Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Tiago Leonco оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Ох, нехорошо это выглядит. Тан Лонг получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Тан Лонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Ох, нехорошо это выглядит. Tiago Leonco получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Tiago Leonco на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Li Zhang получил желтую карточку от судьи

42' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Хорошую попытку сделал Тан Лонг . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Г О О О О Л - Erik первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

35' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...

35' Xiaotian Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...

35' Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Erik нанес удар, но тот был заблокирован.

34' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

32' Yunlong Fan из команды Гуанчжоу Фули направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

31' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

31' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Pengfei Han предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...

30' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Tiago Leonco выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Pengfei Han предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Плохо сыграл Jiaqi Han - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...

24' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Хорошую попытку сделал Erik . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...

23' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Г О О О О Л - Yongjun Wen первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

21' Вратарь парирует удар, который нанес Jown Cardona , и мяч снова в игре

21' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Джианг Джихон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...

13' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

12' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

4' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Li Zhang не смог попасть в створ ударом издали

4' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.