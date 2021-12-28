Китай: Суперлига: Понижение 2021-2022
0:0
Второй тайм: 69'
Стадион: Kunshan Sports Center
45' Желтая карточкаWangsong Tan
54' Желтая карточкаДурадо Энрике
Ход матча
45'
54'
67'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
22
Jingqi
Fang
23
Yumiao
Qian
21
Yangyang
Jin
33
Yue
Song
31
Kerui
Chen
28
Wangsong
Tan
32
Yuanjie
Su
11
Weijun
Xie
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
23
Шунич
Тони
11
Zhao
Ke
30
Jinbao
Zhong
12
Chen
Pu
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
-
23 Yumiao QianЗащитник
-
21 Yangyang JinЗащитник
- Защитник
-
33 Yue SongЗащитник
- Полузащитник
-
31 Kerui ChenПолузащитник
-
28 Wangsong TanПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Yuanjie SuНападающий
-
11 Weijun XieНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
-
29 Ба ДуньНападающий
-
-
-
-
14 Jingxuan Lan
-
15 Wanshun Yang
-
40 Yan Shi
-
12 Magno Cruz I
-
24 Taoyu Piao
-
Главный тренер: Genwei Yu
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
11 Zhao KeЗащитник
- Полузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Chen PuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Yan WuВратарь
- Защитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
-
20 Boxuan FengПолузащитник
- Полузащитник
-
-
62 Haoran Wang
-
28 Ма Ксянгью
-
18 Guoyuan Yang
-
32 Dong Han
-
21 Keqiang Chen
-
15 Zhixuan Du
-
Главный тренер: Antonio Gomez
История личных встреч
Тянцзинь Тэда
Хэнань Цзянье
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед
26 матчей
42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
30.8%
57.7%
11.5%
8 побед 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
19.2%
61.5%
19.3%
5 побед 16 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Magno Cruz I
|1
|0.17
|Ба Дунь
|1
|0.17
|Вейинович Марко
|1
|0.17
|Songyi Li
|1
|0.17
|Yangyang Jin
|1
|0.17
|Tong Zhou
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|2
|0.33
|Дурадо Энрике
|2 (1)
|0.33
|Ivo I
|1 (1)
|0.17
|Шунич Тони
|0
|0
|Chen Pu
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jiarun Gao
|2
|0
|Yue Song
|2
|0
|Кадар Томаш
|1
|0
|Вейинович Марко
|1
|0
|Wangsong Tan
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Yumiao Qian
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каранга Фернандо
|3
|0
|Guoming Wang
|2
|0
|Jinbao Zhong
|2
|0
|Шангуань Ван
|1
|0
|Xin Luo
|1
|0
|Hao Chen III
|1
|0
|Chen Pu
|1
|0
|Haoran Wang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
100%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
3
50%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1
Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 0:0
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1
Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Циндао Хайню 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|32
|2.
|Хэнань Цзянье
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|27
|3.
|Шицзячжуан
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|20
|4.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|19
|5.
|Далянь Ифан
|0:1
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|16
|6.
|Чуньцинь Лифан
|1:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|16
|7.
|Тянцзинь Тэда
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|15
|8.
|Циндао Хайню
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|28
|2.
|Ухань Цзалл
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|15
|3.
|Тянцзинь Тэда
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|11
|4.
|Далянь Ифан
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|10
|5.
|Шицзячжуан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Хэнань Цзянье
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Чуньцинь Лифан
|1:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|8.
|Циндао Хайню
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|20
|2.
|Чуньцинь Лифан
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|15
|3.
|Шицзячжуан
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|13
|4.
|Циндао Хайню
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|10
|5.
|Далянь Ифан
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Ухань Цзалл
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Тянцзинь Тэда
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4