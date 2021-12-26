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Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Шанхай СИПГ
3:1
Конец матча

Стадион:
Шэньчжэнь
0'
1:0
9' Гол
Zhurun Liu
1:1
17' Гол
Ачеампонг Франк
51' Желтая карточка
Guan He
2:1
62' Гол
Shenyuan Li
3:1
69' Пенальти
Оскар дос Сантос
76' Желтая карточка
Shiyuan Yang
81' Желтая карточка
Yuanyi Li
89' Желтая карточка
Хай Юй
90'+5

Ход матча

9'
Zhurun Liu
(Shenyuan Li)
1:0
17'
1:1
Ачеампонг Франк
(Кардек Алан)
51'
Guan He
 
61'
Shiyuan Yang
Guan He
 
62'
Shenyuan Li
(Оскар дос Сантос)
2:1
63'
 
Haolun Mi
Dalun Zheng
69'
Оскар дос Сантос
3:1
71'
 
Wai-Tsun Dai
Yuan Zhang2
72'
 
Лин Гао
Кинтеро Хуан
72'
 
Кэ Сунь
Юань Миньчэн
76'
Shiyuan Yang
 
78'
Ablahan Haliq
Паулиньо Пауло
 
78'
Jinghang Hu
Zhurun Liu
 
81'
 
Yuanyi Li
88'
Muzepper Mirahmetjan
Муй Аарон
 
89'
Хай Юй
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

1
Цзюнь-Лин
Янь
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
21
Хай
Юй
15
Shenyuan
Li
4
Шэньчао
Ван
11
Вэньцзюнь
Люй
19
Муй
Аарон
9
Паулиньо
Пауло
8
Оскар
дос
Сантос
33
Zhurun
Liu
1
Чжан
Лу
2
Yeljan
Shinar
6
Shuai
Pei
26
Юань
Миньчэн
21
Чжипэн
Цзян
14
Yuan
Zhang2
28
Yuanyi
Li
16
Dalun
Zheng
10
Кинтеро
Хуан
7
Ачеампонг
Франк
27
Кардек
Алан
Шанхай СИПГ
3-3-3-1
Шэньчжэнь
4-2-3-1

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Шэньчжэнь

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:3
С
6:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оскар дос Сантос 2 (1) 0.4
Shenyuan Li 2 0.4
Муй Аарон 1 0.2
Вэньцзюнь Люй 1 0.2
Zhurun Liu 1 0.2
Паулиньо Пауло 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардек Алан 3 0.6
Ачеампонг Франк 2 0.4
Shuai Pei 1 0.2
Кинтеро Хуан 1 0.2
Yuanyi Li 1 0.2
Юнпо Ван 0 0
Yeljan Shinar 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо Пауло 3 0
Оскар дос Сантос 1 0
Хай Юй 1 0
Guan He 1 0
Shiyuan Yang 1 0
Чжэнь Вэй 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лин Гао 2 0
Yuan Zhang2 2 0
Xin Zhou2 0 1
Кэ Сунь 1 0
Yuanyi Li 1 0
Dalun Zheng 1 0
Wai-Tsun Dai 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
43%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
4
44%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Лунэн 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3
Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Кайя 0:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3
Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Лунэн - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Шэньчжэнь 0:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Лунэн 2:2 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 1:0 5 5 0 0 12 - 2 48
2. Шанхай СИПГ 5 3 1 1 7 - 4 38
3. Гуанчжоу Эвергранд 1:0 5 2 2 1 4 - 2 38
4. Чанчунь Ятай 5 2 1 2 6 - 6 35
5. Шэньчжэнь 5 1 2 2 8 - 9 29
6. Бэйцзин Гоань 0:1 5 1 1 3 4 - 10 28
7. Гуанчжоу Фули 5 1 1 3 7 - 6 25
8. Хэбей Форчун 0:1 5 0 2 3 2 - 11 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 0:1 2 1 1 0 3 - 2 28
2. Шэньчжэнь 2 1 0 1 4 - 3 27
3. Гуанчжоу Фули 2 1 0 1 5 - 2 24
4. Хэбей Форчун 0:1 2 0 1 1 1 - 6 24
5. Шаньдун Лунэн 1:0 3 3 0 0 5 - 2 9
6. Шанхай СИПГ 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Гуанчжоу Эвергранд 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 1:0 2 2 0 0 7 - 0 39
2. Гуанчжоу Эвергранд 1:0 2 1 0 1 2 - 1 33
3. Шанхай СИПГ 2 1 1 0 3 - 1 32
4. Чанчунь Ятай 2 1 0 1 3 - 2 31
5. Шэньчжэнь 3 0 2 1 4 - 6 2
6. Гуанчжоу Фули 3 0 1 2 2 - 4 1
7. Хэбей Форчун 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
8. Бэйцзин Гоань 0:1 3 0 0 3 1 - 8 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guangzhou Higher Education Mega Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Шанхай СИПГ 3:1 Шэньчжэнь онлайн


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