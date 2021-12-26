Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Тианхе
25' Желтая карточкаЧи Чжунго
1:0
40' ГолХаньвэнь Дэн
42' Желтая карточкаYongjing Cao
57' Желтая карточкаХаньвэнь Дэн
Ход матча
25'
40'
1:0
42'
46'
57'
58'
58'
79'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
32
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
27
Shaocong
Wu
33
Yihao
Zhong
10
Чжи
Чжэн
21
Гао
Чжуньи
22
Чжан
Сювэй
17
Liyn
Yang
1
Сень
Хоу
24
Fan
Yang1
26
Yang
Bai
19
Лю
Хуань
37
Yongjing
Cao
8
Пяо
Чэн
18
Jin
Taiyan
15
Tianyi
Gao
20
Ziming
Wang
- Основной состав
-
32 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
- Защитник
-
27 Shaocong WuЗащитник
-
33 Yihao ZhongПолузащитник
-
10 Чжи ЧжэнПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Гао ЧжуньиПолузащитник
-
22 Чжан СювэйПолузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Weiguo LiuВратарь
-
35 Сюэпэн ЛиЗащитник
-
36 Чао ХэПолузащитник
-
-
16 Bowen Huang2
-
20 Shilong Wang
-
28 Ling Jie
-
30 Dejiang Yang
-
34 Yu Hou
-
39 Kaiyuan Tan
-
-
44 Junhao Wu
-
Главный тренер: Zhi Zheng
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
24 Fan Yang1Защитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
-
20 Ziming WangНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
29 Цзян ТаоЗащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
4 Ли ЛэйПолузащитник
- Нападающий
-
33 Kunyue Ma
-
28 Zhenyu He
-
32 Guobo Liu
-
-
38 Qilong Ruan
-
39 Longfei Xie
-
Главный тренер: Билич Славен
История личных встреч
Гуанчжоу Эвергранд
Бэйцзин Гоань
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
21 матч
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
19%
71.4%
9.6%
4 победы 15 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.4
|Вэй Ши-Хао
|1
|0.2
|Liyn Yang
|1
|0.2
|Линьпэн Чжан
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|3
|0.6
|Силва Андерсон
|1
|0.2
|Tianyi Gao
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0
|Чжан Сювэй
|2
|0
|Чжи Чжэн
|1
|0
|Чао Хэ
|1
|0
|Shaocong Wu
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзинь Пэнксян
|1
|1
|Ли Лэй
|2
|0
|Tianyi Gao
|2
|0
|Славен Билич
|2
|0
|Сень Хоу
|1
|0
|Чи Чжунго
|1
|0
|Jin Taiyan
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Лю Хуань
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
3
38%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
100%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Чжончуан Хэнгтай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Лунэн 2:1 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Циндао Хайню - Гуанчжоу Эвергранд 0:6 Гуанчжоу Эвергранд - Чуньцинь Лифан 3:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Порт 1:5 Серезо Осака - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Китчи - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Китчи 0:1 Порт - Гуанчжоу Эвергранд 3:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Лунэн - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Кавасаки Фронтале - Бэйцзин Гоань 4:0 Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3 Бэйцзин Гоань - Тэгу 0:3 Тэгу - Бэйцзин Гоань 5:0 Бэйцзин Гоань - Кавасаки Фронтале 0:7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|48
|2.
|Шанхай СИПГ
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|38
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|38
|4.
|Чанчунь Ятай
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|35
|5.
|Шэньчжэнь
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|29
|6.
|Бэйцзин Гоань
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|28
|7.
|Гуанчжоу Фули
|5
|1
|1
|3
|7 - 6
|25
|8.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|2
|3
|2 - 12
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|28
|2.
|Шэньчжэнь
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|27
|3.
|Гуанчжоу Фули
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|24
|4.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|24
|5.
|Шаньдун Лунэн
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|6.
|Шанхай СИПГ
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|39
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|33
|3.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|32
|4.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|31
|5.
|Шэньчжэнь
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|6.
|Гуанчжоу Фули
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|7.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|8.
|Бэйцзин Гоань
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0