Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

90' Tianyu Guo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Шаньдун Лунэн будет все-таки засчитан.

84' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

83' Г О О О О Л - Xin Xu первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

83' Почти гол! Феллайни Маруан пробил головой по воротам, но Yaxiong Bao спас!

83' Сон Чжун-Хо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Рентиан Ху нанес удар, мяч был парирован, но Ванг Далей не удержал его в руках.

82' Ванг Далей не дал случится голу! Huaze Gao должен был забивать, но Ванг Далей сделал отличный сейв

82' ШАНС! Huaze Gao вышел один на один с голкипером...

79' Шаньдун Лунэн идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Qiang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Сон Чжун-Хо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Xiao Chen получил желтую карточку от судьи

77' Tianyu Qi из команды Шаньдун Лунэн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

76' Головой пробил Tianyu Guo , но голкипер отбил его в поле!

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Wenjun Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Yu Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Отличные скиллы показывает Дельгаду Педру , обводя своих соперников

58' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля