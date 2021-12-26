Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Паулиньо Пауло не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Yuan Zhang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

44' Оскар дос Сантос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Паулиньо Пауло из команды Шанхай СИПГ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

43' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

41' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

36' Ачеампонг Франк нанес удар, мяч был парирован, но Junling Yan не удержал его в руках.

36' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Чжан Лу взял и забрал мяч на выходе

35' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Муй Аарон нанес удар, мяч был парирован, но Лу Чжан не удержал его в руках.

34' ШАНС! Муй Аарон вышел один на один с голкипером...

33' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Shenyuan Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Junling Yan отбил мяч на угловой после удара Кардек Алан из штрафной площади.

31' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Yuan Zhang из команды Шэньчжэнь направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

28' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Yeljan Shinar выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Отличные скиллы показывает Zhurun Liu , обводя своих соперников

23' Dalun Zheng пробует нанести удар издали, но Junling Yan держит все под контролем

23' Кинтеро Хуан из команды Шэньчжэнь навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

22' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Кинтеро Хуан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

20' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Г О О О О Л - Ачеампонг Франк забивает с левой ноги!

17' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Yuanyi Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Лу Чжан отбил мяч на угловой после удара Муй Аарон из штрафной площади.

16' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Yuan Zhang из команды Шэньчжэнь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

14' Оскар дос Сантос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Хорошую попытку сделал Муй Аарон . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

7' Хай Юй не смог попасть в створ ударом издали

6' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Вэньцзюнь Люй нанес удар головой, но Лу Чжан перевел мяч на угловой!

3' Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Шэньчжэнь начинает с центра поля