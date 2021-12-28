Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Jingqi Fang взял и забрал мяч на выходе

46' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Танг Вангсонг получил желтую карточку от судьи

44' Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Каранга Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Вейинович Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Chen Pu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Jingqi Fang взял и забрал мяч на выходе

36' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Ох, нехорошо это выглядит. Weijun Xie получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Weijun Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Шангуань Ван не смог попасть в створ ударом издали

34' Yue Song выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Как он промахнулся? Yuanjie Su имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

31' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Yue Song выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Yue Song предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Шангуань Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Матч возобновлен

26' Chen Pu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Chen Pu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Вейинович Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Каранга Фернандо получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Каранга Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Jingqi Fang взял и забрал мяч на выходе

14' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Weijun Xie выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Yangyang Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Шангуань Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Jingqi Fang взял и забрал мяч на выходе

11' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Цао Гу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Игрок из команды Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Kerui Chen имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!

3' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Идеальный солнечный день для футбола