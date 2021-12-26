Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Юесиушан
1:0
21' ГолФеллайни Маруан
34' Undefined phrase: football_event_Xin Xu
78' Желтая карточкаXiao Chen
2:0
83' ГолXin Xu
Ход матча
21'
1:0
34'
46'
46'
61'
64'
70'
73'
78'
83'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
14
Ван
Да-Лэй
27
Кэ
Ши
39
Long
Song
28
Сон
Чжун-Хо
8
Xin
Xu
30
Yaxiong
Bao
16
Yunhua
Chen
35
Qiang
Jin
24
Yu
Zhang
40
Hui
Zhang
33
Yixuan
Yang
36
Daogang
Yao
17
Xintao
Song
25
Wei
Liao
39
Xuchen
Yao
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
39 Long SongЗащитник
- Полузащитник
-
28 Сон Чжун-ХоПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
- Защитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
20 Zhechao ChenЗащитник
-
35 Lin DaiЗащитник
-
11 Лю ЯнПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
15 Tianyu QiПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаНападающий
-
-
36 Liuyu Duan
-
32 Xin Tian
-
Главный тренер: Wei Hao
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
16 Yunhua ChenЗащитник
-
35 Qiang JinЗащитник
-
24 Yu ZhangЗащитник
-
40 Hui ZhangЗащитник
-
33 Yixuan YangПолузащитник
-
36 Daogang YaoПолузащитник
-
17 Xintao SongПолузащитник
-
25 Wei LiaoПолузащитник
-
39 Xuchen YaoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Wenjun JiangЗащитник
-
32 Хайфэн ДинЗащитник
-
11 Rentian HuПолузащитник
-
14 Gang FengПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Хунбо ИньПолузащитник
-
15 Qiuming WangПолузащитник
-
34 Jiajun Pang
-
21 Lin Cui
-
18 Huaze Gao
-
29 Xiao Chen
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
История личных встреч
Шаньдун Лунэн
Хэбей Форчун
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Лунэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Чжун-Хо
|2
|0.4
|У Синхань
|2
|0.4
|Tianyu Guo
|2
|0.4
|Жадсон II
|2
|0.4
|Дельгаду Педру
|1
|0.2
|Xin Xu
|1
|0.2
|Феллайни Маруан
|1
|0.2
|Чжэн Чжэн
|1
|0.2
|Лю Ян
|1
|0.2
|Мойсес Лима
|0
|0
|Tianyu Qi
|0
|0
|Лю Биньбинь
|0
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Qiuming Wang
|1
|0.2
|Hui Zhang
|1
|0.2
|Huaze Gao
|0
|0
Карточки
Шаньдун Лунэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лю Ян
|1
|0
|Lin Dai
|1
|0
|Дельгаду Педру
|1
|0
|Цзинь Цзиндао
|1
|0
|Мойсес Лима
|1
|0
|Жадсон II
|1
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайфэн Дин
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Rentian Hu
|1
|0
|Xiao Chen
|1
|0
|Daogang Yao
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
83%
1
100%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
13
2
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
7
54%
1
50%
76-90
Пропущено
2
12
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
17%
46-60
1
50%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Лунэн
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Шаньдун Лунэн - Чанчунь Ятай 2:1 Шанхай СИПГ - Шаньдун Лунэн 0:2 Шаньдун Лунэн - Бэйцзин Гоань 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Лунэн 0:5
Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл - Шаньдун Лунэн 0:1 Шаньдун Лунэн - Ухань Цзалл 2:0 Шаньдун Лунэн - Циндао Чжончуан Хэнгтай 3:0 Шаньдун Лунэн - Наньтун Чжиюнь 1:0 Шаньдун Лунэн - Шицзячжуан 2:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 1:3 Шаньдун Лунэн - Шэньчжэнь 4:2 Циндао Хайню - Шаньдун Лунэн 0:5 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Лунэн 2:1 Шаньдун Лунэн - Чуньцинь Лифан 3:1 Шицзячжуан - Шаньдун Лунэн 0:2 Шаньдун Лунэн - Гуанчжоу Фули 0:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Лунэн 2:2
Хэбей Форчун
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Лунэн 0:5
Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 0:1 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 0:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|48
|2.
|Шанхай СИПГ
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|38
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|38
|4.
|Чанчунь Ятай
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|35
|5.
|Шэньчжэнь
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|29
|6.
|Бэйцзин Гоань
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|28
|7.
|Гуанчжоу Фули
|5
|1
|1
|3
|7 - 6
|25
|8.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|2
|3
|2 - 12
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|28
|2.
|Шэньчжэнь
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|27
|3.
|Гуанчжоу Фули
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|24
|4.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|24
|5.
|Шаньдун Лунэн
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|6.
|Шанхай СИПГ
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|39
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|33
|3.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|32
|4.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|31
|5.
|Шэньчжэнь
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|6.
|Гуанчжоу Фули
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|7.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|8.
|Бэйцзин Гоань
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0