Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Huadu Stadium
0:1
21' ГолYongjun Wen
24' Желтая карточкаXiaotian Yang
1:1
35' ГолErik IV
43' Желтая карточкаLi Zhang II
57' Желтая карточкаYunlong Fan
2:1
78' ГолНеграо Жуниор
79' Желтая карточкаJown Cardona
80' Желтая карточкаGong Zhang
83' Желтая карточкаTixiang Li
85' Желтая карточкаЧао-Шэн Ян
90' Желтая карточкаPo-Liang Chen
Ход матча
21'
0:1
24'
35'
1:1
43'
57'
78'
2:1
79'
80'
83'
85'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
23
Yake
Wu
39
Kaiyu
Mao
5
Jie
Sun
24
Zhiyu
Yan
19
Jiakang
Hui
15
Dilemet
Tudi
27
Li
Zhang
II
31
Weihui
Rao
29
Тан
Лонг
11
Erik
IV
22
Jiaqi
Han
35
Huapeng
Wang
19
Jihong
Jiang
15
Pengfei
Han
18
Йи
Тенг
37
Yongjun
Wen
10
Tixiang
Li
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
39 Kaiyu MaoЗащитник
- Защитник
-
5 Jie SunЗащитник
-
24 Zhiyu YanПолузащитник
-
19 Jiakang HuiПолузащитник
-
15 Dilemet TudiПолузащитник
-
27 Li Zhang IIПолузащитник
-
31 Weihui RaoПолузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
-
11 Erik IVНападающий
- Запасные игроки
-
28 Xiaotian ShiВратарь
-
16 Zhe JiangЗащитник
- Полузащитник
-
26 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
-
-
14 Xuesong Bai
-
-
21 Qi Cui
-
30 Qinhan Sun
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
35 Huapeng WangЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
15 Pengfei HanЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
37 Yongjun WenПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
29 Wenjie SongНападающий
-
26 Wenhao Long
-
-
-
39 Yuliang Su
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Гуанчжоу Фули
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
15 матчей
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неграо Жуниор
|3
|0.6
|Erik IV
|3
|0.6
|Тан Лонг
|0
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jown Cardona
|3 (1)
|0.6
|Tiago De Leonco
|2
|0.4
|Gong Zhang
|1
|0.2
|Yongjun Wen
|1
|0.2
|Chun Lok Than
|0
|0
|Tixiang Li
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Po-Liang Chen
|2
|0
|Guang Li
|2
|0
|Jiakang Hui
|0
|1
|Тан Лонг
|1
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|0
|Jie Sun
|1
|0
|Erik IV
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
|Yang Chen
|1
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tixiang Li
|2
|0
|Xiaotian Yang
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Yunlong Fan
|1
|0
|Jown Cardona
|1
|0
|Zhengyu Huang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
33%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шаньдун Лунэн - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2
Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 0:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 1:2
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2
Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Циндао Хайню - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Чуньцинь Лифан 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 2:2 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|1:0
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|48
|2.
|Шанхай СИПГ
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|38
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|38
|4.
|Чанчунь Ятай
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|35
|5.
|Шэньчжэнь
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|29
|6.
|Бэйцзин Гоань
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|28
|7.
|Гуанчжоу Фули
|5
|1
|1
|3
|7 - 6
|25
|8.
|Хэбей Форчун
|0:1
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|28
|2.
|Шэньчжэнь
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|27
|3.
|Гуанчжоу Фули
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|24
|4.
|Хэбей Форчун
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|24
|5.
|Шаньдун Лунэн
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|6.
|Шанхай СИПГ
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|1:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|39
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|33
|3.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|32
|4.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|31
|5.
|Шэньчжэнь
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|6.
|Гуанчжоу Фули
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|7.
|Хэбей Форчун
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|8.
|Бэйцзин Гоань
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0