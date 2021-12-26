Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022
3:1
Конец матча
1:0
9' ГолZhurun Liu
1:1
17' ГолАчеампонг Франк
51' Желтая карточкаGuan He
2:1
62' ГолShenyuan Li
3:1
69' ПенальтиОскар дос Сантос
76' Желтая карточкаShiyuan Yang
81' Желтая карточкаYuanyi Li
89' Желтая карточкаХай Юй
Ход матча
9'
1:0
17'
1:1
51'
61'
62'
2:1
63'
69'
3:1
72'
72'
76'
81'
89'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 8
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
21
Хай
Юй
15
Shenyuan
Li
19
Муй
Аарон
33
Zhurun
Liu
1
Чжан
Лу
26
Юань
Миньчэн
21
Чжипэн
Цзян
14
Yuan
Zhang2
28
Yuanyi
Li
16
Dalun
Zheng
10
Кинтеро
Хуан
27
Кардек
Алан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Guan HeЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
15 Shenyuan LiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Zhurun LiuНападающий
- Запасные игроки
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
- Полузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
39 Jinghang HuНападающий
-
12 Wei Chen2
-
-
27 Wei Zhang I
-
26 Chunxin Chen
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Кардек АланНападающий
- Запасные игроки
-
25 Haolun MiЗащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
-
29 Лин ГаоПолузащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
23 Guo Wei
-
31 Zixiang Wang
-
-
18 Xiangyu Chen
-
-
13 Haofeng Xu
-
-
Главный тренер: Jose Carlos Granero
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Шэньчжэнь
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оскар дос Сантос
|2 (1)
|0.4
|Shenyuan Li
|2
|0.4
|Муй Аарон
|1
|0.2
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.2
|Zhurun Liu
|1
|0.2
|Паулиньо Пауло
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардек Алан
|3
|0.6
|Ачеампонг Франк
|2
|0.4
|Shuai Pei
|1
|0.2
|Кинтеро Хуан
|1
|0.2
|Yuanyi Li
|1
|0.2
|Юнпо Ван
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо Пауло
|3
|0
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|Хай Юй
|1
|0
|Guan He
|1
|0
|Shiyuan Yang
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лин Гао
|2
|0
|Yuan Zhang2
|2
|0
|Xin Zhou2
|0
|1
|Кэ Сунь
|1
|0
|Yuanyi Li
|1
|0
|Dalun Zheng
|1
|0
|Wai-Tsun Dai
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
43%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
4
44%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Лунэн 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3
Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Кайя 0:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3
Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Лунэн - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Шэньчжэнь 0:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Лунэн 2:2 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|1:0
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|48
|2.
|Шанхай СИПГ
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|38
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|38
|4.
|Чанчунь Ятай
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|35
|5.
|Шэньчжэнь
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|29
|6.
|Бэйцзин Гоань
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|28
|7.
|Гуанчжоу Фули
|5
|1
|1
|3
|7 - 6
|25
|8.
|Хэбей Форчун
|0:1
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|28
|2.
|Шэньчжэнь
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|27
|3.
|Гуанчжоу Фули
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|24
|4.
|Хэбей Форчун
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|24
|5.
|Шаньдун Лунэн
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|6.
|Шанхай СИПГ
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|1:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|39
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|33
|3.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|32
|4.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|31
|5.
|Шэньчжэнь
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|6.
|Гуанчжоу Фули
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|7.
|Хэбей Форчун
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|8.
|Бэйцзин Гоань
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0