуньцинь Лифан 3 0 1 2 0 - 2 1
8. Циндао Хайню 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 2 0 1 1 1 - 2 19
2. Шицзячжуан 2 1 0 1 4 - 5 13
3. Чуньцинь Лифан 2 0 1 1 2 - 5 12
4. Циндао Хайню 2 1 0 1 2 - 4 10
5. Далянь Ифан 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Ухань Цзалл 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Тянцзинь Тэда 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Шанхай Шеньхуа 3 1 1 1 2 - 3 4
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suzhou Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан онлайн


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