Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Yuanyi Li не смог попасть в створ ударом издали

95' Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Цзюнь-Лин Янь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

93' Головой пробил Кардек Алан , но голкипер отбил его в поле!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Хай Юй получает желтую карточку за неспортивное поведение

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Вэньцзюнь Люй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Shiyuan Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Лин Гао не смог попасть в створ ударом издали

83' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

82' После штрафного удара,который нанес Оскар дос Сантос мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

81' Yuanyi Li получил желтую карточку от судьи

79' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Вэньцзюнь Люй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Shiyuan Yang тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

75' Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Г О О О О О Л - Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Лу Чжан прыгнул не в ту сторону.

68' После проверки VAR судья изменил решение - Шанхай СИПГ пробьет пенальти!

67' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

67' Хороший удар издали нанес Shenyuan Li , но отличный сейв сделал Лу Чжан. Угловой.

66' Муй Аарон нанес удар, мяч был парирован, но Лу Чжан не удержал его в руках.

66' Отличные скиллы показывает Shenyuan Li , обводя своих соперников

66' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Zhurun Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Г О О О О Л - Shenyuan Li забивает с правой ноги!

62' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Хорошую попытку сделал Dalun Zheng . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Отличные скиллы показывает Dalun Zheng , обводя своих соперников

61' Матч возобновлен

59' Паулиньо Пауло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Муй Аарон разрезает оборону соперника отличным пасом

57' Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Кинтеро Хуан из команды Шэньчжэнь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Yuanyi Li пробует нанести удар издали, но Junling Yan держит все под контролем

52' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Guan He получил желтую карточку от судьи

51' Dalun Zheng выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Ачеампонг Франк получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Ачеампонг Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.