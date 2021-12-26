Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022
2:1
Второй тайм: 67'
1:0
9' ГолZhurun Liu
1:1
17' ГолАчеампонг Франк
51' Желтая карточкаGuan He
2:1
62' ГолShenyuan Li
Ход матча
9'
1:0
17'
1:1
51'
61'
62'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 7
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
3 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
21
Хай
Юй
15
Shenyuan
Li
19
Муй
Аарон
33
Zhurun
Liu
1
Чжан
Лу
26
Юань
Миньчэн
21
Чжипэн
Цзян
14
Yuan
Zhang2
28
Yuanyi
Li
16
Dalun
Zheng
10
Кинтеро
Хуан
27
Кардек
Алан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Guan HeЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
15 Shenyuan LiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Zhurun LiuНападающий
- Запасные игроки
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
- Полузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
39 Jinghang HuНападающий
-
12 Wei Chen2
-
-
27 Wei Zhang I
-
26 Chunxin Chen
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Кардек АланНападающий
- Запасные игроки
-
25 Haolun MiЗащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
-
29 Лин ГаоПолузащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
23 Guo Wei
-
31 Zixiang Wang
-
-
18 Xiangyu Chen
-
-
13 Haofeng Xu
-
-
Главный тренер: Jose Carlos Granero
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Шэньчжэнь
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оскар дос Сантос
|1
|0.2
|Shenyuan Li
|1
|0.2
|Муй Аарон
|1
|0.2
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.2
|Zhurun Liu
|1
|0.2
|Паулиньо Пауло
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардек Алан
|3
|0.6
|Ачеампонг Франк
|2
|0.4
|Shuai Pei
|1
|0.2
|Кинтеро Хуан
|1
|0.2
|Yuanyi Li
|1
|0.2
|Юнпо Ван
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо Пауло
|3
|0
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|Guan He
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лин Гао
|2
|0
|Yuan Zhang2
|2
|0
|Xin Zhou2
|0
|1
|Кэ Сунь
|1
|0
|Dalun Zheng
|1
|0
|Wai-Tsun Dai
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Лунэн 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3
Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Кайя 0:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3
Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Лунэн - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Шэньчжэнь 0:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Лунэн 2:2 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|45
|2.
|Шанхай СИПГ
|2:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|38
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|35
|4.
|Чанчунь Ятай
|1:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|33
|5.
|Шэньчжэнь
|1:2
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|29
|6.
|Бэйцзин Гоань
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|28
|7.
|Гуанчжоу Фули
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 5
|26
|8.
|Хэбей Форчун
|4
|0
|2
|2
|2 - 10
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|28
|2.
|Шэньчжэнь
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|27
|3.
|Гуанчжоу Фули
|1:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|24
|4.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|24
|5.
|Шаньдун Лунэн
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Шанхай СИПГ
|2:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Чанчунь Ятай
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|39
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|33
|3.
|Шанхай СИПГ
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|32
|4.
|Чанчунь Ятай
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|31
|5.
|Гуанчжоу Фули
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|6.
|Шэньчжэнь
|1:2
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|7.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|Бэйцзин Гоань
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0