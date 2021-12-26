Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Дельгаду Педру из команды Шаньдун Лунэн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

41' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Кэ Ши получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Кэ Ши на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Какой промах! Дельгаду Педру имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

37' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Шаньдун Лунэн отменен из-за положения "вне игры".

35' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

34' Шаньдун Лунэн идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Tianyu Guo бьет ударом через себя, но Yaxiong Bao блокирует удар!

30' Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Цзинь Цзиндао навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Yu Zhang наказан за толчок Tianyu Guo

29' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Цзинь Цзиндао разрезает оборону соперника отличным пасом

26' Tianyu Guo наказан за толчок Yu Zhang

24' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Г О О О О Л - Феллайни Маруан забивает ударом с правой ноги!

19' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Как он промахнулся? Феллайни Маруан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

17' Qiang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Yaxiong Bao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

4' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

4' Идет дождь, трудные условия для игроков.

3' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля