Китай: Суперлига: Понижение 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Suzhou Sports Center
39' Желтая карточкаPengfei Shan
1:0
40' ПенальтиIvo I
69' Желтая карточкаGuoming Wang
77' Желтая карточкаJinbao Zhong
90' Желтая карточкаBo Sun
Ход матча
39'
40'
1:0
69'
77'
77'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
4
Xin
Luo
11
Zhao
Ke
29
Ivo
I
30
Jinbao
Zhong
16
Lei
Tong
13
Yaopeng
Wang
4
Shuai
Li
14
Jiahui
Huang
26
Ming'an
Cui
11
Guowen
Sun
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
- Защитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
4 Xin LuoЗащитник
-
11 Zhao KeЗащитник
-
29 Ivo IПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Yan WuВратарь
- Защитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
- Полузащитник
-
20 Boxuan FengПолузащитник
-
12 Chen Pu
-
15 Zhixuan Du
-
-
18 Guoyuan Yang
-
26 Jiahui Liu
-
32 Dong Han
-
62 Haoran Wang
-
Главный тренер: Antonio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Lei TongЗащитник
- Защитник
-
13 Yaopeng WangЗащитник
-
4 Shuai LiЗащитник
-
14 Jiahui HuangПолузащитник
-
26 Ming'an CuiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Guowen SunПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
10 Ларссон СэмНападающий
-
-
15 Jianbo Zhao
-
18 Yupeng He
-
29 Bo Sun
-
33 Xianjun Wang
-
34 Zhenao Wang
-
39 Tengda Wang
-
40 Jiaxuan Zhu
-
66 Yu Wang
-
Главный тренер: Хосе Гонсалес Лопес
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Далянь Ифан
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
11 матчей
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|2
|0.4
|Дурадо Энрике
|2 (1)
|0.4
|Ivo I
|1 (1)
|0.2
|Шунич Тони
|0
|0
|Chen Pu
|0
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Сэм
|2
|0.4
|Боатенг Эммануль II
|2 (1)
|0.4
|Lei Tong
|0
|0
|Qianglong Tao
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каранга Фернандо
|3
|0
|Guoming Wang
|2
|0
|Jinbao Zhong
|2
|0
|Шангуань Ван
|1
|0
|Xin Luo
|1
|0
|Hao Chen III
|1
|0
|Chen Pu
|1
|0
|Haoran Wang
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wei Wu III
|3
|0
|Кармело Гонсалес
|1
|0
|Сюйжи Чжао
|1
|0
|Shuai Li
|1
|0
|Lei Tong
|1
|0
|Чжан Чонг
|1
|0
|Pengfei Shan
|1
|0
|Guowen Sun
|1
|0
|Bo Sun
|1
|0
|Ming'an Cui
|1
|0
|Yanfeng Dong
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
2
50%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0
Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Циндао Хайню 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1
Далянь Ифан
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Циндао Хайню - Далянь Ифан 1:2 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Чуньцинь Лифан - Далянь Ифан 0:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0
Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Далянь Ифан - Китай (до 20 лет) 2:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 3:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 1:0 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|32
|2.
|Хэнань Цзянье
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|26
|3.
|Шицзячжуан
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|20
|4.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|19
|5.
|Далянь Ифан
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|16
|6.
|Тянцзинь Тэда
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|14
|7.
|Чуньцинь Лифан
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|13
|8.
|Циндао Хайню
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|28
|2.
|Ухань Цзалл
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|15
|3.
|Далянь Ифан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|10
|4.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|10
|5.
|Шицзячжуан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Чуньцинь Лифан
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|8.
|Циндао Хайню
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|19
|2.
|Шицзячжуан
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|13
|3.
|Чуньцинь Лифан
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|12
|4.
|Циндао Хайню
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|10
|5.
|Далянь Ифан
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Ухань Цзалл
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Тянцзинь Тэда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4