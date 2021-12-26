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Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Шанхай СИПГ
2:1
Второй тайм: 67'

Стадион:
Шэньчжэнь
0'
1:0
9' Гол
Zhurun Liu
1:1
17' Гол
Ачеампонг Франк
51' Желтая карточка
Guan He
2:1
62' Гол
Shenyuan Li
67'

Ход матча

9'
Zhurun Liu
(Shenyuan Li)
1:0
17'
1:1
Ачеампонг Франк
(Кардек Алан)
51'
Guan He
 
61'
Shiyuan Yang
Guan He
 
62'
Shenyuan Li
(Оскар дос Сантос)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шанхай СИПГ
Ничья
Шэньчжэнь
1.88
4.30
8.50
Все Коэффициенты
1
Цзюнь-Лин
Янь
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
21
Хай
Юй
15
Shenyuan
Li
4
Шэньчао
Ван
11
Вэньцзюнь
Люй
19
Муй
Аарон
9
Паулиньо
Пауло
8
Оскар
дос
Сантос
33
Zhurun
Liu
1
Чжан
Лу
2
Yeljan
Shinar
6
Shuai
Pei
26
Юань
Миньчэн
21
Чжипэн
Цзян
14
Yuan
Zhang2
28
Yuanyi
Li
16
Dalun
Zheng
10
Кинтеро
Хуан
7
Ачеампонг
Франк
27
Кардек
Алан
Шанхай СИПГ
3-3-3-1
Шэньчжэнь
4-2-3-1

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Шэньчжэнь

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:3
С
6:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оскар дос Сантос 1 0.2
Shenyuan Li 1 0.2
Муй Аарон 1 0.2
Вэньцзюнь Люй 1 0.2
Zhurun Liu 1 0.2
Паулиньо Пауло 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардек Алан 3 0.6
Ачеампонг Франк 2 0.4
Shuai Pei 1 0.2
Кинтеро Хуан 1 0.2
Yuanyi Li 1 0.2
Юнпо Ван 0 0
Yeljan Shinar 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо Пауло 3 0
Оскар дос Сантос 1 0
Guan He 1 0
Чжэнь Вэй 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лин Гао 2 0
Yuan Zhang2 2 0
Xin Zhou2 0 1
Кэ Сунь 1 0
Dalun Zheng 1 0
Wai-Tsun Dai 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Лунэн 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3
Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Кайя 0:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3
Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Лунэн - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Шэньчжэнь 0:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Лунэн 2:2 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 4 4 0 0 11 - 2 45
2. Шанхай СИПГ 2:1 5 3 1 1 6 - 4 38
3. Гуанчжоу Эвергранд 4 1 2 1 3 - 2 35
4. Чанчунь Ятай 1:1 5 1 2 2 5 - 6 33
5. Шэньчжэнь 1:2 5 1 2 2 8 - 8 29
6. Бэйцзин Гоань 4 1 1 2 4 - 9 28
7. Гуанчжоу Фули 1:1 5 1 2 2 7 - 5 26
8. Хэбей Форчун 4 0 2 2 2 - 10 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 2 1 1 0 3 - 2 28
2. Шэньчжэнь 1:2 2 1 0 1 4 - 3 27
3. Гуанчжоу Фули 1:1 2 1 0 1 5 - 2 24
4. Хэбей Форчун 2 0 1 1 1 - 6 24
5. Шаньдун Лунэн 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Шанхай СИПГ 2:1 3 2 0 1 3 - 3 6
7. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Чанчунь Ятай 1:1 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 2 2 0 0 7 - 0 39
2. Гуанчжоу Эвергранд 2 1 0 1 2 - 1 33
3. Шанхай СИПГ 2:1 2 1 1 0 3 - 1 32
4. Чанчунь Ятай 1:1 2 1 0 1 3 - 2 31
5. Гуанчжоу Фули 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
6. Шэньчжэнь 1:2 3 0 2 1 4 - 5 2
7. Хэбей Форчун 2 0 1 1 1 - 4 1
8. Бэйцзин Гоань 2 0 0 2 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guangzhou Higher Education Mega Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шанхай СИПГ
Ничья
Шэньчжэнь
1.88
4.30
8.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шанхай СИПГ 2:1 Шэньчжэнь онлайн


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