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Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Шаньдун Лунэн
1:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Хэбей Форчун
0'
1:0
21' Гол
Феллайни Маруан
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Xin Xu
58'

Ход матча

21'
Феллайни Маруан
1:0
34'
Xin Xu
 
46'
 
Rentian Hu
Wei Liao
46'
 
Gang Feng
Yixuan Yang

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шаньдун Лунэн
Ничья
Хэбей Форчун
1.01
15.00
59.00
Все Коэффициенты
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
39
Long
Song
25
Феллайни
Маруан
28
Сон
Чжун-Хо
33
Цзинь
Цзиндао
8
Xin
Xu
19
Дельгаду
Педру
7
Tianyu
Guo
30
Yaxiong
Bao
16
Yunhua
Chen
35
Qiang
Jin
24
Yu
Zhang
40
Hui
Zhang
33
Yixuan
Yang
36
Daogang
Yao
17
Xintao
Song
25
Wei
Liao
39
Xuchen
Yao
7
Tianyuan
Xu
Шаньдун Лунэн
4-2-3-1
Хэбей Форчун
4-4-2

История личных встреч

Шаньдун Лунэн
Хэбей Форчун

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:5
С
6:3
С
2:2
С
0:3
С
2:0
С
3:1
К
2:3
С
1:2
С
5:4
С
0:0
С
1:0
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Лунэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Чжун-Хо 2 0.4
У Синхань 2 0.4
Tianyu Guo 2 0.4
Жадсон II 2 0.4
Дельгаду Педру 1 0.2
Феллайни Маруан 1 0.2
Чжэн Чжэн 1 0.2
Лю Ян 1 0.2
Мойсес Лима 0 0
Tianyu Qi 0 0
Лю Биньбинь 0 0
Xin Xu 0 0
Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Qiuming Wang 1 0.2
Hui Zhang 1 0.2
Huaze Gao 0 0

Карточки

Шаньдун Лунэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лю Ян 1 0
Lin Dai 1 0
Дельгаду Педру 1 0
Цзинь Цзиндао 1 0
Мойсес Лима 1 0
Жадсон II 1 0
Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайфэн Дин 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Rentian Hu 1 0
Daogang Yao 1 0
Lin Cui 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

11
2
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
6
55%
1
50%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Лунэн
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Шаньдун Лунэн - Чанчунь Ятай 2:1 Шанхай СИПГ - Шаньдун Лунэн 0:2 Шаньдун Лунэн - Бэйцзин Гоань 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Лунэн 0:5
Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл - Шаньдун Лунэн 0:1 Шаньдун Лунэн - Ухань Цзалл 2:0 Шаньдун Лунэн - Циндао Чжончуан Хэнгтай 3:0 Шаньдун Лунэн - Наньтун Чжиюнь 1:0 Шаньдун Лунэн - Шицзячжуан 2:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 1:3 Шаньдун Лунэн - Шэньчжэнь 4:2 Циндао Хайню - Шаньдун Лунэн 0:5 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Лунэн 2:1 Шаньдун Лунэн - Чуньцинь Лифан 3:1 Шицзячжуан - Шаньдун Лунэн 0:2 Шаньдун Лунэн - Гуанчжоу Фули 0:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Лунэн 2:2
Хэбей Форчун
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Лунэн 0:5
Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 0:1 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 0:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 1:0 5 5 0 0 12 - 2 48
2. Шанхай СИПГ 5 3 1 1 7 - 4 38
3. Гуанчжоу Эвергранд 1:0 5 2 2 1 4 - 2 38
4. Чанчунь Ятай 5 2 1 2 6 - 6 35
5. Шэньчжэнь 5 1 2 2 8 - 9 29
6. Бэйцзин Гоань 0:1 5 1 1 3 4 - 10 28
7. Гуанчжоу Фули 5 1 1 3 7 - 6 25
8. Хэбей Форчун 0:1 5 0 2 3 2 - 11 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 0:1 2 1 1 0 3 - 2 28
2. Шэньчжэнь 2 1 0 1 4 - 3 27
3. Гуанчжоу Фули 2 1 0 1 5 - 2 24
4. Хэбей Форчун 0:1 2 0 1 1 1 - 6 24
5. Шаньдун Лунэн 1:0 3 3 0 0 5 - 2 9
6. Шанхай СИПГ 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Гуанчжоу Эвергранд 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 1:0 2 2 0 0 7 - 0 39
2. Гуанчжоу Эвергранд 1:0 2 1 0 1 2 - 1 33
3. Шанхай СИПГ 2 1 1 0 3 - 1 32
4. Чанчунь Ятай 2 1 0 1 3 - 2 31
5. Шэньчжэнь 3 0 2 1 4 - 6 2
6. Гуанчжоу Фули 3 0 1 2 2 - 4 1
7. Хэбей Форчун 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
8. Бэйцзин Гоань 0:1 3 0 0 3 1 - 8 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шаньдун Лунэн
Ничья
Хэбей Форчун
1.01
15.00
59.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шаньдун Лунэн 1:0 Хэбей Форчун онлайн


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