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Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Гуанчжоу Эвергранд
1:0
Конец матча

Стадион:
Бэйцзин Гоань
0'
25' Желтая карточка
Чи Чжунго
1:0
40' Гол
Ханьвэнь Дэн
42' Желтая карточка
Yongjing Cao
57' Желтая карточка
Ханьвэнь Дэн
90'+4

Ход матча

25'
 
Чи Чжунго
40'
Ханьвэнь Дэн
1:0
42'
 
Yongjing Cao
46'
Сюэпэн Ли
Yihao Zhong
 
57'
Ханьвэнь Дэн
 
58'
 
Ли Лэй
Yongjing Cao
58'
 
Силва Андерсон
Ziming Wang
58'
 
Чжанг Сичже
Чи Чжунго
61'
Чао Хэ
Чжи Чжэн
 
79'
Ling Jie
Вэй Ши-Хао
 
79'
Kaiyuan Tan
Чжан Сювэй
 
86'
 
Zhenyu He
Yang Bai
90'
Yu Hou
Liyn Yang
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

32
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
2
Браунинг
Тайас
27
Shaocong
Wu
33
Yihao
Zhong
10
Чжи
Чжэн
6
Ляо
Лишэн
21
Гао
Чжуньи
22
Чжан
Сювэй
17
Liyn
Yang
7
Вэй
Ши-Хао
1
Сень
Хоу
24
Fan
Yang1
26
Yang
Bai
19
Лю
Хуань
37
Yongjing
Cao
6
Чи
Чжунго
8
Пяо
Чэн
18
Jin
Taiyan
15
Tianyi
Gao
20
Ziming
Wang
9
Жанг
Юнинг
Гуанчжоу Эвергранд
3-4-1-2
Бэйцзин Гоань
3-4-1-2

История личных встреч

Гуанчжоу Эвергранд
Бэйцзин Гоань

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

21 матч

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

19%
71.4%
9.6%
4 победы 15 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:3
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
0:0
К
1:2
К
2:1
С
0:3
С
0:2
С
0:0
С
0:1
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханьвэнь Дэн 2 0.4
Вэй Ши-Хао 1 0.2
Liyn Yang 1 0.2
Линьпэн Чжан 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 3 0.6
Силва Андерсон 1 0.2
Tianyi Gao 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ханьвэнь Дэн 2 0
Чжан Сювэй 2 0
Чжи Чжэн 1 0
Чао Хэ 1 0
Shaocong Wu 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзинь Пэнксян 1 1
Ли Лэй 2 0
Tianyi Gao 2 0
Славен Билич 2 0
Сень Хоу 1 0
Чи Чжунго 1 0
Jin Taiyan 1 0
Yongjing Cao 1 0
Лю Хуань 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
3
38%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
100%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Чжончуан Хэнгтай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Лунэн 2:1 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Циндао Хайню - Гуанчжоу Эвергранд 0:6 Гуанчжоу Эвергранд - Чуньцинь Лифан 3:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Порт 1:5 Серезо Осака - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Китчи - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Китчи 0:1 Порт - Гуанчжоу Эвергранд 3:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Лунэн - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Кавасаки Фронтале - Бэйцзин Гоань 4:0 Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3 Бэйцзин Гоань - Тэгу 0:3 Тэгу - Бэйцзин Гоань 5:0 Бэйцзин Гоань - Кавасаки Фронтале 0:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 5 5 0 0 13 - 2 48
2. Шанхай СИПГ 5 3 1 1 7 - 4 38
3. Гуанчжоу Эвергранд 5 2 2 1 4 - 2 38
4. Чанчунь Ятай 5 2 1 2 6 - 6 35
5. Шэньчжэнь 5 1 2 2 8 - 9 29
6. Бэйцзин Гоань 5 1 1 3 4 - 10 28
7. Гуанчжоу Фули 5 1 1 3 7 - 6 25
8. Хэбей Форчун 5 0 2 3 2 - 12 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 2 1 1 0 3 - 2 28
2. Шэньчжэнь 2 1 0 1 4 - 3 27
3. Гуанчжоу Фули 2 1 0 1 5 - 2 24
4. Хэбей Форчун 2 0 1 1 1 - 6 24
5. Шаньдун Лунэн 3 3 0 0 6 - 2 9
6. Шанхай СИПГ 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 2 2 0 0 7 - 0 39
2. Гуанчжоу Эвергранд 2 1 0 1 2 - 1 33
3. Шанхай СИПГ 2 1 1 0 3 - 1 32
4. Чанчунь Ятай 2 1 0 1 3 - 2 31
5. Шэньчжэнь 3 0 2 1 4 - 6 2
6. Гуанчжоу Фули 3 0 1 2 2 - 4 1
7. Хэбей Форчун 3 0 1 2 1 - 6 1
8. Бэйцзин Гоань 3 0 0 3 1 - 8 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань онлайн


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