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Китай: Суперлига: Понижение 2021-2022

Тянцзинь Тэда
0:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Хэнань Цзянье
0'
45' Желтая карточка
Wangsong Tan
54' Желтая карточка
Дурадо Энрике
69'

Ход матча

45'
Wangsong Tan
 
54'
 
Дурадо Энрике
57'
Tong Zhou
Yingjie Zhao
 
58'
Magno Cruz I
Yuanjie Su
 
67'
Jianan Wang
Wangsong Tan
 
67'
Ба Дунь
Weijun Xie
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Хэнань Цзянье
3.71
3.06
5.25
Все Коэффициенты
22
Jingqi
Fang
23
Yumiao
Qian
21
Yangyang
Jin
3
Songyi
Li
33
Yue
Song
10
Вейинович
Марко
31
Kerui
Chen
28
Wangsong
Tan
8
Yingjie
Zhao
32
Yuanjie
Su
11
Weijun
Xie
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
23
Шунич
Тони
11
Zhao
Ke
33
Dilmurat
Mawlanyaz
30
Jinbao
Zhong
6
Шангуань
Ван
12
Chen
Pu
9
Дурадо
Энрике
7
Каранга
Фернандо
Тянцзинь Тэда
4-4-2
Хэнань Цзянье
4-4-2

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Хэнань Цзянье

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед

26 матчей

42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

30.8%
57.7%
11.5%
8 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

19.2%
61.5%
19.3%
5 побед 16 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
2:3
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Magno Cruz I 1 0.17
Ба Дунь 1 0.17
Вейинович Марко 1 0.17
Songyi Li 1 0.17
Yangyang Jin 1 0.17
Tong Zhou 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 2 0.33
Дурадо Энрике 2 (1) 0.33
Ivo I 1 (1) 0.17
Шунич Тони 0 0
Chen Pu 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jiarun Gao 2 0
Yue Song 2 0
Кадар Томаш 1 0
Вейинович Марко 1 0
Wangsong Tan 1 0
Ба Дунь 1 0
Yumiao Qian 1 0
Genwei Yu 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 3 0
Guoming Wang 2 0
Jinbao Zhong 2 0
Шангуань Ван 1 0
Xin Luo 1 0
Hao Chen III 1 0
Chen Pu 1 0
Haoran Wang 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
100%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
3
50%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1
Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 0:0
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1
Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Циндао Хайню 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 5 3 1 1 9 - 4 32
2. Хэнань Цзянье 0:0 6 2 3 1 5 - 3 27
3. Шицзячжуан 5 3 1 1 9 - 7 20
4. Ухань Цзалл 5 2 2 1 10 - 7 19
5. Далянь Ифан 0:1 6 3 0 3 5 - 5 16
6. Чуньцинь Лифан 1:0 6 1 2 3 3 - 7 16
7. Тянцзинь Тэда 0:0 6 1 3 2 5 - 6 15
8. Циндао Хайню 5 1 0 4 5 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 7 - 1 28
2. Ухань Цзалл 2 1 1 0 5 - 3 15
3. Тянцзинь Тэда 0:0 3 0 2 1 2 - 3 11
4. Далянь Ифан 0:1 3 1 0 2 2 - 3 10
5. Шицзячжуан 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Хэнань Цзянье 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
7. Чуньцинь Лифан 1:0 3 0 1 2 0 - 2 1
8. Циндао Хайню 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 0:0 3 0 2 1 1 - 2 20
2. Чуньцинь Лифан 1:0 3 1 1 1 3 - 5 15
3. Шицзячжуан 2 1 0 1 4 - 5 13
4. Циндао Хайню 2 1 0 1 2 - 4 10
5. Далянь Ифан 0:1 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Ухань Цзалл 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Тянцзинь Тэда 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Шанхай Шеньхуа 3 1 1 1 2 - 3 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kunshan Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Хэнань Цзянье
3.71
3.06
5.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 0:0 Хэнань Цзянье онлайн


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Хэнань Цзянье

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