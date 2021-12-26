Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Чанчунь Ятай вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Po-Liang Chen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

91' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Неграо Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Матч возобновлен

90' Ох, нехорошо это выглядит. Dilemet Tudi получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Игрок Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

88' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Xiaotian Yang нанес удар головой, но Yake Wu спокойно отбил мяч.

83' Рефери не любит споров - именно за это Tixiang Li сейчас получил желтую

82' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Рефери не любит споров - именно за это Jown Cardona сейчас получил желтую

78' Г О О О О Л - Неграо Жуниор левой ногой классно пробил с лета.

74' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Kaiyu Mao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Dilemet Tudi навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Яо Вейхуи наказан за толчок Yongjun Wen

54' Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

53' Хорошую попытку сделал Erik . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Zhiyu Yan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Ох, нехорошо это выглядит. Yongjun Wen получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Yongjun Wen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.